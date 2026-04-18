Policía abate a hombre armado que mató al menos a 6 personas y tomó rehenes en supermercado en Kiev

Un hombre armado que mató al menos a seis personas en las calles de Kiev el sábado, antes de tomar rehenes y atrincherarse en un supermercado cercano, fue abatido por la policía, informaron autoridades ucranianas. El agresor, que empuñaba un arma automática, tenía 58 años.

Al menos 14 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

El agresor no ha sido identificado por la policía, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que nació en Rusia, al tiempo que las autoridades trabajaban para reconstruir un motivo de la violencia.

El tiroteo masivo —algo inaudito en Kiev en tiempos de guerra tras la invasión total de Ucrania por parte de Rusia en 2022— tuvo lugar en un concurrido distrito central de la ciudad, fuera de un bloque de apartamentos y un centro comercial cercano , dejando cuerpos en una calle abarrotada cuando los transeúntes huían para ponerse a salvo .

Un reportero de The Associated Press en el lugar vio los cuerpos de las víctimas en la calle cubiertos con mantas de emergencia antes que fueran retirados.

“El agresor ha sido neutralizado. Había tomado rehenes y , trágicamente, mató a uno de ellos. También asesinó a cuatro personas en la calle. Otra mujer murió en el hospital debido a heridas graves”, aseveró Zelenskyy.

“Se ha establecido que el agresor prendió fuego a un apartamento antes de salir a las calles con un arma”, dijo Zelenskyy en un video publicado en internet. “Tenía antecedentes penales, había vivido en la región de Donetsk (en el este de Ucrania) durante un largo período, y nació en Rusia”.

El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, señaló en un comunicado en redes sociales que las unidades tácticas especiales de la policía irrumpieron en la tienda luego que fracasaran los intentos de contactar al agresor mediante un negociador.

Los rehenes eran clientes y personal del supermercado.

“Tratamos de persuadirlo, sabiendo que probablemente había una persona herida dentro. Incluso ofrecimos llevar torniquetes para detener el sangrado, pero no respondió”, explicó Klymenko. “En consecuencia, se dio la orden de neutralizarlo”.

El ministro dijo que el agresor tenía un permiso de armas válido.

Durante el enfrentamiento de 40 minutos, una negociadora, una mujer que llevaba chaleco antibalas y estaba detrás de un vehículo blindado, utilizó un altavoz para llamar al agresor, instándolo: “La gente no tiene la culpa de esto. Por favor , déjelos ir, y hablaremos con usted”.

El servicio de seguridad de Ucrania describió los asesinatos como un acto de terrorismo.

El tiroteo ocurrió en el distrito Holosiivskyi de Kiev, donde varios residentes dijeron que reconocieron al agresor.

“Lo conocía de vista. Parecía un hombre educado, refinado. Nunca adivinaría que era algún tipo de criminal”, dijo Hanna Kulyk, de 75 años, que vivía en el mismo bloque de apartamentos que el agresor.

“No socializaba mucho con la gente —sólo un saludo y seguía su camino”, dijo. “Vivía solo”.

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Los periodistas de The Associated Press Vasilisa Stepanenko y Dan Bashakov en Kiev, Ucrania, y Katie Marie Davies en Manchester, Inglaterra, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.