Tormenta de nieve deja a cientos de excursionistas varados en el Monte Everest

Los equipos de rescate ayudaban a cientos de excursionistas atrapados por una intensa nevada en campamentos turísticos en una ladera del Monte Everest en el Tíbet, informó la prensa estatal china el domingo por la noche.

Cerca de 350 excursionistas habían llegado a un punto de encuentro en la prefectura de Tingri y los rescatistas estaban en contacto con otros 200, informó la emisora estatal CCTV. De momento no había una actualización inmediata sobre los esfuerzos de rescate.

Los excursionistas estaban atrapados a una altitud de más de 4.900 metros (16.000 pies), según un informe anterior de Jimu News, un portal noticioso chino. El Monte Everest tiene una altura de aproximadamente 8.850 metros (29.000 pies).

Un excursionista que se apresuró a descender antes de que la nieve bloqueara el camino declaró a Jimu News que otros que aún estaban en la montaña le informaron que la nevada había aplastado las tiendas de campaña.

Cientos de rescatistas se dirigieron el domingo a la montaña para despejar caminos y bajar a las personas atrapadas, informó Jimu.

La tormenta de nieve golpeó durante un feriado nacional de una semana en China. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.