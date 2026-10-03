¿Qué son las ondas Kelvin que golpean la costa del Pacífico y podrían causar erosión e inundaciones?

Los niveles del mar a lo largo de la Costa Oeste comenzarán a subir hasta 30 centímetros (1 pie) este mes, a medida que una serie de pulsos de agua cálida llamados ondas Kelvin golpeen la línea costera y se desplacen hacia el norte, lo que despierta preocupación por la erosión de playas y las inundaciones en zonas ya afectadas por el cambio climático y El Niño.

Las ondas Kelvin no son como los tsunamis, y no se curvan ni rompen en la playa. Una imagen mejor es la del agua chapoteando en la bañera o en una piscina durante un terremoto. En el océano, son abultamientos de agua que elevan el nivel del mar a medida que avanzan por la costa. Son comunes durante episodios de El Niño, pero el super El Niño de este año podría intensificar los impactos, según expertos.

El aumento, de entre 15 y 30 centímetros (6 pulgadas a 1 pie), se desplazará hacia el norte a lo largo de la costa de California durante la próxima semana a unos 10 kilómetros por hora (6 millas por hora), o 241 kilómetros (150 millas) por día, aumentando los niveles del mar en Oregon y el estado de Washington. Expertos pronostican que las ondas seguirán pasando desde octubre hasta febrero.

“No es que esta onda Kelvin vaya a llegar e inundar algo por sí sola”, explicó Michael Jacox, oceanógrafo investigador de la División de Ciencia de Ecosistemas de Pesquerías de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

En cambio, eleva la línea de base.

Si se parte de niveles del mar 15 centímetros (6 pulgadas) por encima de lo normal, cuando hay mareas realmente altas, grandes tormentas o marejadas ciclónicas, los niveles del agua ahora están 15 centímetros (6 pulgadas) más altos, indicó. “Los efectos pueden amplificarse”, añadió.

Las ondas también aumentan las temperaturas del océano y empujan aguas frías y ricas en nutrientes a mayor profundidad bajo la superficie, lo que afecta a la vida marina.

Esto es lo que hay que saber sobre las ondas Kelvin.

¿Cómo se forma una onda Kelvin?

Las ondas Kelvin son una realidad durante un El Niño, un patrón climático natural que implica el calentamiento de las aguas oceánicas, señaló Dillon Amaya, profesor asistente del Departamento de Ciencias Marinas, de la Tierra y Atmosféricas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Se forman cuando los vientos alisios a lo largo del ecuador cambian de dirección.

Jacox explicó que los vientos que soplan de este a oeste a lo largo del ecuador empujan el agua del océano Pacífico hacia el oeste, en dirección a Asia. Cuando esos vientos se debilitan o invierten su dirección, ese abultamiento de agua es empujado de regreso hacia el este a lo largo del ecuador hasta que llega a Sudamérica.

Cuando el aumento de agua golpea la costa en el ecuador, se desplaza hacia el norte y hacia el sur a lo largo de las costas de Norteamérica y Sudamérica.

La onda no es visible a simple vista y no hará que los barcos suban y bajen, dijo Amaya. Se parece más a un gran panqueque. Es más ancha que profunda: el abultamiento se extiende entre 19 y 32 kilómetros (12 a 20 millas) mar adentro desde la costa y tiene unos 200 metros (650 pies) de profundidad, precisó Amaya.

¿Cuáles son los posibles impactos de las ondas Kelvin?

Muchas comunidades costeras ya lidian con los impactos del aumento del nivel del mar, como la erosión costera que va devorando la playa en San Clemente, California. Además, las olas también se están haciendo más grandes, según expertos.

El aumento en el nivel del mar podría agravar esos problemas.

“La gente está en vilo”, señaló Amaya. “Piensa en que ocurran más inundaciones, más erosión de playas, así que cuando se oye hablar de estados del mar elevados y riesgo de inundaciones costeras, creo que eso genera mucha ansiedad”.

El aumento en el nivel del mar, combinado con olas mayores que el promedio por el oleaje del Pacífico Norte —que se prevén durante El Niño—, además de grandes mareas vivas de octubre a febrero, puede causar una erosión excepcional en la Costa Oeste, afirmó Sean Vitousek, oceanógrafo investigador del Servicio Geológico de Estados Unidos.

En general, los mayores episodios de El Niño de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016 hicieron que las playas de la Costa Oeste sufrieran su peor erosión registrada, indicó Vitousek.

“La pérdida de playas protectoras también incrementa el impacto de las olas y las inundaciones costeras sobre propiedades e infraestructura”, sostuvo.

Las cosas podrían intensificarse con el tiempo a medida que lleguen más ondas durante el invierno.

Por lo general, los fenómenos de El Niño se asocian con cinco o seis de estas ondas, dijo Amaya. Durante el último gran El Niño, en 2015-2016, se produjeron cinco ondas Kelvin.

Una ya pasó en mayo o junio y hay indicios de que se está formando una tercera, señaló. Los expertos prevén que continúe avanzando por la costa durante el próximo mes aproximadamente.

¿Cómo responden los estados a las preocupaciones por el aumento en el nivel del mar?

Existe preocupación de que las ondas puedan empeorar los desafíos a lo largo de la costa del sur de California, dijo Alyssa Napuri, subjefa de gabinete de la supervisora del condado de Orange, Katrina Foley. Las olas ya se acercan a una línea ferroviaria junto al mar y varias viviendas frente al océano resultaron dañadas el mes pasado durante marejadas vinculadas al huracán Marie.

Las autoridades están colocando arena de emergencia en las playas lo más rápido posible, indicó Napuri, y agregó que los pronósticos muestran que la onda Kelvin podría elevar los niveles del agua entre 15 y 30 centímetros (6 y 12 pulgadas).

“Ya estamos batallando tal como estamos”, señaló Napuri.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, proclamó el estado de emergencia a finales de septiembre para preparar al estado para lo que probablemente será una temporada histórica de El Niño. La proclamación ayudará al estado a “actuar más rápido para proteger a las comunidades, desplegar recursos críticos y reforzar la preparación antes de que se intensifique el clima severo”, señaló el gobernador en un comunicado.

Expertos del Departamento de Recursos Naturales del estado de Washington están listos para responder a cualquier desastre que pudiera venir con las ondas Kelvin, dijo la portavoz Courtney James. Ellos se coordinan regularmente a través de la División de Manejo de Emergencias del estado, pero hasta ahora no se les ha pedido ninguna preparación especial, indicó.

Los daños reales por las ondas Kelvin dependerán de las tormentas y las mareas amplificadas por El Niño, y si son más fuertes, el daño podría ser de gran magnitud, dijo Amaya.

“Es demasiado, demasiado pronto para estar seguros de si esta temporada invernal en particular batirá récords en términos de este El Niño, pero este El Niño en sí ciertamente va en camino de ser uno de los más grandes, si no el más grande, El Niño que hayamos visto”, afirmó.

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La reportera de The Associated Press Amy Taxin contribuyó a este despacho desde Santa Ana, California.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.