Activistas actúan al ver que Massachusetts vierte aguas residuales en vías fluviales

Cuando Ann McDonald salió a hacer kayak varias semanas después de una tormenta de lluvia de 2024, pensó que el agua del arroyo Alewife Brook, justo a las afueras de Boston, era limpia. Aunque durante las tormentas se descargan aguas residuales en el arroyo, las autoridades de salud pública recomendaban esperar 48 horas para que bajaran los niveles de bacterias; así que, cuando el kayak de McDonald quedó atascado entre escombros, no le preocupó meter los brazos en el agua para liberarse.

Unas horas después, se enfermó con diarrea. Ella lo atribuye a las aguas residuales en el agua.

“Me quedé atascada en un agua realmente apestosa”, comentó. “Soy ingenua, y pensé que estaba por encima de todo esto”.

La experiencia de McDonald es un ejemplo de por qué organizaciones ambientales están instando a las autoridades locales del agua a mantener las aguas residuales fuera de las vías fluviales, comprometiéndose con un sistema más moderno con tuberías separadas para los desechos y la escorrentía pluvial. Pero en febrero, la Autoridad de Recursos Hídricos de Massachusetts (MWRA, por sus siglas en inglés) aprobó un enfoque más conservador para actualizar el sistema de alcantarillado existente en varias comunidades, al citar costos más altos. El plan permita está previsto a permitir que continúen las descargas durante tormentas fuertes.

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NOTA DEL EDITOR: Esta historia es una colaboración entre el Programa de Posgrado en Periodismo Científico del MIT y The Associated Press.

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El arroyo Alewife Brook atraviesa partes de Cambridge, Arlington y Somerville, en Massachusetts, y es popular entre quienes observan la vida silvestre, corredores y personas que pasean a sus perros. También recibe cada año millones de galones de contaminación por aguas residuales sin tratar provenientes de una red de alcantarillado conocida como sistema combinado.

En un sistema combinado, la escorrentía pluvial y las aguas residuales suelen compartir las mismas tuberías. Cuando la cantidad total de aguas residuales supera la capacidad del sistema, como durante una tormenta, se liberan aguas residuales sin tratar en cuerpos de agua cercanos en un evento intencional llamado desbordamiento del alcantarillado combinado, o CSO por sus siglas en inglés.

Un sistema de alcantarillado separado, en cambio, utiliza un conjunto de tuberías para llevar las aguas residuales a plantas de tratamiento y otro conjunto para transportar el agua de lluvia hacia las vías fluviales. La mayoría de las comunidades de Estados Unidos utiliza actualmente estos sistemas más modernos, según el gobierno federal.

Algunas partes del área de Boston tienen sistemas de alcantarillado separados, mientras que otras tienen sistemas combinados. Activistas locales quieren una separación total del alcantarillado y la eliminación de las descargas de aguas residuales a través de tuberías de descarga a lo largo de las vías fluviales.

Aproximadamente 700 comunidades en Estados Unidos que usan sistemas de alcantarillado combinado enfrentan preocupaciones similares de salud pública, ya que aguas residuales sin tratar fluyen hacia sus cuerpos de agua. Esto se ve agravado por el cambio climático, que provoca tormentas más frecuentes e intensas y amenaza el acceso a recursos de agua dulce.

Plan busca reducir descargas de agua

El plan propuesto por la MWRA utilizaría tanques de almacenamiento, separación parcial del alcantarillado y mejoras de infraestructura para reducir las descargas en las vías fluviales a través de 16 tuberías de descarga propiedad de la autoridad, Cambridge y Somerville.

Para preparar la propuesta, la MWRA utilizó proyecciones de precipitación para el año 2050 y consideró tres niveles de control. Un nivel se basó en un año típico de lluvias en 2050, mientras que los otros dos se modelaron para eliminar los desbordamientos del alcantarillado durante tormentas más intensas.

La autoridad, que los legisladores estatales establecieron en 1984 para gestionar los servicios de agua y alcantarillado en el este y el centro de Massachusetts, finalmente decidió tratar de eliminar los CSO en un año típico de lluvias, sin contemplar las tormentas intensas.

“La propuesta representa una inversión responsable del dinero de los contribuyentes que equilibra beneficios ambientales reales con mejoras efectivas en la calidad del agua”, señaló la agencia en un comunicado en respuesta a preguntas.

El plan tiene un costo total de 1.280 millones de dólares, que se dividiría entre la autoridad, Cambridge y Somerville y, en última instancia, se trasladaría a quienes pagan las tarifas, según documentos de planificación de la MWRA.

