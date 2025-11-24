Sube la cifra de muertos en el sudeste asiático por aguaceros, inundaciones y deslaves

El número de muertos por las amplias inundaciones y aludes de tierra causados por las fuertes lluvias en el sudeste asiático aumentó el lunes, cuando se reportó otra muerte en Vietnam y cinco más en Tailandia. Decenas de miles de personas seguían desplazadas.

El total de muertos confirmados en Vietnam es ahora de 91, con otros 11 desaparecidos, después de que las fuertes lluvias que comenzaron hace una semana causaran inundaciones severas y deslizamientos de tierra desde las provincias de Quang Tri hasta Lam Dong, un tramo de 800 kilómetros a lo largo de la región central del país, incluidas las tierras altas.

En Dak Lak, la provincia más afectada, 63 personas murieron, principalmente por ahogamiento. También se registraron muertes en las provincias de Khanh Hoa, Lam Dong, Gia Lai, Danang, Hue y Quang Tri.

Con las carreteras destruidas en muchas áreas, se han desplegado helicópteros para lanzar alimentos y suministros de ayuda y para ayudar en la evacuación de personas.

Después de una pausa en la lluvia el fin de semana, Pham Thu Huyen fue uno de los cientos de residentes y visitantes que ayudaron a limpiar los escombros arrastrados a la costa en Nha Trang, un popular destino turístico en la provincia de Khanh Hoa, conocido por sus playas de arena blanca.

"Nunca hemos experimentado tanta lluvia y una inundación tan mala", expresó la mujer de 45 años.

Las aguas también han afectado las cosechas de este año, anegando las plantaciones de café en Dak Lak, la principal región productora de café de Vietnam.

En general, se estima que los daños hasta ahora rondan los 500 millones de dólares en esta ronda de inundaciones.

Algunas de las crecidas ya han retrocedido, pero la agencia meteorológica de Vietnam advirtió que los riesgos persisten en las zonas donde sigue lloviendo, y dijo que se está formando una nueva depresión tropical que podría traer mal tiempo de nuevo a lo largo de la semana.

Vietnam es uno de los países más propensos a inundaciones en el mundo, con casi la mitad de su población en áreas de alto riesgo. Los científicos advierten que el calentamiento global intensifica las tormentas y las lluvias en el sudeste asiático, haciendo que las inundaciones y los deslizamientos de tierra sean cada vez más destructivos y frecuentes.

La destrucción actual ha golpeado una región ya afectada a principios de este mes por inundaciones de lluvias récord y el poderoso tifón Kalmaegi.

El país también fue golpeado por tifones en septiembre y octubre, y la Organización Internacional para las Migraciones anunció el lunes que Corea del Sur contribuiría con un millón de dólares para ayudar a Vietnam a asistir a las personas desplazadas, comunidades y migrantes afectados por esos eventos.

La agencia de las Naciones Unidas dijo que, según datos preliminares, Vietnam estima daños económicos de unos 1.200 millones de dólares de ese período, con más de medio millón de hogares dañados y cientos de miles de personas evacuadas y decenas de muertos.

En Tailandia, las lluvias torrenciales en el sur del país causaron graves inundaciones repentinas durante el fin de semana, afectando a casi dos millones de personas, dijeron las autoridades. Cinco personas murieron y cuatro resultaron heridas en seis provincias del sur, según funcionarios de salud regionales.

Diez provincias del sur han sido golpeadas con fuertes lluvias durante la última semana, y las autoridades advirtieron el lunes que se espera que los niveles de agua sigan aumentando con la lluvia que se espera continúe hasta el martes.

La ciudad de Hat Yai, un importante centro económico en la provincia de Songkhla, fue golpeada con 335 milímetros de lluvia el viernes, la cifra más alta en 24 horas en 300 años, dijeron las autoridades.

Desde el miércoles hasta el viernes, la ciudad recibió 630 milímetros de lluvia, lo que complicó los esfuerzos de evacuación ya que cientos de residentes y turistas quedaron atrapados dentro de casas y hoteles por el agua que subía, y los equipos de emergencia se vieron obligados a utilizar botes salvavidas para transportar personas a lo largo de calles inundadas.

Tailandia ya había sido golpeada con inundaciones generalizadas en el norte a principios de año, seguidas de meses de inundaciones en la región central, que mataron a más de dos docenas de personas. Esa inundación también causó daños generalizados a los campos y cultivos de los agricultores, y a muchos miles de hogares.

Malasia también está lidiando con inundaciones en varios estados que se espera empeoren a medida que continúan las lluvias intensas y persistentes.

El Departamento de Bienestar Social informó el lunes que más de 12.500 personas en nueve estados han sido evacuadas.

El área más afectada es el estado nororiental de Kelantan, que representa la mayoría de los desplazados. Las autoridades han abierto 86 refugios temporales y han advertido que se espera más lluvia.

Las inundaciones son comunes en partes de Malasia durante la temporada anual del monzón, que comienza en noviembre y puede durar hasta marzo.

Jintamas Saksornchai y David Rising en Bangkok, y Eileen Ng en Kuala Lumpur, Malasia, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.