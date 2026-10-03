Fuerzas etíopes retoman aeropuerto en Tigray capturado por rebeldes

Fuerzas federales etíopes retomaron el aeropuerto de Mekelle, la capital de la región norteña de Tigray antes tomada por rebeldes, según personas en la ciudad que hablaron con The Associated Press el sábado.

La toma rebelde de las instalaciones había llevado a la suspensión de los vuelos comerciales.

No quedó claro cuándo las fuerzas federales recuperaron el Aeropuerto Alula Aba Nega. Quienes proporcionaron la información declinaron ser identificados por temor a represalias, en medio de la incertidumbre sobre quién controlaba la ciudad.

Las graves interrupciones de internet y telefonía celular han dificultado recopilar y verificar información desde Tigray. Los detalles de cómo el aeropuerto cambió de manos, incluido si hubo combates allí, seguían sin estar claros.

Ni el gobierno etíope ni el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (FLPT) habían comentado sobre la supuesta captura del aeropuerto. No estaba claro quién controlaba la propia Mekelle. Un colaborador de AP en la ciudad indicó que los residentes temían saqueos en medio de la incertidumbre.

El FLPT tomó el aeropuerto el 23 de septiembre, lo que llevó a Ethiopian Airlines a suspender los vuelos a Mekelle y a las ciudades tigrayanas de Axum y Shire. La Unión Africana pidió contención y advirtió que el recrudecimiento de las tensiones amenazaba el acuerdo de paz firmado en 2022.

Las tropas federales combaten junto con fuerzas tigrayanas aliadas contra el FLPT. AP informó previamente que la Fuerza de Paz de Tigray, una facción disidente de los rebeldes tigrayanos, operaba junto a las fuerzas federales en la vecina región de Afar.

Los hechos ocurren tras un marcado deterioro de las relaciones entre Etiopía y la vecina Eritrea. Etiopía ordenó el jueves la salida de 10 diplomáticos eritreos y anunció el cierre de su embajada en Eritrea. Eritrea afirmó que rompería relaciones diplomáticas.

Las autoridades etíopes han acusado a Eritrea de apoyar al FLPT, una acusación que Eritrea ha negado.

Los combates han traído nuevas penurias a civiles que aún se recuperan de la guerra anterior de 2020-2022. Residentes de Mekelle relataron a AP a inicios de esta semana que las comunicaciones, los servicios bancarios y otros servicios esenciales se habían visto interrumpidos.

En septiembre, residentes describieron temores de un nuevo aislamiento tras la suspensión de los vuelos. También informaron que las carreteras que conectan Tigray y Afar habían sido cerradas al tránsito civil, aunque AP no pudo verificar de manera independiente esos cierres.

Las hostilidades han socavado el acuerdo de paz de Pretoria de noviembre de 2022, que puso fin a dos años de guerra entre las fuerzas federales y el FLPT. Tropas eritreanas combatieron junto al ejército de Etiopía durante ese conflicto.

Desde entonces, el FLPT se ha unido a otros seis grupos de oposición en una alianza que busca remover al gobierno del primer ministro Abiy Ahmed. El alcance de su coordinación militar sigue sin estar claro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.