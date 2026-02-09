Videos muestran respuesta policial a tiroteo en Universidad de Brown

Las autoridades publicaron el lunes un nuevo video del tiroteo en la Universidad de Brown en que murieron dos estudiantes y otros nueve fueron heridos, afirmando que retuvieron algunas imágenes y tacharon otras para proteger a las víctimas.

“Este fue un proceso difícil para mantener nuestro compromiso con la transparencia, responder a las solicitudes de los medios y el derecho del público a saber exactamente lo que sucedió, pero también equilibrar lo que sabemos que son posibles efectos negativos realmente serios de publicar parte de esta información”, declaró el alcalde de Providence, Brett Smiley, en conferencia de prensa.

Medios de comunicación de Estados Unidos y otros países habían estado solicitando grabaciones de cámaras corporales, clips de audio y otros registros públicos poco después de que el tiroteo ocurriera a mediados de diciembre.

El material muestra la respuesta policial al tiroteo

El material recién publicado incluye audio de un guardia de seguridad universitario llamando a la policía de la ciudad a las 4:07 p.m. diciendo “aquí la policía de Brown. Hemos confirmado disparos en 184 Hope Street. Tenemos una víctima, pero no sabemos dónde está”.

Cuatro minutos después, la policía del campus llamó de nuevo con una actualización: “Tenemos una descripción del sospechoso, vestido completamente de negro y con un pasamontañas, dirección de viaje desconocida”.

Por separado, la ciudad publicó aproximadamente 20 minutos de grabaciones de cámaras corporales del policía a cargo de la respuesta inicial al tiroteo. Las imágenes, fuertemente tachadas, muestran una escena caótica y confusa de efectivos que no saben si el tirador todavía estaba en el edificio e intentos de encontrar rápidamente un lugar seguro para enviar a los estudiantes evacuados del edificio. Se pueden ver mochilas, guantes y otros artículos dispersos mientras los efectivos recorren el edificio buscando un posible tirador y víctimas.

“Vamos a realizar estos rescates, ¿dónde estamos organizando el rescate?” dice el efectivo que no fue identificado, en el video.

Más tarde advierte a otros efectivos: “El tirador podría seguir en el edificio, así que tengan cuidado, ¿de acuerdo?”.

Largas porciones del video están oscurecidas o con el audio suprimido. El video a menudo está bloqueado por los brazos del policía frente a la cámara. Las autoridades defendieron su decisión, tomada en consulta con los abogados de la ciudad, de publicar solo un video, diciendo que ofrecía la vista más “completa”. Smiley advirtió que publicar más videos no respondería a la pregunta de por qué el tirador eligió atacar la universidad.

“¿Por qué hizo esto esta persona? Ninguno de esos videos va a responder esa pregunta, ninguno", indicó Smiley.

Otros audios capturan a los policías describiendo un posible avistamiento del tirador en el segundo piso de otro edificio y un informe de un sospechoso detenido. Esa persona resultó ser un trabajador de mantenimiento. No está claro cuándo los policías se dieron cuenta de que tenían a la persona equivocada pero en cuestión de minutos, un policía les instruye: “Vamos a trabajar bajo la premisa de que ese no es él. Vamos a realizar una búsqueda secundaria”.

La ciudad publicó el material el lunes, diciendo que esperó a petición de las familias de las víctimas hasta después de que se celebrara un servicio conmemorativo la semana anterior en el campus de Brown. Smiley informó que había hablado con las víctimas y sus familias en los últimos días.

“Muchos de sus hijos están haciendo un gran esfuerzo para seguir adelante y sanar, y temen que publicaciones como la de hoy dificulten avanzar”, dijo, describiéndolos como “notablemente fuertes y resilientes”.

Detalles del tiroteo

El 13 de diciembre, Claudio Neves Valente, de 48 años, entró en una sesión de estudio en un edificio académico de Brown y abrió fuego contra los estudiantes, matando a la estudiante de segundo año de 19 años Ella Cook y al estudiante de primer año de 18 años MukhammadAziz Umurzokov, e hiriendo a otros nueve.

Un informe policial recién publicado reiteró los momentos emocionales que las fuerzas del orden habían compartido previamente sobre las víctimas hospitalizadas respondiendo a fotos del presunto tirador.

Una víctima “se congeló rápidamente, retrocedió físicamente” y comenzó a llorar y temblar al confirmar que la imagen coincidía con la persona que le disparó. Otra víctima “respiró profundo, cerró los ojos, cambió su patrón de respiración y confirmó que el tirador que vio en el pasillo parecía ser la persona en las fotos presentadas”.

Las autoridades dicen que Neves Valente, quien había sido estudiante de posgrado en Brown estudiando física durante el año escolar 2000-01, también mató al profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts Nuno F.G. Loureiro en la casa de Loureiro en el área de Boston.

Neves Valente, quien había asistido a la escuela con Loureiro en Portugal en la década de 1990, fue encontrado muerto días después del tiroteo en un almacén de Nueva Hampshire.

El Departamento de Justicia ha dicho desde entonces que Neves Valente planeó el ataque durante años y dejó videos en los que confesaba los asesinatos pero no dio ningún motivo. El FBI recuperó el dispositivo electrónico que contenía la serie de videos durante un registro en el almacén donde se encontró el cuerpo de Neves Valente.

Ramer reportó desde Concord, Nueva Hampshire.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.