Defensas antiaéreas jordanas derriban 5 misiles lanzados desde Irán, dice agencia estatal

Las defensas antiaéreas de Jordania derribaron cinco misiles lanzados desde Irán la mañana del jueves, afirmó el portavoz de las fuerzas armadas del país, según la agencia estatal de noticias Petra, horas después de que el ejército de Estados Unidos dijera que había completado “una intensa oleada de ataques contra Irán”, en represalia a un ataque previo con misiles iraníes contra una base de Estados Unidos en Jordania.

La agencia de noticias indicó que no se reportaron víctimas. Las interceptaciones se producen después de que el ejército de Estados Unidos dijera que había completado “una intensa oleada de ataques contra Irán”, en represalia a un ataque previo con misiles iraníes contra una base de Estados Unidos en Jordania.

El Comando Central señaló en una publicación en redes sociales que, durante más de dos horas, Estados Unidos atacó “decenas” de objetivos pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluidos centros de mando militar, así como instalaciones de misiles y drones, y sitios costeros de vigilancia y defensa.

Los nuevos ataques se produjeron horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera golpear a Irán “muy duro” después de que atacara una base en Jordania que alberga tropas estadounidenses.

Los medios estatales iraníes dijeron que dos personas resultaron heridas en ataques en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, y que también se reportaron explosiones en la provincia de Juzestán, al noroeste.

La última andanada se produjo después de que Estados Unidos se asociara con Arabia Saudí para atacar a milicias respaldadas por Irán en el vecino Irak, matando al menos a 20 combatientes y a seis asesores iraníes el miércoles.

En otros lugares, ataques con drones provocaron incendios en dos buques de gas natural en el puerto egipcio de Damietta, según la firma británica de seguridad marítima Ambrey. No estaba claro de inmediato quién fue responsable de los ataques contra una instalación flotante de almacenamiento de propiedad estadounidense y un petrolero de propiedad griega. No se reportaron heridos.

Los brotes de violencia en múltiples frentes después de varios días de relativa calma aumentaron el riesgo de un regreso a una guerra total. También subrayaron la dificultad de poner fin a un conflicto de cinco meses que ha sacudido la economía mundial y es impopular entre los estadounidenses. También era probable que los combates aumentaran las preocupaciones de que Estados Unidos esté reduciendo aún más unas reservas ya disminuidas de municiones sofisticadas necesarias para defender sus bases y aliados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.