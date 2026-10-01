Se fortalece huracán Rachel a categoría 2 frente a costa del Pacífico de México

Otra tormenta se fortaleció hasta convertirse en un ciclón de categoría 2 frente a la costa del Pacífico de México la mañana del jueves, al mismo tiempo que el norte de México y partes del suroeste se recuperaban de inundaciones y daños causados por el huracán Polo a principios de esta semana.

El huracán Rachel se encontraba a unos 370 kilómetros (230 millas) al suroeste del extremo sur de Baja California el jueves, moviéndose a 9 km/h (6 mph) como un potente huracán, según el Centro Nacional de Huracanes. El centro reportó vientos de 165 km/h (105 mph).

Se preveía que Rachel se desplazara a lo largo de la costa mexicana antes de girar hacia el oeste en el Pacífico.

Las autoridades mexicanas indicaron el jueves que, al tiempo que el huracán Rachel se desplaza por el Pacífico, se mantienen en alerta debido a los pronósticos de lluvias muy intensas en los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco, y a la posibilidad de deslaves, aumento de los niveles de los ríos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió a los ciudadanos estadounidenses en Cabos San Lucas, un destino vacacional popular entre los estadounidenses, sobre cierres de playas y puertos y peligrosas corrientes de resaca la noche del miércoles.

El Pacífico ha registrado una temporada de huracanes inusualmente activa, algo que expertos han atribuido a El Niño, que ha alimentado sequías debilitantes en México y Centroamérica e inundaciones en otras partes de la región. En el Pacífico, esto ha dado lugar a aguas más cálidas y patrones de viento que sirven de combustible para los huracanes.

Remanentes de tormenta empapan el centro de EEUU

La región desde el este de Colorado hasta el norte de Illinois, junto con partes de Texas y Oklahoma, seguía bajo vigilancia por inundaciones el jueves, cuando los remanentes de la tormenta seguían azotando la zona, inundando calles y vecindarios y provocando rescates acuáticos.

El miércoles fue el día más lluvioso registrado en Lincoln, Nebraska, que recibió 6,1 pulgadas de lluvia, según la Oficina del Clima de la Universidad de Nebraska-Lincoln. En Omaha, que recibió 12 centímetros (4,7 pulgadas) de lluvia el miércoles, el departamento de bomberos informó que respondió a 80 rescates acuáticos durante un periodo de tres horas que terminó a primera hora del jueves. Algunas aguas de inundación alcanzaron profundidades de 2,4 metros (8 pies).

En Chicago, una empresa de servicios públicos de tratamiento de aguas residuales y gestión de aguas pluviales instó a los residentes a ahorrar agua para prevenir inundaciones y el reflujo de aguas pluviales.

“Alentamos a todos a ahorrar agua cuando sea posible para crear más capacidad en nuestros sistemas”, señaló la presidenta de la empresa, Kari K. Steele, en un comunicado el miércoles.

En Kansas, la gobernadora Laura Kelly emitió una proclamación de emergencia el miércoles antes de las tormentas, que permite que los recursos estatales ayuden a los equipos de primera respuesta en las comunidades más afectadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.