Hallan el cuerpo de 1 de los 6 tripulantes desaparecidos de un barco golpeado por un tifón

Las autoridades han encontrado el cuerpo de uno de los seis tripulantes desaparecidos de un buque de carga que volcó cerca de las Islas Marianas del Norte durante un tifón.

Buzos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos “utilizaron un dron submarino operado a distancia para registrar el interior de la embarcación” y recuperaron el cuerpo el martes, informó la Guardia Costera de Estados Unidos en un comunicado de prensa.

Otros buzos de la Guardia Costera de Japón inspeccionaron más a fondo el carguero. No encontraron a ningún otro tripulante, indicó la Guardia Costera de Estados Unidos.

“Las tripulaciones aéreas de la Guardia Costera continúan buscando a los cinco tripulantes desaparecidos y una balsa salvavidas naranja para 12 personas en las inmediaciones de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte”, añadió el comunicado.

La tripulación del barco, llamado el Mariana, notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos el 15 de abril que la embarcación, de 145 pies (44 metros) y registrada en Estados Unidos, perdió el motor de estribor durante el supertifón Sinlaku y necesitaba asistencia. La Guardia Costera indicó que perdió contacto con el barco al día siguiente.

“Nuestros corazones están con las familias de los tripulantes del Mariana y con las comunidades afectadas por este trágico incidente. Seguimos buscando en estrecha coordinación con nuestros socios, utilizando todos los recursos disponibles para apoyar la respuesta en curso”, dijo en un comunicado el comandante Preston Hieb, coordinador de la misión de búsqueda y rescate del Distrito Oceanía de la Guardia Costera.

El fuerte viento dificultó los esfuerzos iniciales de búsqueda, pero finalmente se avistó el barco volcado el sábado a unos 64 kilómetros (40 millas) al noreste de Pagan, una de las islas que conforman las Marianas del Norte, que es un territorio de Estados Unidos.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó el lunes que se habían desplegado embarcaciones y buzos y que intentarían usar un dron submarino para registrar el barco volcado. Se avistaron escombros, incluida una balsa salvavidas inflable parcialmente sumergida, a unos 177 kilómetros (110 millas) del barco.

El supertifón Sinlaku azotó las Islas Marianas del Norte, causando daños por el viento e inundaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.