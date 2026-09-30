Clima tropical causa fuertes lluvias en varias zonas de EEUU mientras se forma un nuevo huracán

El clima tropical que avanzó tierra adentro desde el océano Pacífico provocó fuertes lluvias en más zonas de Estados Unidos el miércoles, mientras los meteorólogos anunciaban la formación de otro huracán frente a la costa de México.

Se prevé que Rachel, el nuevo huracán, se intensifique rápidamente y pueda alcanzar una gran magnitud, con vientos sostenidos que superarían los 178 km/h (111 mph). Sin embargo, la tormenta se encontraba a cientos de kilómetros (millas) mar adentro y no representaba ninguna amenaza para tierra.

En tanto, distintas partes de Nuevo México lucían cada vez menos como en los meses de sequía que vaciaron los embalses y provocaron que varios osos hambrientos deambularan por vecindarios en busca de comida.

“Hay mucha agua estancada en los campos y cerca de algunas viviendas”, afirmó Greg Lundeen, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional refiriéndose a una zona donde el agua desbordó una pequeña presa.

El río Bravo, conocido en Estados Unidos como río Grande, que se había secado a lo largo de un extenso tramo del estado, ahora se desbordaba.

El patrón húmedo y tormentoso es coherente con un año de El Niño, con actividad de tormentas del Pacífico por encima del promedio.

El clima húmedo avanza lentamente hacia el este

Desde Colorado y a través de las Grandes Llanuras hasta Iowa, cayeron hasta 5 centímetros (2 pulgadas) de lluvia el martes, extendiéndose hasta el miércoles, y en algunas zonas se registraron cantidades aún mayores.

Se esperaban más tormentas en Texas y Oklahoma después de que una en Amarillo, Texas, inundó calles y generó un tornado la noche del martes. Los acumulados de tormenta en el área de Amarillo superaron las 3,5 pulgadas (9 centímetros).

El fenómeno meteorológico correspondía a los remanentes de sistemas tropicales, incluido el huracán Polo, un fenómeno de categoría 3 que tocó tierra durante la noche del lunes en la península de Baja California y luego más hacia el interior.

Los cuerpos de tres personas —dos niños de 3 y 15 años, y su madre— fueron hallados el domingo después de que la familia desapareció debido a la crecida de un río en la ciudad de Talpa de Allende, en el estado mexicano de Jalisco, antes de que Polo tocara tierra. El padre sigue desaparecido, según la agencia de Protección Civil del estado de Jalisco. También está desaparecido un turista debido al fuerte oleaje en Puerto Vallarta, pero la agencia afirma que ese caso tampoco está vinculado a Polo.

Rachel es el más reciente en una activa temporada de huracanes del Pacífico

Las autoridades mexicanas se mantienen en alerta en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco debido al huracán Rachel.

En el estado de Jalisco, se cerraron escuelas el miércoles en 30 municipios como medida preventiva.

Rachel se ubicaba a unos 615 kilómetros (380 millas) al oeste de Lázaro Cárdenas, México, o a unos 350 kilómetros (220 millas) al suroeste de Cabo Corrientes, México. Sus vientos máximos sostenidos eran de alrededor de 140 km/h (85 mph), según un aviso del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami.

El ciclón se desplazaba hacia el noroeste a 15 km/h (9 mph) y se pronosticaba que giraría hacia el oeste-noroeste y el oeste en los siguientes días de la semana, alejándose del territorio continental de México y pasando al sur de la península de Baja California.

El centro de huracanes indicó que el gobierno mexicano había suspendido todas las vigilancias y advertencias costeras. Pero advirtió sobre posibles acumulados aislados de lluvia de hasta 30 centímetros (12 pulgadas) y fuerte oleaje a lo largo de las costas de los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Los vientos con fuerza de huracán se extendían hasta 35 kilómetros (25 millas) desde el centro de Rachel, y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 260 kilómetros (160 millas).

En el océano Pacífico central, la tormenta tropical Nolo amenazaba con generar condiciones peligrosas para distintas partes del Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea, un área de conservación marina. La tormenta, que antes fue un huracán, provocó fuertes lluvias en varias partes de la Isla Grande de Hawái durante el fin de semana. Sus vientos máximos sostenidos se situaban cerca de (85 km/h (50 mph).

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Fabiola Sánchez en Ciudad de México y Julie Walker en Nueva York contribuyeron a este despacho con información.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.