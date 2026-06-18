Remanentes de tormenta tropical Arthur azotan sureste de EEUU

Los remanentes de la tormenta tropical Arthur azotaron partes del sureste de Estados Unidos con fuertes lluvias el jueves, lo que provocó alertas por inundaciones repentinas y tornados a lo largo de la costa del Golfo de México.

El Medio Oeste, mientras tanto, se recuperaba de una intensa línea de tormentas que atravesó partes de Illinois, Indiana y el norte de Kentucky el miércoles, con posibles tornados, daños en viviendas y la caída de árboles y líneas eléctricas en la región.

Arthur, la primera tormenta tropical de la temporada del Atlántico, fue degradada a un área de baja presión a lo largo de la costa alta de Texas la noche del miércoles. Seguirá debilitándose a medida que avance tierra adentro hacia partes de Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y el Panhandle de Florida, aunque continuará dejando fuertes lluvias, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la lluvia caía en el sur de Luisiana y Mississippi a un ritmo de 8 centímetros (3 pulgadas) por hora en algunos lugares la mañana del jueves. Reportes de televisión y publicaciones en redes sociales mostraron calles inundadas en muchas zonas. Se emitieron varias alertas de tornado la mañana del jueves para el sur de Luisiana y Mississippi. Decenas de miles de viviendas y negocios se quedaron sin electricidad.

Los remanentes de Arthur están previstos a dejar entre 10 a 20 centímetros (4 y 8 pulgadas) o más de lluvia en los estados del Golfo durante el transcurso del jueves y el viernes, indicó el servicio meteorológico. Partes de Texas registraron inundaciones repentinas el miércoles. La región también fue golpeada por fuertes lluvias a inicios de la semana.

“La principal amenaza de Arthur va a ser un episodio prolongado, de varios días, de lluvias intensas que podría producir inundaciones repentinas peligrosas, potencialmente mortales”, declaró Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes.

Antes de la tormenta, la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, señaló que la policía estaba preparando botes e instalando barricadas en zonas conocidas por inundarse. También surgieron puntos de acopio en toda Luisiana para que los residentes llenaran sacos de arena.

“Los dos decidimos que ayer cayó tanta lluvia en nuestra casa que probablemente era buena idea recoger solo unas cuantas bolsas”, indicó Luke Barwick, quien llenó sacos de arena en un centro de acopio en Covington, Luisiana.

En el Medio Oeste, hubo numerosos reportes de daños por tornados y vientos fuertes, pero no se registraron de inmediato muertes ni lesiones que pusieran en peligro la vida. Más de 130.000 viviendas y negocios estaban sin electricidad la mañana del jueves en Illinois, Indiana, Kentucky y Ohio, según poweroutage.us.

Un tornado fue reportado cerca de Effingham, Illinois, a unos 145 kilómetros (90 millas) al sureste de Springfield, poco después de la tarde del miércoles. Varias personas sufrieron lesiones leves, informaron las autoridades.

“Un tornado causó daños significativos en áreas al norte de la ciudad de Effingham, afectando viviendas, carreteras, servicios públicos y otras propiedades en distintas partes del condado de Effingham”, señaló en un comunicado el jefe de bomberos de Effingham, Brant Yochum.

Yochum explicó que los bomberos respondieron a viviendas dañadas, estructuras colapsadas, choques de vehículos, líneas eléctricas caídas, fugas de gas y caminos bloqueados.

Un museo del automóvil y un complejo de autopartes en Effingham informó en Facebook que sufrió daños “catastróficos”, pero que nadie resultó herido.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que un tráiler se volcó en la Interestatal 57 al norte de Effingham, lo que lesionó al conductor.

También se reportaron daños por vientos fuertes y un posible tornado en Florence, Kentucky, cerca de Cincinnati, y videos y fotos de medios locales mostraron techos y revestimientos arrancados de edificios, así como árboles y líneas eléctricas derribados.

También se reportaron posibles tornados en el suroeste de Wisconsin y en Alabama el miércoles. El servicio meteorológico indicó que recibió numerosos reportes de daños por viento en una amplia franja, desde Iowa y Missouri hasta Ohio y Virginia Occidental.

El servicio meteorológico vaticina que las fuertes tormentas avanzarán por los Apalaches centrales hacia Nueva Inglaterra el jueves.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.