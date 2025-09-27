Famoso “hombre fuerte” egipcio intenta un nuevo desafío: arrastrar un barco con los dientes

Con nada más que determinación, músculo y una mandíbula de hierro, un luchador egipcio enormemente popular se preparó para enfrentar un extraordinario desafío el sábado: arrastrar por el agua un barco de 700 toneladas con una cuerda sostenida solo por sus dientes.

“Hoy he venido a romper el récord mundial”, afirmó Ashraf Mahrous en una entrevista en Hurghada, el balneario del mar Rojo de Egipto, después del desafío.

No fue una tarea fácil, pero Ashraf Mahrous, también conocido por su apodo Kabonga, ya ha deslumbrado antes con su asombrosa fuerza. A principios de este año, arrastró un tren. También ha arrastrado él solo una locomotora y, hace cuatro años, un camión.

Su popularidad ha aumentado con cada logro: los niños corren tras él en las calles, donde es conocido simplemente como “hombre fuerte”.

Con el arrastre del barco, Mahrous, un nativo de 44 años de la ciudad portuaria de Ismalia, espera obtener otro reconocimiento del Guinness World Records.

Un triunfo junto al mar Rojo

La escena se preparó el sábado en la costa de Hurghada. Mahrous primero arrastró un barco de 700 toneladas, y para afirmar su desafío, arrastró dos barcos que pesaban aproximadamente 1.150 toneladas en conjunto.

“Los arrastré a ambos, gracias a Dios, para demostrar a mis amigos y al mundo entero que Dios me bendijo siendo el hombre más fuerte del mundo”, expresó:

Dijo que el actual récord mundial Guinness es un barco de 614 toneladas y fue establecido en 2018.

Mahrous dijo que enviará videos y fotos de su intento a Guinness World Records para que sean evaluados.

En preparación para la hazaña, el hombre siguió una dieta rica en proteínas y hierro, consumiendo al menos una docena de huevos, dos pollos enteros y cinco kilogramos (11 libras) de pescado cada día, todo mientras entrenaba durante dos horas, tres veces al día.

No fue su primer arrastre de barco. Hace seis años, intentó durante dos horas antes de lograr arrastrar un barco de 4.000 toneladas en el agua, con una cuerda atada a sus hombros, durante unos 30 metros. El evento fue capturado en video.

“Gruñí y grité mientras arrastraba el barco, y le hablé, diciendo ‘Hoy es entre tú y yo’”, declaró recientemente a The Associated Press en su gimnasio local en El Cairo, donde entrena diariamente.

Mahrous cree que hablar de antemano con el objeto que arrastra le ayuda a establecer una conexión y es clave para su éxito. “Es importante para mí tratar el objeto que voy a arrastrar como parte de mi cuerpo que se mueve junto con los latidos de mi corazón”, afirmó.

Un niño extraordinario

Mahrous, de 190 centímetros (6 pies y 3 pulgadas) de altura y 155 kilogramos (341 libras) de peso, dijo que su fuerza surgió a una edad temprana.

De niño, cargaba a sus amigos por diversión y transportaba cargas pesadas, varios cilindros de gas a la vez en una carretilla. Tenía nueve años cuando su padre perdió su trabajo como contratista en Irak y, después de eso, Mahrous comenzó a tocar puertas, ofreciendo levantar objetos pesados por algo de dinero.

Una vez, accidentalmente le rompió el brazo a un amigo cuando intentó arrastrarlo mientras jugaban. Ayudaba a la gente a mover ladrillos, sacos de arena y otros materiales pesados, y era rápido. Amaba los deportes y entrenó en kung fu, kickboxing e incluso estableció un equipo de lucha libre en El Cairo.

Solo cuando sus amigos lo vieron voltear fácilmente neumáticos gigantes diez veces seguidas en un patio desierto de su gimnasio y empujar un coche usando solo un dedo, lo animaron a ir por un récord mundial.

“Me inspiraron personas que rompieron récords y sentí que no son mejores que yo”, dijo: Ahora tiene menos miedo a las lesiones y está más preocupado por no lograr un arrastre.

Reconocimientos anteriores

En marzo, fue reconocido formalmente por Guinness World Records por el arrastre de tren más pesado: arrastró un tren de 279 toneladas con una cuerda sostenida por sus dientes a una distancia de casi diez metros (33 pies). En ese momento, recibió otros dos certificados, por el arrastre de locomotora más pesado y por el más rápido arrastre de un vehículo de carretera en 100 metros.

Mahrous, quien también es presidente de la Federación Egipcia de Luchadores Profesionales, fue reconocido previamente por Guinness en junio de 2021, por arrastrar un camión de 15.730 kilogramos con sus dientes. Y en febrero de 2024, la franquicia internacional lo reconoció por romper y comer 11 huevos crudos en 30 segundos.

Usa un protector bucal durante los eventos de arrastre, pero dice que no le preocupan sus dientes. En lugar de ir al dentista, usa un miswak, una ramita tradicional para limpiar los dientes rica en compuestos antibacterianos que ayudan a prevenir la caries.

Dice que no toma suplementos, pero come, duerme y hace ejercicio al menos dos veces al día.

Sus ambiciones están lejos de terminar. A continuación, planea enviar una solicitud a la presidencia egipcia para obtener permiso para arrastrar un submarino de 263.000 toneladas.

También espera algún día arrastrar un avión usando solo los músculos de sus párpados.

Khaled informó desde El Cairo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.