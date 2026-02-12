Inundaciones en Portugal: evacuan a 3.000 personas, colapsa una autopista y renuncia la ministra del Interior

Al menos 15 personas han muerto en varias semanas de tormentas en Portugal. Las nuevas inundaciones obligaron a evacuar a unos 3.000 residentes, ocasionaron el colapso de una autopista y provocaron la dimisión de la ministra del Interior.

Las fuertes lluvias provocaron la rotura de un dique en el río Mondego a última hora del miércoles, socavando un pilar que sostiene la autopista A1 que une Lisboa y Oporto. Un tramo de la carretera cedió cuando la policía ya la había cerrado por precaución, según declaró al medio público RTP la alcaldesa de Coimbra, Ana Abrunhosa.

“Coimbra y los pueblos de alrededor tienen problemas muy graves debido a las inundaciones, y algunos están aislados. La situación es extremadamente inestable”, dijo.

El primer ministro del país, Luís Montenegro, viajó a Coimbra para supervisar la respuesta de emergencia y declaró que las autoridades estaban “al límite de [su] capacidad para contener estas aguas”.

Las últimas inundaciones se producen tras sucesivas tormentas que desde finales de enero han azotado el centro y el sur de Portugal, arrancando tejados de viviendas, inundando ciudades y dejando a cientos de miles de personas sin electricidad durante días. Al menos 15 personas han muerto como consecuencia de las tormentas.

Las autoridades municipales ordenaron la evacuación cautelar de unas 3.000 personas, la mayoría en riesgo por el desbordamiento del Mondego. La policía realizó controles puerta a puerta y trasladó a los residentes a refugios.

open image in gallery Unas 3.000 personas han sido evacuadas de las calles inundadas de Portugal ( AP )

El responsable regional de Protección Civil, Carlos Tavares, advirtió que la presa de Aguieira, a unos 35 km al noreste de Coimbra, podría “desbordarse, arrasar los diques y provocar nuevas inundaciones”.

La APA (Agencia de Medio Ambiente de Portugal) anunció que se espera un “periodo excepcional de caudales máximos” en el Mondego hasta el sábado.

La presión política ha aumentado junto con la subida de las aguas. La ministra del Interior, Maria Lúcia Amaral, dimitió a última hora del martes tras las críticas recibidas por la gestión del Gobierno en la respuesta a las inundaciones.

En una declaración de la Presidencia, dijo que consideraba que no reunía las “condiciones personales y políticas necesarias” para continuar en el cargo. Montenegro asumirá temporalmente sus responsabilidades.

Figuras de la oposición habían criticado lo que calificaron de respuesta lenta e inadecuada a la tormenta Kristin de hace dos semanas, que causó una destrucción generalizada.

Imágenes por satélite de la Agencia Espacial Europea muestran zonas a lo largo del río Tajo, al noreste de Lisboa, donde el nivel del agua ha subido desde finales de diciembre. El río se ha desbordado tras las tormentas Kristin, Leonardo y Marta.

open image in gallery La imagen de satélite muestra en rojo la zona inundada en torno al río Tajo ( Agencia Espacial Europea )

En el centro de Portugal, justo al otro lado del río Tajo desde Lisboa, las autoridades evacuaron el pueblo de Porto Brandao debido al riesgo de desprendimientos de tierra. Asimismo, unas 30 personas fueron desalojadas de sus casas tras un corrimiento de tierras en la vecina zona costera de Caparica.

Varias zonas de Portugal y del sur de España registraron más de 250 mm de lluvia en solo siete días.

open image in gallery El mapa muestra las precipitaciones acumuladas en la península ibérica entre el 1 y el 7 de febrero ( Agencia Espacial Europea )

Portugal sigue bajo estado de calamidad en 69 municipios hasta mediados de febrero, tras lo que las autoridades calificaron de lluvias sin precedentes. El Servicio de Gestión de Emergencias del programa europeo Copernicus se ha activado para las inundaciones tanto en Portugal como en España.

Traducción de Sara Pignatiello