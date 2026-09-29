Exconcursante de "American Idol" Caleb Flynn es juzgado por matar a su esposa

Un ex pastor de música de Ohio que participó en “American Idol” está siendo juzgado acusado de haber matado a su esposa mientras mantenía una aventura, más de una década después de deshacerse en elogios ante los televidentes sobre cómo ella lo animó a perseguir sus sueños en el concurso de canto.

Caleb Flynn, de 40 años, se declaró no culpable de los cargos de asesinato, agresión y manipulación de pruebas por el tiroteo de febrero en el que murió Ashley Flynn, de 37 años, maestra y entrenadora de voleibol, en su casa de Tipp City, al norte de Dayton. Flynn y sus dos hijas estaban en la vivienda cuando llegó la policía.

El juicio de Flynn, que se encamina a los alegatos finales el martes, ha incluido el testimonio de una mujer que afirmó que ella y Flynn mantenían una aventura en el momento en que mataron a su esposa. El jurado también escuchó canciones de amor generadas por IA que, según los fiscales, él creó para su amante, y parte de los más de 100.000 mensajes de texto que, de acuerdo con las autoridades, intercambiaron.

Los fiscales sostienen que Flynn montó una escena de invasión domiciliaria para engañar a los investigadores y que, en una frenética llamada al 911, afirmó que un ladrón le había disparado a su esposa. La presunta amante de Flynn, Alleigha Botner, de 24 años, declaró que él había comentado que odiaba a su esposa y albergaba pensamientos de matarla.

Esto es lo que hay que saber sobre el juicio de Flynn:

La mujer con la que tenía la aventura testificó en su contra

El explosivo testimonio de Botner sobre la aventura ha sido, hasta ahora, lo más destacado. En el estrado durante dos días, Botner relató cómo conoció a Flynn en 2022, cuando ella era una pasante de 20 años en su iglesia, y cómo mantuvo con él una relación extramarital que se prolongó por más de un año.

Describió la vida secreta que, según ella, compartían, incluidas conversaciones francas en las que él reflexionaba sobre dejar a su esposa y desearla muerta.

“Me dijo que la odia”, declaró Botner. “Me dijo que la única razón por la que sigue con ella es por las niñas”.

Botner sollozó mientras leía algunos de sus mensajes de texto con Flynn y afirmó que lamentaba haberle escrito: “Quiero matarla, Caleb”.

En lugar de disuadirla de ese pensamiento oscuro, Flynn respondió: “Eso nos hace dos”.

En agosto de 2025, unos seis meses antes del homicidio, Flynn le envió un mensaje a Botner: “Anoche estuve despierto hasta las 4 de la mañana llorando, literalmente tratando de pensar en maneras de matarla y no ir a la cárcel”.

En otro mensaje de texto leído en el tribunal, Botner dijo que no hablaba en serio y le escribió a Flynn: “No te estoy pidiendo que le quites la vida, obviamente, porque eso no es lo que deberías hacer, y sé que en realidad no lo harías. Pero para que el divorcio ocurra, cambiaría todo”.

Cuando un fiscal le preguntó cómo se sentía ahora respecto de Flynn, Botner respondió: “Lo odio”. Al preguntarle por qué, contestó: “Porque creo que asesinó a su esposa”.

El jurado escuchó canciones de amor que él hizo con IA

Los fiscales reprodujeron algunas de las canciones de amor generadas por IA de Flynn, que incluían letras como: “La edad nunca importó, cuando éramos tú y yo”, y “bailamos al borde de una vida que podíamos elegir, tan cerca del para siempre, tanto por perder”.

También reprodujeron el audio de la llamada de Flynn al 911, en la que dijo que alguien había irrumpido en su casa y matado a su esposa. Le indicó a un operador que le habían disparado varias veces en la cabeza y que no sabía si el intruso seguía allí.

Cuando llegó la policía, la puerta del garaje, una puerta lateral y la consola central de la camioneta pickup de Flynn estaban abiertas. Flynn les dijo a los agentes que guardaba un arma en la consola, pero allí no se encontró ninguna, según un informe policial. La policía afirma que nunca halló el arma utilizada en el homicidio.

El jurado también vio videos de las entrevistas policiales a Flynn. Llorando y con una sudadera que decía “God-Sized Vision” (“Visión del tamaño de Dios”), afirmó que estaba durmiendo en el sofá cuando lo despertaron dos disparos. Flynn les dijo a los investigadores que un hombre había ido a la puerta un día antes del homicidio y le entregó a su esposa una bandera estadounidense mientras hacía un “extraño discurso de ventas sobre Estados Unidos”.

En otra entrevista con la policía, Flynn les manifestó a los investigadores: “Somos una pareja casada normal que se ama y discrepa. Nunca le he puesto una mano encima”.

La defensa concluye sin llamar a ningún testigo

Flynn no testificó en su propia defensa. Tampoco lo hizo nadie más.

Tras ocho días de testimonio de 40 testigos de la fiscalía, incluidos detectives y expertos forenses, los abogados de Flynn decidieron no llamar a ningún testigo.

La fiscalía y la defensa dieron por concluidos sus casos el lunes. Eso deja el martes para los alegatos finales, seguidos del inicio de las deliberaciones del jurado.

En su declaración de apertura, la abogada defensora Emily Smith reconoció la aventura de Flynn. Pero les dijo a los jurados: “Caleb no está siendo juzgado por ser un mal esposo. No está siendo juzgado por engañar. Ustedes no están aquí para deliberar si les cae bien o no Caleb”.

Los fiscales optaron por no llamar como testigos a las hijas de Flynn, de 10 y 12 años.

Caleb Flynn audicionó en "American Idol" hace años

Flynn participó en la temporada 12 en 2013. Cantó en audiciones televisadas en Chicago ante los jueces Mariah Carey, Randy Jackson y Nicki Minaj, pero no avanzó a la competencia principal en Hollywood, donde Candice Glover se llevó la corona.

“La música es todo lo que conozco”, dijo Flynn en el programa. “Es lo que vivo para hacer, y me encanta cantar”.

Flynn dijo que Dios lo inspiró a ser artista. Atribuyó a su esposa el haberlo animado a presentarse de nuevo a “American Idol” después de no haber pasado el corte unas temporadas antes.

“Amo a mi esposa más que a nada”, afirmó. “Es muy, muy bonita. Uf, la amo”.

Ashley Flynn era educadora, entrenadora y voluntaria en la iglesia

Ashley Flynn entrenaba voleibol en una escuela secundaria de primer ciclo y era maestra sustituta, informó Tipp City Schools en su página de Facebook. En su obituario, fue descrita como “una esposa devota y amorosa, y una madre cariñosa y dedicada”.

“Era conocida por su hermosa sonrisa, calidez, amabilidad y el impacto positivo que tuvo en tantos, dentro y fuera del aula y en la cancha”, señaló el distrito escolar.

Según su obituario en línea, la graduada de Tipp City High School y de Lee University también era voluntaria en su iglesia, Christian Life Center, y formaba parte de un programa que enseña la Biblia a estudiantes de escuelas públicas.

“Ashley era conocida como una luz brillante de alegría para todos los que se cruzaban en su camino, alentando a otros sin esfuerzo a lo largo del trayecto”, indicó el obituario. “Su genuina preocupación por las personas reflejaba el amor desinteresado que todos nos esforzamos por compartir.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.