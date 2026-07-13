Senador: Agente del ICE mató a automovilista en Maine

Un agente federal de inmigración mató a tiros a un automovilista en Maine el lunes, la segunda vez en una semana que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han usado fuerza letal.

El senador Angus King, independiente por Maine, declaró que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó que el agente abrió fuego después de que el hombre intentó atropellar a los agentes que lo perseguían para deportarlo en Biddeford, una ciudad costera de unos 23.000 habitantes, aproximadamente a 24 kilómetros (15 millas) al suroeste de Portland.

“Estaba en un vehículo —salió en el vehículo, y el término que usó el secretario fue que ‘convirtió el vehículo en arma' y fue baleado por un agente del ICE”, indicó King.

Corey Poulin, cuya familia administra una lavandería cerca del tiroteo, dijo a The Associated Press que las cámaras de seguridad del negocio captaron imágenes del auto del hombre avanzando hasta la intersección después de que se realizaron los disparos. Otras imágenes de la escena mostraban el auto dando vueltas en círculos y agujeros de bala en el parabrisas.

“Dos miembros del ICE corrieron hacia la intersección y otro miembro del ICE en una SUV Ford entró en la intersección para evitar que el auto siguiera avanzando”, relató. “No lo sé con certeza, pero no creo que el hombre estaba vivo cuando el auto empezó a avanzar”.

Dijo que la Policía Estatal de Maine le pidió que no difundiera públicamente el video.

Los agentes no tenían cámaras corporales, señaló King. El FBI encabeza la investigación. La gobernadora Janet Mills, demócrata, apuntó que la Policía Estatal está trabajando con la fiscalía general del estado, la oficina del médico forense y funcionarios federales para determinar qué ocurrió .

“La pregunta es, ¿qué hizo con su vehículo?”, sostuvo King. “¿Los agentes fueron amenazados? ¿Las amenazas llegaron al nivel que justificaba el uso de fuerza letal? De eso se trata esta investigación y ciertamente tengo la intención de seguir de cerca el tema para hacer todo lo que pueda para asegurarme de que la investigación sea lo más transparente y exhaustiva posible”.

Ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Pública de Maine han respondido a solicitudes de comentarios.

El hombre tenía 26 años y era de Colombia, dicen activistas

El hombre que murió era un colombiano de 26 años que estaba autorizado para trabajar en Estados Unidos y tenía un número de Seguro Social, según un comunicado conjunto de los grupos de defensa Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente!

Después del tiroteo, la familia del hombre se comunicó con la Immigrants’ Rights Coalition a través de una línea directa, según Mufalo Chitam, director ejecutivo de la organización.

“Es una familia joven y él salía para ir a trabajar", dijo Chitam a la AP.

La familia no está lista para identificar al hombre ni hablar públicamente sobre el tiroteo, añadió Chitam.

“Estamos de luto, estamos furiosos y no permitiremos que su muerte sea tratada como algo rutinario o inevitable”, aseguró Chitam. “¿Cuánto más daño deben soportar nuestras comunidades antes de que quienes tienen el poder de actuar reconozcan que esto ha ido demasiado lejos?”

Manifestantes se reúnen cerca de la escena

Decenas de manifestantes contra el ICE se reunieron en Biddeford a las pocas horas del tiroteo.

Amy Goodman, quien es de la cercana Wells, llegó con un cartel que decía “Stop Killing Us” (“Dejen de matarnos”) y lo dirigió hacia los policías que trabajaban en el lugar.

“Lamentablemente, es algo que estamos viendo mucho más a menudo últimamente, y estoy enojada por ello”, aseveró Goodman, quien llevaba una camiseta con un lema contra el ICE.

“Es desgarrador y quería venir”, expresó Molly Zucker, una amiga de Goodman y de Cape Neddick, mientras sostenía un cartel que decía: “No human being is illegal” (“Ningún ser humano es ilegal”) .

La policía bloqueó el acceso a la escena del tiroteo, que está en un vecindario de viviendas mayormente multifamiliares, iglesias y negocios cerca del centro. Varios manifestantes permanecieron cerca, algunos con carteles que condenaban la presencia del ICE en la comunidad y el estado.

Continúa la ofensiva antiinmigración bajo el gobierno de Trump

El tiroteo en Maine fue al menos la novena muerte en un encuentro con funcionarios federales de inmigración desde el inicio de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump y la segunda en una semana, después de la muerte de un hombre de Houston.

El tiroteo reportado ocurre en medio de un impulso intensificado del gobierno de Trump para llevar a cabo su agenda de deportaciones masivas. Durante el período de cinco días a finales de junio, el ICE arrestó a más de 10.000 personas. Las cifras indican que, aunque el gobierno ya no está tomando medidas enérgicas contra ciudades individuales, los arrestos continúan.

“Más que nada, quiero saber: ‘¿Por qué están en Maine?’”, afirmó la representante demócrata Chellie Pingree, de Maine, en un video publicado en redes sociales.

La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, demócrata que se postula al Senado, escribió en X: “Es hora de sacar al ICE de nuestras calles”.

No es el primer roce de Maine con el ICE

El ICE tuvo una presencia significativa en Maine a principios de este año, lo que derivó en varias grandes manifestaciones contra la agencia.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, llamó a la operación “Catch of the Day” (“La captura del día”), un aparente juego de palabras con la industria de mariscos de ese estado tal como lo ha hecho con otros operativos, como “Patriot” en Massachusetts, “Metro Surge” en Minnesota y “Midway Blitz” en Chicago.

Funcionarios de inmigración dijeron a finales de enero que habían cesado las “operaciones reforzadas” en Maine tras realizar cientos de arrestos.

Un portavoz de Seguridad Nacional dijo entonces que algunos arrestos en el estado correspondían a personas “condenadas por crímenes horribles, incluidos asalto agravado, privación ilegítima de la libertad y poner en peligro el bienestar de un menor”. Pero los registros judiciales mostraron una historia ligeramente distinta: mientras algunos tenían condenas por delitos graves, otros eran detenidos con procesos migratorios sin resolver o que fueron arrestados pero nunca condenados por un delito.

El ICE arrestó a 546 personas en Maine entre el inicio del segundo mandato de Trump y el 11 de marzo de 2026, los datos más recientes disponibles, según datos de arrestos del ICE proporcionados al UC Berkeley Deportation Data Project y analizados por la AP. Aproximadamente el 45% de los arrestados tenía antecedentes penales. Durante el período equivalente de 416 días antes de que Trump asumiera el cargo, aproximadamente el 69% de los arrestados tenía antecedentes penales, muestran los datos.

Las ofensivas migratorias del gobierno de Trump recibieron una condena generalizada el invierno pasado tras las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota. La semana pasada, un agente del ICE mató a tiros a Salgado Araujo, de 52 años, de Houston, después de que fuera perseguido por agentes federales que conducían vehículos sin distintivos mientras llevaba a su cuadrilla de construcción a su más reciente lugar de trabajo.

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Willingham reportó desde Boston y Brook desde Nueva Orleans. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Michael R. Sisak en Nueva York y Aaron Kessler en Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.