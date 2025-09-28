Vietnam evacúa a miles y cierra aeropuertos ante la llegada del tifón Bualoi

Vietnam evacuó a miles de personas de las provincias centrales y del norte el domingo mientras el tifón Bualoi se dirigía hacia el país más rápido de lo esperado, con un pronóstico de tocar tierra más tarde en el día.

Se preveían vientos de hasta 133 km/h (83 mph), marejadas de más de 1 metro (3,2 pies) y fuertes lluvias que podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

A las 4 de la mañana del domingo, la agencia meteorológica de Vietnam informó que Bualoi se encontraba a unos 200 kilómetros (124 millas) al este del centro del país y se movía hacia el noroeste. Se esperaba que tocara tierra alrededor de las 6 p.m. entre las provincias de Quang Tri y Nghe An.

Las autoridades prohibieron a los barcos pesqueros salir al mar en las regiones del norte y centro y ordenaron evacuaciones en áreas vulnerables para las 5 de la tarde del domingo. Los medios estatales informaron que la localidad de Da Nang planeaba reubicar a más de 210.000 personas, mientras que Hue se preparaba para trasladar a más de 32.000 residentes costeros a lugares más seguros.

La Autoridad de Aviación Civil dijo que las operaciones fueron suspendidas en cuatro aeropuertos costeros, incluido el Aeropuerto Internacional de Danang, y se reprogramaron varios vuelos.

Fuertes lluvias han empapado las provincias centrales desde la noche del sábado. En Hue, las inundaciones anegaron calles bajas, las tormentas arrancaron los techos de tres casas y al menos una persona fue reportada como desaparecida tras ser arrastrada por una inundación.

En la vecina provincia de Quang Tri, un barco pesquero se hundió y otro quedó varado mientras buscaba refugio. Ocho personas han sido rescatadas mientras continuaban los esfuerzos para alcanzar a otras tres en el mar, informaron los medios estatales.

Los meteorólogos advirtieron sobre más lluvias intensas hasta el 1 de octubre, aumentando los riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra en las provincias del norte y centro.

Bualoi es la segunda gran tormenta que amenaza Asia en una semana.

El tifón Ragasa, uno de los más fuertes en golpear en años, causó al menos 28 muertes en el norte de Filipinas y Taiwán, principalmente por ahogamiento, antes de tocar tierra en China y disiparse el jueves sobre Vietnam.

El calentamiento planetario está haciendo que las tormentas sean más fuertes y húmedas, según expertos, ya que los océanos más cálidos proporcionan a las tormentas tropicales más combustible, generan vientos más intensos, lluvias más fuertes y cambian los patrones de precipitación en toda Asia Oriental.

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.