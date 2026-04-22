Suecia impulsa intercambios de ropa usada para reducir el impacto ambiental de la moda

Alva Palosaari Sundman recorrió durante horas los percheros de ropa de segunda mano en Estocolmo en busca del par adecuado de jeans usados.

La estudiante de arte, de 24 años, estuvo entre los cientos de personas que asistieron el domingo a un intercambio anual de ropa en un centro comunitario de la capital de Suecia. Intercambiaron su propia ropa para “comprar” otras prendas. Eventos similares atrajeron a miles de personas en todo el país para reducir el costo ambiental de la producción de ropa.

Palosaari Sundman dijo que le dio gusto ver a otras personas elegir la ropa que ella había llevado.

“Es como: ‘Ah, OK, cobra una nueva vida con esta persona’”, dijo. “Se siente un poco más humano”.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) menciona a la moda rápida como un elemento importante en el daño ambiental, ya que produce hasta el 10% de las emisiones de carbono del mundo. La ropa desechada atiborra los vertederos que dejan marcas en los paisajes de los países en desarrollo, y las fibras plásticas usadas para fabricar telas baratas contaminan los océanos.

Para producir un par de jeans, por ejemplo, se requieren aproximadamente 7.571 litros (2.000 galones) de agua, señaló el PNUMA.

La iniciativa sueca de intercambio de ropa comenzó en 2010 y ha crecido. El año pasado, unas 140.000 personas participaron en 140 eventos de intercambio y se llevaron a casa más de 44.000 artículos usados.

A menudo se considera que Suecia está a la vanguardia ambiental, pero la realidad es más matizada. El consumo de ropa contribuye a aproximadamente el 3% de las emisiones totales de una persona sueca, según el instituto de investigación Mistra Future Fashion.

El año pasado se prohibió a los suecos que tiren la ropa a la basura común, en un intento de la Unión Europea por impulsar el reciclaje. Pero la medida resultó contraproducente cuando los puntos de recolección de los municipios se vieron desbordados, lo que generó acumulaciones de textiles sin usar, y el gobierno revirtió parte de la norma en octubre.

Los eventos de intercambio están organizados por la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza. Su presidenta, Beatrice Rindevall, indicó que cada sueco tira alrededor de 9-10 kilogramos (20-22 libras) de ropa.

En promedio, los suecos compran alrededor de 25 prendas nuevas al año, según la sociedad, y el 90% de los artículos en los armarios nunca se usan.

“Tenemos que ser más cuidadosos y debemos pensar en nuestro consumo”, manifestó Cecilia de Lacerda, una de las voluntarias de la sociedad en Estocolmo.

En los eventos de intercambio, varios sastres ayudaban a quienes “compraban” a reparar la ropa para prolongar su vida útil.

“Mucha gente ya no tiene máquinas de coser, o no sabe muy bien cómo arreglar ese ojal que se rompió”, explicó Meg Goldmann, otra voluntaria.

Para la estudiante de secundaria Alice Dundeberg, de 19 años, la ropa de segunda mano le permite tener un estilo único.

“No encuentras múltiples tipos de los mismos zapatos, pantalones o suéteres”, afirmó. “Nadie tiene la misma ropa que los demás”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.