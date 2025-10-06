La primera superluna del año se acerca: lo que hay que saber

La Luna aparecerá ligeramente más grande y brillante el lunes por la noche durante lo que se conoce como Superluna.

La Superluna de octubre es la primera de tres este año. Ocurre cuando la Luna llena está más cerca de la Tierra. Esto hace que la Luna parezca hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que el promedio, según la NASA. La sutil diferencia ocurre varias veces al año y a veces coincide con otros eventos astronómicos como eclipses lunares.

“En realidad no es tan inusual”, señaló Derrick Pitts, astrónomo en jefe del Instituto Franklin en Filadelfia.

Todo el mundo puede ver una Superluna sin equipo especial si el cielo está despejado. Pero la diferencia puede ser difícil de discernir, especialmente si las personas no han observado la Luna regular en las noches previas.

“Si sales y sólo miras la Luna cuando está muy alta en el cielo, no hay un punto de referencia que te dé una idea de qué tan grande se ve”, indicó Pitts.

En el más reciente evento, la Luna pasará a unos 361.459 kilómetros (224.600 millas) de la Tierra. La Superluna más cercana del año será noviembre seguida de una más en diciembre.

Los espectáculos astronómicos continúan en 2026 con dos eclipses lunares: uno total en marzo que se verá en gran parte de América del Norte, Asia y Australia, y uno parcial en agosto que se verá en el continente Americano, África y Europa.

