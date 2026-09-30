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Juan Villoro es reconocido con el Premio Carlos Fuentes 2026

PREMIO CARLOS FUENTES
PREMIO CARLOS FUENTES (AP)

El escritor mexicano Juan Villoro, autor de “Dios es redondo” y “Examen extraordinario”, fue revelado el miércoles como el ganador del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2026.

Villoro ha sido destacado por el jurado por una obra que “promueve un diálogo del presente con la tradición desde una perspectiva humanista llena de humor e ironía”.

El premio, creado en honor al fallecido autor mexicano Carlos Fuentes en 2012, es otorgado por la Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México a escritores que, por el conjunto de su obra, escrita totalmente o en su mayoría en español, enriquecen el patrimonio literario de la humanidad. Está dotado con el equivalente a 125.000 mil dólares, un diploma y una reproducción de una obra escultórica de Vicente Rojo.

Villoro es el 11º ganador del Premio Carlos Fuentes entre cuyos galardonados anteriores están Mario Vargas Llosa, Luis Goytisolo y Elena Poniatowska.

Nacido en la Ciudad de México el 24 de septiembre de 1956, es sociólogo, escritor y periodista. También se ha desempeñado como editor, dramaturgo y guionista. Ha sido profesor en la UNAM, y profesor visitante en instituciones educativas como Yale, Princeton, Stanford.

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Entre sus premios anteriores destacan el Iberoamericano José Donoso, el Mazatlán de Literatura, el Internacional de Periodismo Rey de España y el Premio a la Excelencia Periodística, otorgado por la Fundación Gabo. Otras de sus obras son “El profesor Zíper y las palabras perdidas”, El testigo" y “El libro salvaje”.

El jurado del Premio Internacional Carlos Fuentes estuvo integrado por el dramaturgo Flavio González Mello, la poeta Myriam Moscona, la escritora y editora Mónica Nepote, el escritor David Toscana y Gioconda Belli, ganadora del reconocimiento en 2025.

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