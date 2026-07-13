Sudáfrica deporta o repatria a más de 53.000 inmigrantes en un mes

Sudáfrica deportó o repatrió más de 53.000 inmigrantes africanos en un mes, en una ofensiva de las autoridades que ha coincidido con una serie de protestas, a veces violentas, contra la inmigración ilegal.

Más del 80% de los retornados eran de Malawi, manifestó el domingo la ministra de Justicia de Sudáfrica, Mmamoloko Kubayi. Las autoridades no desglosaron cuántos fueron deportados y cuántos aceptaron ofertas de repatriación voluntaria.

Varios países africanos han proporcionado aviones y autobuses para llevar a sus ciudadanos de vuelta a casa ante un aumento del sentimiento antiinmigrante en Sudáfrica en los últimos meses, que ha provocado algunos ataques contra extranjeros y ha dejado a partes del país en tensión.

La policía ha detenido a 350 personas en relación con violencia pública, intimidación y controles migratorios no autorizados, una tendencia en la que grupos de civiles intentan obligar a los migrantes a mostrar documentos para demostrar que están en el país legalmente.

La policía investiga las muertes de al menos tres migrantes, dos de Mozambique y uno de Malawi. Nigeria ha dicho que dos de sus ciudadanos fueron asesinados en protestas antinmigrantes en Sudáfrica, aunque las autoridades sudafricanas han negado que sus muertes estuvieran vinculadas a las protestas.

Los inmigrantes de Malawi, Zimbabue y Mozambique conformaron la mayoría de los migrantes deportados o repatriados, pero también incluyeron ciudadanos de Nigeria, Uganda y Kenia, señalaron funcionarios sudafricanos.

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa anunció el mes pasado nuevos planes para reforzar la seguridad fronteriza y hacer cumplir las leyes migratorias en la economía más desarrollada de África, y reconoció el aumento de las tensiones por el tema. Eso ocurrió en respuesta a crecientes protestas de grupos antimigrantes que afirman, sin pruebas, que los inmigrantes están contribuyendo a la alta tasa de desempleo de Sudáfrica y a problemas de delincuencia.

Ramaphosa pidió a los sudafricanos que no hagan justicia por su mano tras informes de algunos ataques de vigilantes contra migrantes.

Los grupos antimigrantes realizaron una protesta importante el 30 de junio, fecha que, según dijeron, era el plazo para que los indocumentados en Sudáfrica se marcharan. El gobierno rechazó ese plazo.

Pero aun así, miles de malauíes acudieron a un sitio migratorio temporal en la ciudad oriental de Durban para solicitar su repatriación. Funcionarios sudafricanos dijeron que algunos fueron repatriados voluntariamente, pero muchos fueron deportados por estar en el país sin documentos.

Más de 20.000 personas también fueron deportadas o repatriadas desde un centro migratorio temporal instalado en la localidad fronteriza norteña de Musina, informaron funcionarios.

Sudáfrica atrae a migrantes de otras naciones africanas debido a su relativa riqueza. En 2008, más de 60 personas murieron en hechos de violencia que incluyeron ataques contra extranjeros. Ha habido otros estallidos de violencia contra inmigrantes.

Sabina Tadera, de la Red de África Austral para Inmigrantes y Refugiados, que aboga por los derechos de los inmigrantes, dijo que algunos malauíes que se reunieron recientemente en campamentos temporales buscando regresar a casa estaban en Sudáfrica legalmente, pero temían ataques.

“Existe la idea errónea de que todas las personas en movimiento son indocumentadas”, dijo Tadera a The Associated Press.

La ofensiva también ha provocado tensiones diplomáticas con algunos de los países de origen de los migrantes, que han criticado a Sudáfrica por lo que llaman un clima de xenofobia.

“Los migrantes consideran que Sudáfrica ofrece oportunidades económicas que no existen en su país de origen”, dijo Laura Freeman, consultora independiente en derechos humanos y migración. “Sin embargo, oleadas de violencia xenófoba... incluida esta, cambian esa dinámica, y cada vez más se percibe a Sudáfrica como un lugar poco acogedor”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.