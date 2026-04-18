Fuertes vientos y tornados dejan graves daños en centro-norte de EEUU; no se reportan muertes

Una destructiva ráfaga de fuertes vientos y tornados reportados en toda la parte superior de la región del centro-norte de Estados Unidos dejó el sábado a los pobladores de comunidades rurales revisando la destrucción que quedó atrás.

Los daños fueron severos en algunas comunidades —techos arrancados de viviendas, líneas eléctricas enredadas y caminos intransitables por los escombros. Sin embargo, no se reportaron muertes.

“Somos sumamente afortunados de que esta tormenta no haya provocado pérdida de vidas ni lesiones graves”, declaró el jefe policial del condado Stephenson, Steve Stovall, sobre la tormenta que azotó Lena, Illinois, el viernes.

Autoridades de Wisconsin y Minnesota hicieron declaraciones similares.

Un tornado arrasó Kronenwetter y Ringle, en el centro de Wisconsin, el viernes por la tarde, dejando viviendas dañadas y a algunos residentes brevemente atrapados en sus sótanos, dijo a reporteros el jefe de bomberos de Ringle, Chris Kielman.

El jefe de la policía del condado Marathon, Chad Billeb, indicó durante una conferencia de prensa la noche del viernes que no había visto tanta devastación durante sus 34 años en las fuerzas del orden.

“Mucha gente va a necesitar mucha ayuda”, afirmó Billeb sobre las tormentas en Wisconsin.

La recuperación tras la tormenta tomará mucho tiempo, subrayó Brent Jacobson, un congresista estatal de Wisconsin, en una publicación en redes sociales la mañana del sábado.

“A medida que siguen llegando las fotos y los videos, está claro que partes de Ringle y Kronenwetter sufrieron daños devastadores”, señaló el comunicado de Jacobson.

En el condado Olmsted, Minnesota, funcionarios del jefe policial dijeron que los tornados causaron “múltiples niveles” de daños. Al menos 30 viviendas resultaron afectadas en Marion Township, y varias de ellas sufrieron daños “significativos”.

Personal de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias de Minnesota, el Departamento de Bomberos de Rochester y la jefatura policial del condado Olmsted fueron de puerta en puerta revisando a los residentes, detalló el comunicado del jefe de policía.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que los daños probablemente fueron provocados por tornados y que se llevarán a cabo inspecciones de las zonas afectadas durante el fin de semana.

En Illinois, Leo Zach, de 14 años, acababa de llegar al auditorio de la escuela secundaria local para una competencia de bandas musicales cuando el edificio comenzó a estremecerse y se fue la luz. Contó que la sala estaba llena de estudiantes y que algunos estaban muy asustados y sufrieron ataques de pánico.

“Definitivamente tuve mucha suerte, considerando lo que pudo haber pasado", comentó. "Sólo traté de mantener la calma y ayudar a otras personas”.

Cuando salieron, encontraron algunas ventanas reventadas del gimnasio y parte del techo de la escuela arrancado.

Fotos y videos publicados en internet mostraban una cochera destruida, edificios que perdieron ladrillos y cercas demolidas.

Lena es una localidad de unos 3.000 habitantes, ubicada a unos 188 kilómetros (117 millas) al noroeste de Chicago.

Rachel Nemon se dirigía a la escuela secundaria de la localidad para recoger a su hijastro cuando tuvo que meterse en un autolavado para resguardarse de la tormenta. Vio cómo un árbol de gran tamaño era arrancado de raíz y cómo saltaban chispas a pocos metros de ella.

“Es algo que ves en internet, no en la vida real, especialmente en un pequeño poblado de Illinois”, subrayó.

El gobernador JB Pritzker señaló en la red social X que ya recibió un informe de los daños y que la Agencia de Manejo de Emergencias de Illinois se encuentra en el lugar.

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Frisaro reportó desde Fort Lauderdale, Florida.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.