La tormenta tropical Priscilla se fortalece en el océano Pacífico frente a la costa de México

La tormenta tropical Priscilla se fortalecía lentamente en el océano Pacífico frente a la costa de México temprano el domingo.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, informó que Priscilla era una "gran tormenta tropical", con vientos con fuerza de tormenta tropical que se extendían hasta 220 kilómetros (140 millas) desde su centro.

Sus vientos máximos sostenidos eran de 100 kilómetros por hora (65 millas por hora), indicó el centro, y se encontraba unos 495 kilómetros (unas 305 millas) al sur-suroeste de cabo Corrientes, dirigiéndose hacia el noroeste a 7 km/h (5 mph).

Se emitió un aviso de tormenta tropical para parte de la costa del suroeste de México, desde punta San Telmo hasta punta Mita, con condiciones de tormenta tropical posibles en el área el domingo y el lunes. Se esperaban precipitaciones de hasta 15 centímetros (seis pulgadas), y había peligro de oleaje y corrientes de resaca con riesgo para la vida en la costa.

Se pronosticó que Priscilla alcanzaría el estado de huracán para la noche del domingo o temprano el lunes y se movería generalmente en paralelo a la costa en los próximos días.

Otra tormenta tropical frente a México en el Pacífico, Octave, deambulaba lejos de la costa sin previsión de que tocara tierra y sin alertas ni avisos costeros asociados.

Sus vientos máximos sostenidos se fortalecieron ligeramente a 110 km/h (70 mph).

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.