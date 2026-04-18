León XIV concluye su visita a Camerún con una misa y mira ya hacia Angola

El papa reclamó el sábado “estructuras de solidaridad” para ayudar a quienes están en los márgenes, en el final de su visita a Camerún y antes de poner rumbo a Angola, la tercera parada de su gira por cuatro países africanos.

León XIV ofició una misa en el aeropuerto de Yaundé ante miles de personas, incluyendo el presidente, Paul Biya, quien a sus 93 años es el líder de más edad del mundo. El ambiente bullicioso y alegre subrayó el entusiasmo que el tercer pontífice que visita Camerún ha llevado a la antigua colonia francesa, donde alrededor de un tercio de la población es católica.

Algunas personas con dificultades para caminar llegaron al evento en carretillas empujadas por familiares.

Durante su visita a Camerún, León ha tratado de animar especialmente a los jóvenes a mantener la esperanza a pesar de la desilusión, y ha exigido a las élites que dejen de explotar la tierra y a su gente para lucrarse.

En su homilía del sábado, pronunciada en francés, el papa afirmó que el respeto a la dignidad humana es una piedra angular de toda sociedad.

“Por esta razón, toda comunidad tiene la obligación de crear y sostener estructuras de solidaridad y ayuda mutua en las que, ante las crisis —sean sociales, políticas, médicas o económicas—, todos puedan dar y recibir asistencia según su propia capacidad y necesidades”, manifestó.

Una traumatizada Angola recibe a León

Después de la misa, el pontífice volará a Luanda, la capital de Angola, en el suroeste del continente, donde tiene previsto reunirse con el presidente, João Lourenço, y dirigirse a las autoridades gubernamentales en su primer discurso.

Angola, con una población de alrededor de 38 millones de personas, se independizó de Portugal en 1975. Pero aún arrastra las cicatrices de una devastadora guerra civil que comenzó justo después de la independencia y se prolongó, con altibajos, durante 27 años antes de terminar definitivamente en 2002. Se cree que más de medio millón de personas murieron.

La guerra fue, durante años, un conflicto indirecto de la Guerra Fría, con Estados Unidos y la Sudáfrica del apartheid respaldando a un bando y la Unión Soviética y Cuba al otro.

“Me gustaría escuchar un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación", dijo Sergio José, residente en Luanda. "También me gustaría escuchar buenos mensajes políticos y me gustaría que el papa hablara sobre las próximas elecciones en Angola”.

Hoy en día, el país es el cuarto mayor productor de petróleo de África y está entre los 20 principales productores del mundo, según la Agencia Internacional de la Energía. Además, es el tercer mayor productor de diamantes y cuenta con importantes yacimientos de oro y minerales críticos muy demandados.

Pero a pesar de sus variados recursos naturales, el Banco Mundial estimó en 2023 que más del 30% de la población vivía con menos de 2,15 dólares al día.

En Camerún, el papa arremetió contra las “cadenas de la corrupción” que estaban obstaculizando el desarrollo, así como contra el “puñado de tiranos” que devastan la Tierra con la guerra y la explotación. Se espera que en Angola plantee cuestiones similares.

El difunto expresidente José Eduardo dos Santos, que gobernó el país durante 38 años —de 1979 a 2017—, fue acusado de desviar miles de millones de dólares de dinero público, en su mayoría procedentes de los ingresos petroleros, a su familia mientras millones de ciudadanos luchaban contra la pobreza.

Tras la llegada de Lourenço al poder, su gobierno estimó que su predecesor había robado o malversado al menos 24.000 millones de dólares. El ejecutivo de Lourenço se comprometió a endurecer la lucha contra la corrupción y ha trabajado para recuperar fondos presuntamente sustraídos durante la era de dos Santos.

Pero los críticos señalan que Angola aún tiene graves problemas de corrupción y han cuestionado si las acciones de Lourenço iban dirigidas contra sus rivales políticos para consolidar su poder.

Un legado de esclavitud espera al papa estadounidense

Angola, en la costa suroeste de África, fue considerado el epicentro del comercio transatlántico de esclavos cuando era colonia portuguesa. Más de cinco de los aproximadamente 12,5 millones de africanos esclavizados fueron enviados al otro lado del océano en barcos que partían del país, más que desde cualquier otro punto, aunque no todos eran angoleños.

Se espera que el punto culminante de la visita de León a Angola sea su visita a Muxima, al sur de Luanda, el domingo. Es un popular santuario católico en un país donde alrededor del 58% de la población profesa esa religión.

La iglesia de Nuestra Señora de Muxima fue construida por colonizadores portugueses a finales del siglo XVI como parte de un complejo fortificado y se convirtió en un centro del comercio de esclavos. Sigue siendo un recordatorio del vínculo inextricable que existía hace cientos de años entre el catolicismo y la explotación del continente africano.

León, el primer papa estadounidense de la historia, tiene antepasados negros y blancos entre los que hay tanto personas esclavizadas como esclavistas, según investigaciones genealógicas. En Muxima rezará el rosario, en reconocimiento a que el lugar se convirtió en un popular destino de peregrinación después de que creyentes reportaran una aparición de la Virgen María alrededor de 1833.

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Imray informó desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.