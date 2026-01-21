París llora a Valentino, el último titán de la era dorada de la alta costura

La muerte de Valentino Garavani ensombreció el martes la apertura de la Semana de la Moda Masculina de París.

Invitados en primera fila y figuras de la industria lamentaron la pérdida de uno de los últimos nombres imponentes de la alta costura del siglo XX: un diseñador italiano cuya vida laboral estuvo estrechamente entrelazada con las pasarelas de París.

Valentino, de 93 años, falleció en su residencia de Roma, según informó la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti en un comunicado anunciando su muerte. Aunque construyó su casa en Roma, pasó décadas presentando colecciones en Francia.

“Fue uno de los últimos grandes couturiers que realmente encarnó lo que era la moda en el siglo XX”, dijo Pierre Groppo, editor en jefe de moda en Vanity Fair Francia,

En un día destinado a vender el futuro, muchos invitados dijeron que estaban pensando en lo que la moda ha perdido: el diseñador como una institución viviente.

Groppo señaló los códigos que hacían a Valentino instantáneamente reconocible: "los lunares, los volantes, los nudos" — y a una generación de diseñadores que, según él, "de alguna manera, inventaron lo que es la cultura de la celebridad".

La visión de Valentino se construyó sobre una idea simple: hacer que las mujeres se vean luminosas y luego hacer que el momento sea inolvidable.

Vistió a Jacqueline Kennedy Onassis y Elizabeth Taylor, fijó su característico "rojo Valentino" en la imaginación pública y, a través de su asociación de décadas con Giancarlo Giammetti, ayudó a convertir al propio diseñador en parte del espectáculo, tan reconocible como los clientes en su primera fila.

El fin de una era de la moda

El destacado escritor de moda Luke Leitch enmarcó la pérdida en términos igualmente desmesurados, llamando a Valentino "el último de los 'leviatanes de la moda de esa generación'", y diciendo que era "absolutamente" el fin de una cierta clase de diseñador: figuras cuyos nombres podían sostener una casa global, y cuya autoridad no provenía de la velocidad viral sino de la permanencia.

Formado en París antes de fundar su maison en Roma, Valentino se convirtió en una figura única: italiano de origen, pero fluido en los rituales que hicieron de la alta costura parisina una institución. Su carrera se movió entre esas dos capitales de la elegancia, llevando la grandeza romana a un sistema que todavía trata la moda no solo como comercio, sino como ceremonia.

Incluso a medida que envejecía, el fundador de la casa seguía apareciendo en sus desfiles de alta costura y prêt-à-porter, como observó un periodista de Associated Press, hasta que finalmente se retiró de la vida pública, irradiando siempre una grandeza tranquila desde su asiento en primera fila.

Para algunos en París el martes, la pérdida se sintió personal precisamente porque el mundo de Valentino nunca fue solo italiano.

Groppo recordó al diseñador como "mucho más que una marca de moda", añadiendo: "Era un estilo de vida".

Ese estilo de vida —el pulido de la alta costura, el glamour social y la convicción de que la elegancia podía ser una forma de poder— sigue siendo un punto de referencia, incluso cuando la moda acelera hacia un branding más ruidoso y ciclos más rápidos.

"Es bastante triste pues es tan importante para la industria de la moda, y contribuyó mucho y no puedo olvidar el impresionante rojo que creó", dijo Lolo Zhang, una influencer de moda china que asistía al desfile de Louis Vuitton en París.

"Siempre celebró la belleza pura, y la arquitectura para la silueta, y cómo usaba el color. La vieja era acaba de pasar".

Otros invitados describieron una idea tardía, el tipo que llega solo cuando una figura que parecía permanente de repente se va.

YSL, Chanel y Valentino

"Hay algunas personas que quieren ser Yves Saint Laurent, Chanel... También hay personas que son espontáneamente Valentino", dijo Guy-Claude Agboton, subdirector de la revista Ideat. "Es una cuestión de identidad".

Para el observador de moda parisino Benedict Epinay, el duelo estaba ligado a la memoria. Y a la carga emocional de la última reverencia de Valentino.

"Fue un momento tan grandioso. Tuve la suerte de asistir al último desfile que dio", dijo Epinay. "Fue tan conmovedor porque sabíamos en ese momento que era el último desfile".

El observador de moda Arfan Ghani señaló lo que Valentino representaba para los diseñadores más jóvenes: un estándar "elegante" de moderación en una era que a menudo recompensa el ruido.

"Porque eran materiales muy clásicos", dijo Ghani. "No era tan ruidoso como muchas otras de estas marcas con el branding".

El escultor radicado en París Ranti Bam describió a Valentino en el lenguaje de la forma: menos tendencia que estructura, menos apariencia que línea.

"Como escultor, veía a Valentino como un artista", dijo Bam. "Trascendió la moda en escultura".

"No seguía tendencias, perseguía la forma", añadió. "Por eso su trabajo no se queda anticuado, perdura".

La casa de moda Valentino ha continuado durante años bajo una nueva generación de liderazgo y diseño, todavía exhibida en París.

La periodista de The Associated Press Amy Seraphin en París contribuyó a este despacho.