David Stoff, quien integra el comité directivo del grupo de voluntarios Save the Alewife Brook, vive justo al otro lado de un sendero peatonal del arroyo. En múltiples ocasiones en años pasados, tuvo que impedir que sus hijos jugaran en el patio debido a las aguas residuales. Está decepcionado con la propuesta de la MWRA.

“El plan es mantener las aguas como alcantarillas a cielo abierto en lugar de decir: ‘Vamos a reconstruir el alcantarillado combinado para que las aguas residuales vayan a la planta de tratamiento y el agua de lluvia vaya al río’”, manifestó. “No es ciencia espacial”.

En su votación de febrero, la junta de la autoridad del agua consideró, pero decidió en contra, la separación total del alcantarillado, al afirmar que la separación “es relativamente costosa y puede interrumpir el tráfico y otras actividades comunitarias durante la construcción”.

Para separarlo por completo, las cuadrillas tendrían que levantar calles y estacionamientos en las comunidades, lo que provocaría cierres temporales.

La autoridad del agua estimó que eliminar los CSO durante esas tormentas menos frecuentes pero más intensas costaría a los hogares 82 dólares más al año en 2050 (46 dólares en valores actuales).

Emily Norton, directora ejecutiva de la Charles River Watershed Association, calificó la votación como “abominable y vergonzosa”.

“Cualquiera que viva en el Gran Boston sabe que convivimos con interrupciones por obras para mejorar la infraestructura de la que dependemos para vivir nuestra vida”, sostuvo Norton.

La MWRA presentará un plan actualizado a los reguladores ambientales estatales y federales a finales de abril, seguido de un periodo de comentarios públicos de cinco meses. Se espera un plan final en enero de 2027.

Piden separación total del alcantarillado

Save the Alewife Brook se formó en 2020 por la residente de Arlington Kristin Anderson, cuya casa se inundó con aguas residuales múltiples veces tras tormentas. El grupo hace gestiones ante líderes locales y estatales para lograr la separación total del alcantarillado y la eliminación de las descargas de aguas residuales durante tormentas.

Otra organización ambiental local, la Mystic River Watershed Association, recluta voluntarios para recolectar muestras de agua del arroyo para análisis de laboratorio.

Aunque la MWRA afirma que ha habido una reducción del 88% en los CSO en todo su sistema desde finales de la década de 1980, solo en 2025 hubo 23 descargas en el Alewife Brook.

La autoridad también es la demandada en dos casos judiciales que se remontan a la década de 1980 sobre contaminación por aguas residuales en el puerto de Boston, el río Charles y el Alewife Brook. Esos casos exigen que la agencia presente informes de cumplimiento dos veces al año ante un tribunal federal, y la MWRA tiene la obligación, por orden judicial, de controlar los desbordamientos del alcantarillado combinado.

“(Los alcantarillados) fueron diseñados para las tormentas de ayer, no para las de mañana”, expresó Anderson. “Si te pasa a ti, no quieres que le pase a nadie más”.

“No nos digan más excusas. Solo arreglen el problema”

Gregory Pierce, director del Water Resources Group en UCLA, dijo que cree que el plan actual se deteriorará rápidamente y que la autoridad del agua debería planificar para tormentas más intensas.

“Cualquier proyección actual de eventos meteorológicos extremos tiende a subestimarse, así que, por cómo seguimos rompiendo récords de extremos climáticos, tiene sentido construir la solución más cara y completa”, explicó.

Pierce ha visto debates similares en todo el país a medida que las ciudades se alejan de los sistemas de alcantarillado combinado. A partir de la década de 1990, Portland, Oregon, llevó a cabo un proyecto de 20 años y 1.400 millones de dólares para construir enormes túneles subterráneos que aliviaran los alcantarillados combinados y evitaran descargas de aguas residuales en las vías fluviales. La ciudad redujo sus CSO anuales de más de 50 a menos de 10.

A pesar de sus desafíos, el Alewife Brook sigue siendo un espacio verde que le da alegría a la gente, dijo McDonald, quien también participa activamente en el grupo Save the Alewife Brook. Ella y otros integrantes del grupo esperan una lucha larga por delante y están tratando de aumentar la conciencia mediante boletines informativos, recorridos por las tuberías de descarga y eventos de limpieza.

“Me da esperanza cuando veo a las garzas azules posarse aquí; me da esperanza que la naturaleza, de alguna manera, vaya avanzando poco a poco. Pero creo que estamos lejos de aprender a convivir con el agua”, afirmó. “La gente ve esto como su sala de estar. ¿Tienes aguas residuales en mi sala? Sácalas de aquí. No nos digan más excusas. Solo arreglen el problema”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.