Sequía récord en EEUU aviva temores por incendios, agua y precios de alimentos

La sequía en los estados contiguos de Estados Unidos ha alcanzado niveles récord para esta época del año, según muestran los datos meteorológicos. Los meteorólogos advirtieron que es una mala señal para la próxima temporada de incendios forestales, los precios de los alimentos y los problemas de agua en el oeste del país.

Más del 61% de los 48 estados continentales se encuentra en sequía de moderada a excepcional —incluido el 97% del sureste y dos tercios del oeste—, de acuerdo con el Monitor de Sequía de Estados Unidos. Son los niveles más altos para esta época del año desde que el monitor inició actividades en 2000.

El Índice de Sequía de Palmer de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) no solo alcanzó su nivel más alto para marzo desde que comenzaron los registros en 1895, sino que el mes pasado fue el tercero más seco del que se tiene registro, sin importar la época del año. Solo quedó por detrás de los célebres meses del Dust Bowl de julio y agosto de 1934.

Debido al calor récord, gran parte del oeste ha tenido niveles excepcionalmente bajos de nieve en los primeros meses del año, que por lo general es la forma en que la región almacena agua para el verano. Una sequía distinta —vinculada a la corriente en chorro, que mantiene las tormentas más al norte— ha colocado al sur, desde Texas hasta la Costa Este, en una sequía separada que simplemente coincide con lo que ocurre en el oeste, explicó Brian Fuchs, climatólogo del Centro Nacional de Mitigación de la Sequía.

La NOAA calculó que harían falta 19 pulgadas de lluvia en un mes para romper la sequía en el este de Texas y más de un pie de lluvia para resolver el déficit en la mayor parte del sureste.

“En este momento, el 61% del país está en sequía y eso ha ido aumentando de manera constante en lo que va del año civil”, señaló Fuchs. “Simplemente no hemos visto demasiadas primaveras en las que esta proporción del país haya estado en estas condiciones”.

Destaca de forma evidente una medición muy técnica pero crucial de la “esponjosidad” de la atmósfera, o cuánta humedad absorbe del suelo el aire caliente y seco que lo recalienta. Este fenómeno se conoce como déficit de presión de vapor. Está un 77% por encima de lo normal y más de un 25% por encima del récord anterior para el periodo de enero a marzo en el oeste, indicó Park Williams, hidroclimatólogo de la UCLA.

Ese nivel de absorción de humedad del suelo “no habría parecido posible” hasta ahora, afirmó.

La sequía suele alcanzar su punto máximo en verano, no en primavera, y eso es lo que preocupa a los meteorólogos.

“El fuego tiende a responder al calor y a la sequía de manera exponencial”, explicó Williams. “Por cada grado de calentamiento, se obtiene un impacto mayor en términos de incendios que el que se obtuvo con el grado anterior de calentamiento”.

En Arizona, los cactus florecen con meses de anticipación y la preocupación por el agua ya ha comenzado, comentó Kathy Jacobs, directora del Centro de Ciencia y Soluciones para la Adaptación Climática de la Universidad de Arizona.

“Quienes dependemos del río Colorado, por supuesto, estamos muy preocupados por el hecho de que no tenemos una ruta negociada hacia adelante en medio de lo que parece ser posiblemente el peor año de sequía que hemos vivido”, advirtió Jacobs. “Tenemos muchos embalses que no están llenos”.

El meteorólogo Jeff Masters, de Yale Climate Connections, dijo que su mayor preocupación es lo que la sequía hará a la agricultura y luego a los precios de los alimentos. Si Estados Unidos tiene un mal año de cosechas debido a la sequía, podría ser un problema global. Se pronostica una fuerte oscilación meteorológica natural de El Niño, que a menudo reduce la producción de los cultivos en otros lugares del mundo, como India.

Williams sostuvo que la sequía y el aumento en la temperatura climática están impulsados por la variabilidad natural y por el cambio climático causado por el ser humano, con el azar como un factor ligeramente mayor.

“Todo el clima ahora está afectado por el cambio climático”, afirmó Jacobs, de Arizona. “El clima no está divorciado de las tendencias climáticas. Pero este evento extremo es extremo de la manera que hemos estado esperando: olas de calor extremas, sequía intensa”.

___

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.