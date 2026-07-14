Se prevé que cúpula de calor traiga temperaturas récord a EEUU

Otra semana de calor abrasador en Estados Unidos traerá aún más riesgos para la salud en los próximos días, ya que las temperaturas nocturnas no brindarán mucho alivio.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que más de 90 récords de temperatura en el país serán igualados o rotos esta semana hasta el miércoles, y la mayoría de ellos serán récords de calor nocturno.

Expertos en salud señalan que las temperaturas nocturnas que no logran bajar son aún más peligrosas que las temperaturas diurnas que se disparan.

El verano ya ha comenzado de forma sofocante en gran parte de Estados Unidos debido a la persistente cúpula de calor que se prevé cubra buena parte del territorio esta semana. Las temperaturas abrasadoras de las últimas semanas han provocado muertes relacionadas con el calor en Nueva Jersey y han contribuido a avivar incendios forestales en el oeste del país.

Sin alivio del calor por la noche esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que no se preveía que las temperaturas bajaran de 27 grados Celsius (80 grados Fahrenheit) por la noche en Fort Lauderdale, Miami y Tampa, Florida; Galveston, Texas; y Charleston, Carolina del Sur.

En los próximos días, lugares de la región centro-norte y el noreste conocidos por sus inviernos gélidos verán que las temperaturas nocturnas se mantienen por encima de 21 ºC (70 ºF), incluidos Fargo, Dakota del Norte; International Falls, Minnesota; y Portland, Maine.

Las altas temperaturas nocturnas suponen un peligro mayor

Expertos en salud explican que las altas temperaturas durante la noche son especialmente peligrosas porque no hay tiempo para que la temperatura central del cuerpo se enfríe y se recupere del calor diurno.

“Ahí es donde se agravan los efectos en la salud, en particular para las personas mayores y las comunidades vulnerables”, manifestó Marshall Shepherd, profesor de meteorología de la Universidad de Georgia.

Un aumento de tan sólo unos pocos grados en la temperatura corporal puede provocar un golpe de calor o sobrecargar el corazón.

Los peligros del calor pueden presentarse furtivamente

Si las temperaturas nocturnas no enfrían el cuerpo, los riesgos para la salud suelen manifestarse con mayor frecuencia al día siguiente, explicó Kristie Ebi, científica de salud pública y clima en la Universidad de Washington.

“La mortalidad comienza al segundo o tercer día” porque el cuerpo no puede enfriarse, expresó el lunes.

Ser proactivo es crucial durante una ola de calor

Las señales tempranas de advertencia incluyen sudoración intensa, calambres musculares y dolor de cabeza. “Es difícil saber que uno está empezando a tener problemas con el calor. Por eso necesitamos ser más proactivos”, señaló Ebi.

Es importante encontrar una manera de refrescarse, ya sea entrando a un lugar con aire acondicionado o envolviéndose el cuello con una toalla fría.

Y los expertos en salud dicen que no hay que olvidar comunicarse con amigos y familiares, especialmente con quienes son de avanzada edad, están embarazadas o tienen problemas de salud que podrían dificultarles soportar el calor.

Cómo combatir el calor sin aire acondicionado

Incluso sin aire acondicionado en casa, hay maneras de encontrar alivio.

Ingrese a una biblioteca o un centro comercial. Siéntese frente a un ventilador y rocíe agua sobre la piel. Ponga los pies en agua fría. Empape la ropa en agua. Y, por supuesto, beba mucha agua.

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El reportero de The Associated Press Seth Borenstein en Washington contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.