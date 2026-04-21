España aprueba plan para aliviar crisis de vivienda

El gobierno de España aprobó el martes un amplio plan para aliviar el problema de la vivienda del país, una de las principales vulnerabilidades políticas del presidente del Gobierno Pedro Sánchez de cara a las elecciones del próximo año.

Los altos precios de viviendas y alquileres están dejando a muchos españoles fuera del mercado, pese a un reciente auge económico. Los ingresos no han estado a la par de los precios. Analistas señalan que el turismo y el crecimiento demográfico urbano impulsado por la inmigración han tensionado aún más la oferta.

El nuevo plan, valorado en 7.000 millones de euros (8.230 millones de dólares), triplica la inversión del gobierno en vivienda pública durante los próximos cuatro años. Garantiza que la vivienda subvencionada no pueda reclasificarse al cabo de unos años. También incluye ayudas para jóvenes inquilinos y compradores de vivienda.

El gobierno indicó que cerca del 40% del dinero se destinará a aumentar la oferta de vivienda pública, de la que España carece en comparación con la media europea, mientras que el 30% se reservará para remodelaciones de inmuebles. Eso incluirá fondos para hacer las viviendas más eficientes energéticamente y para construir en zonas despobladas del país.

El resto se orientará a subvenciones, con especial atención a los jóvenes.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, declaró el martes que la ciudadanía está reclamando un acuerdo para abordar el principal problema que les afecta en este momento. Según el organismo estatal de sondeos CIS, la vivienda aparece de forma habitual como la principal preocupación de los españoles.

Los costos de la vivienda en España subieron casi un 13% interanual a finales de 2025, según la agencia de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat.

España se sitúa cerca de la parte baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en vivienda pública de alquiler, con menos del 2% de la oferta disponible. La media de la OCDE es del 7%. En Francia es del 14%, en Gran Bretaña del 16% y en Holanda del 34%.

En el pasado, España construyó viviendas con fondos públicos que después pasaron a manos privadas. Una vez vendidas, desaparecían del parque de vivienda pública.

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El corresponsal Joseph Wilson contribuyó desde Barcelona.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.