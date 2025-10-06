Rescatistas en India buscan desaparecidos tras deslaves que dejan 24 muertos en Darjeeling

Equipos de rescatistas trabajaban en el distrito montañoso productor de té de Darjeeling, en el noreste de India, en busca de personas desaparecidas al día siguiente de que deslizamientos de tierra provocados por intensas lluvias mataran al menos a 24 personas, dijeron las autoridades.

Equipos del ejército indio y de la fuerza de manejo de desastres buscaban a los desaparecidos que se teme estén atrapados bajo montones de escombros, manifestó Udayan Guha, ministro de desarrollo del estado de Bengala Occidental.

Las lluvias y los daños en las carreteras dificultaron los esfuerzos para llegar a varias aldeas afectadas, expresaron las autoridades. Los reportes en televisión mostraron a los trabajadores de rescate utilizando excavadoras para despejar los escombros.

Deslizamientos de tierra provocados por lluvias intensas destruyeron hogares e infraestructura y dejaron a cientos de turistas varados en Darjeeling durante el fin de semana. Las lluvias también causaron el colapso de dos puentes de hierro, señaló la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, en una publicación en X.

El departamento meteorológico de India pronosticó fuertes lluvias en la región hasta el martes.

Las lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra han causado una pérdida significativa de vidas y propiedades en los últimos meses en toda India. Inundaciones repentinas arrasaron con un pueblo entero en el estado norteño de Uttarakhand en agosto.

Las lluvias extremas de este año han causado inundaciones y deslizamientos de tierra en toda la región del sur de Asia, que incluye India, Pakistán, Bangladesh, Bután, Sri Lanka, Afganistán, Maldivas y Nepal.

Al menos 44 personas murieron en Nepal el domingo debido a deslizamientos de tierra e inundaciones provocadas por intensas lluvias. Entre los fallecidos se encontraban al menos 37 personas en el distrito montañoso oriental de Illam, donde aldeas enteras fueron arrasadas por deslizamientos de tierra.

Las intensas lluvias del fin de semana llegaron al final de la temporada de monzones de Nepal, que generalmente comienza en junio y termina a mediados de septiembre. También inundaron partes de la capital, Katmandú, y causaron la cancelación de todos los vuelos domésticos el sábado.

En un incidente separado, cientos de excursionistas quedaron atrapados por una tormenta de nieve en campamentos turísticos en una ladera del monte Everest en el Tíbet, informó la prensa estatal china. El Monte Everest, conocido como Monte Qomolangma en chino, se encuentra en la frontera entre China y Nepal.

Los expertos dicen que el cambio climático causado por el ser humano está intensificando los monzones del sur de Asia, que tradicionalmente ocurren de junio a septiembre y nuevamente de octubre a diciembre. Las lluvias, que antes eran predecibles, ahora llegan en ráfagas erráticas que descargan cantidades extremas de agua en cortos períodos, seguidas de períodos de sequía.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.