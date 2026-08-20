Residentes de Indiana entran en “modo de supervivencia” tras 9 días sin electricidad

Decenas de miles de residentes del noroeste de Indiana estaban en modo de supervivencia el jueves, mientras enfrentaban el noveno día sin electricidad, descartando comida echada a perder, haciendo fila para conseguir comidas calientes y buscando sitios donde cargar sus teléfonos.

En Gary, Indiana, las escuelas seguían cerradas tras el paso de la tormenta del 11 de agosto, que derribó árboles y líneas eléctricas. Los residentes recurrieron a las redes sociales para encontrar lavanderías abiertas y Wi-Fi funcionando, mientras que otros buscaban comida, pañales y toallitas de limpieza para vecinos de bajos ingresos.

Mientras tanto, las fuertes lluvias en el centro de Ohio provocaron inundaciones repentinas que cubrieron las carreteras la mañana del jueves en Columbus, la capital del estado, donde equipos de emergencia rescataron a automovilistas de autos varados y salvaron a un niño de 12 años que fue arrastrado desde un puente.

La empresa Northern Indiana Public Service Co. informó que 68.000 clientes seguían sin electricidad hasta la mañana del jueves, la mayoría de ellos en el condado de Lake, junto a la frontera con Illinois. La empresa de servicios públicos indicó que ha restablecido el suministro a otros 306.500 clientes desde el 11 de agosto. Pero no se espera que la electricidad se restablezca por completo hasta el martes en algunos lugares, incluido Gary.

Courtney Page-Tan, catedrática de Indiana University Indianapolis que estudia la resiliencia comunitaria, señaló que las preocupaciones de salud aumentan cada día durante un corte prolongado. Como muchas personas usan generadores, una ventilación deficiente puede provocar intoxicación por monóxido de carbono. Además, quienes dependen de dispositivos médicos corren el riesgo de que se queden sin carga, mientras que los alimentos refrigerados que antes eran seguros para comer podrían representar riesgos para la salud a medida que se echan a perder.

“Nueve días es mucho tiempo para que una comunidad esté sin electricidad”, afirmó.

Los residentes están agotados tras varios días sin electricidad

Shatiya Hardin, estilista en Gary desde hace 25 años, no ha podido abrir su salón desde la tormenta. Dijo que los residentes de su vecindario de menores ingresos al principio afrontaron los apagones con calma. Pero ahora la paciencia se agota.

“Siempre estamos en modo de supervivencia en Gary. Y creo que probablemente por eso no hubo tanto alboroto, porque los primeros días era como: ‘Bueno, estamos acostumbrados a esto...’. Pero ya es la segunda semana”, señaló. “No está bien que estemos continuamente en modo de supervivencia, haciendo lo mejor que podemos”.

Más de una semana después de la tormenta inicial, muchos residentes de East Chicago, Indiana, que se quedaron sin electricidad la recuperaron, pero luego la volvieron a perder. Kevin Mejia, quien tiene una página comunitaria en Facebook, estaba en esa situación el jueves.

“Si hago una publicación, recibo 500 comentarios”, contó Mejia, de 30 años. “Mucha gente se ha comunicado conmigo por asuntos de comida: ‘Oye, tiré cientos de dólares en comestibles’. Las personas mayores no saben a quién recurrir”.

Ha estado durmiendo en el suelo porque su colchón es demasiado cálido. Sin electricidad, sus aires acondicionados de ventana están en silencio.

Raydia Martin, subdirectora del Flourish Community Hub en Flourish Church en Gary, dijo que el “lado positivo” ha sido la respuesta de voluntarios y grupos comunitarios.

“Los seres humanos prosperamos mejor, ya sabes, con certeza y previsibilidad”, manifestó. “Así que cuando algo tan devastador ocurre tan rápido, definitivamente afecta mentalmente a las personas. Simplemente no saber qué viene después, de dónde va a salir la próxima comida y cuándo va a terminar todo esto. Necesitamos ver una luz al final del túnel”.

La empresa de servicios públicos NIPSCO ha calificado la destrucción como “sin precedentes y generalizada”, y dijo que cuadrillas de todo el país han llegado para ayudar a reparar cables caídos, postes rotos y equipos dañados.

Illinois, que recibe servicio de otra empresa, se recuperó antes de la misma tormenta, pero Melody Birmingham, ejecutiva de la empresa matriz de NIPSCO, explicó que esa parte de Illinois tenía menos árboles y una infraestructura diferente, incluidas algunas líneas eléctricas que podrían haber estado enterradas.

“Ninguna tormenta es igual”, sostuvo. “Ningún territorio de servicio es el mismo”.

Las escuelas de todo el noroeste de Indiana siguen cerradas

Los cortes de electricidad también han alterado el inicio del año escolar para miles de niños.

El distrito escolar de Gary, con unos 4.300 estudiantes, comenzó su año escolar a inicios de agosto, pero ha estado cerrado desde el 13 de agosto y permanecerá así al menos hasta el viernes, informaron las autoridades.

Portage Township Schools tuvo que cancelar el inicio de clases previsto para el 12 de agosto debido a la tormenta y ahora planea comenzar el año académico el 25 de agosto. Las autoridades dijeron esta semana que existen “preocupaciones de seguridad por árboles caídos en varias propiedades y daños que deben repararse”.

Page-Tan indicó que los cierres escolares pueden tener consecuencias importantes para las familias vulnerables.

“Para muchos hogares que viven al día, faltar al trabajo porque no pueden encontrar cuidado infantil puede ser perjudicial para la estabilidad de una familia”, explicó.

Las inundaciones repentinas provocan nuevos problemas en el centro de Ohio

A unos 400 kilómetros (250 millas) al sureste de Gary, las fuertes lluvias afectaron gravemente a Columbus, Ohio, con más de 7 centímetros (3 pulgadas) de lluvia en 12 horas, informó el alcalde de Columbus, Andrew Ginther.

Dos mujeres que iban a pie y quedaron atrapadas en un arroyo inundado fueron rescatadas, dijo el teniente Nick Davis, de la División de Bomberos. También informó que los equipos de primera respuesta salvaron la vida de un ciclista de 12 años que fue arrastrado desde un puente por la crecida.

La ciudad aún realizaba labores de limpieza tras las fuertes tormentas eléctricas del fin de semana cuando las intensas lluvias golpearon a mitad de semana.

“Hemos estado con todos los recursos disponibles apoyando a los residentes desde la semana pasada”, declaró Ginther el jueves por la mañana en una conferencia de prensa. “Vamos a enfocarnos en la recuperación, aun con este giro inesperado de la Madre Naturaleza”.

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Rico informó desde Atlanta y White desde Detroit. Dylan Lovan, en Louisville, Kentucky, contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.