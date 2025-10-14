Naciones se reúnen para debatir normas para la transición verde en el transporte de mercancías

Las naciones marítimas más grandes del mundo se reunieron en Londres el martes para considerar la adopción de regulaciones que alejarían a la industria naviera de los combustibles fósiles para reducir las emisiones.

Si se adopta el acuerdo, será la primera vez que se impone una tarifa global sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta. La mayoría de los barcos hoy en día funcionan con fuelóleo pesado que libera dióxido de carbono y otros contaminantes al quemarse.

Las naciones se reunían en la sede de la Organización Marítima Internacional hasta el viernes. El gobierno de Trump rechaza inequívocamente la propuesta y ha amenazado con tomar represalias si las naciones la apoyan, preparando el escenario para una lucha sobre el acuerdo climático.

Los estados miembros de la OMI acordaron en abril el contenido del marco regulatorio. El objetivo era adoptarlo en esta reunión.

Eso sería una gran victoria para el clima, la salud pública, el océano y la vida marina, dijo Delaine McCullough de Ocean Conservancy. Durante demasiado tiempo, los barcos han funcionado con petróleo crudo y sucio, señaló.

“Este acuerdo proporciona una lección para el mundo de que la acción climática legalmente vinculante es posible”, afirmó McCullough, directora del programa de transporte marítimo del grupo ambiental sin fines de lucro.

Durante sus comentarios de apertura en la reunión, el secretario general de la OMI, Arsenio Dominguez, señaló que "la transición energética y digital del transporte marítimo ya ha comenzado. Sin embargo, la ausencia de regulaciones globales aumentará los costos de esta transición a largo plazo".

Las emisiones del transporte marítimo han crecido en la última década hasta aproximadamente el 3% del total global a medida que el comercio ha crecido y los barcos utilizan enormes cantidades de combustibles fósiles para transportar carga a largas distancias.

Esto es lo que hay que saber:

Las regulaciones establecerían un sistema de precios para las emisiones de gases

Las regulaciones, o "Marco de cero neto", establecen un estándar de combustible marino que disminuye, con el tiempo, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero permitidas por el uso de combustibles de transporte marítimo. Las regulaciones también establecen un sistema de precios que impondría tarifas por cada tonelada de gases de efecto invernadero emitida por los barcos por encima de los límites permitidos, lo que en la práctica lo convierte en el primer impuesto global sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.

El marco establece un nivel base de cumplimiento para la intensidad de gases de efecto invernadero permitida de los combustibles. También marca un objetivo de cumplimiento directo más estricto que requiere una mayor reducción en la intensidad de gases de efecto invernadero.

Si los barcos navegan con combustibles con emisiones más bajas de lo requerido bajo el objetivo de cumplimiento directo, ganan "unidades excedentes", que funcionan a modo de créditos.

Los barcos con las emisiones más altas tendrían que comprar esos créditos de otros barcos bajo el sistema de precios, o de la OMI a 380 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente para alcanzar el nivel base de cumplimiento. Además, hay una penalización de 100 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente para alcanzar el cumplimiento directo.

Los barcos que cumplen con el objetivo base pero no con el directo también deben pagar la penalización de 100 dólares por tonelada.

Los barcos cuya intensidad de gases de efecto invernadero esté por debajo de un cierto umbral recibirán recompensas por su desempeño.

Las tarifas podrían generar entre 11.000 y 13.000 millones de dólares en ingresos anualmente. Eso iría a un fondo de la OMI para invertir en combustibles y tecnologías necesarias para la transición al transporte marítimo ecológico, recompensar a los barcos de bajas emisiones y apoyar a los países en desarrollo para que no se queden atrás con combustibles sucios y barcos antiguos.

Buscando combustibles alternativos

La OMI, que regula el transporte marítimo internacional, estableció un objetivo para que el sector alcance cero emisiones netas de gases de efecto invernadero alrededor de 2050, y se ha comprometido a garantizar que los combustibles con cero o casi cero emisiones se utilicen más ampliamente.

Los barcos podrían reducir sus emisiones utilizando combustibles alternativos, funcionando con electricidad o utilizando tecnologías de captura de carbono a bordo. La propulsión eólica y otros avances en eficiencia energética también pueden ayudar a reducir el consumo de combustible y las emisiones como parte de una transición energética.

Los grandes barcos duran alrededor de 25 años, por lo que la industria necesitaría hacer cambios e inversiones ahora para alcanzar el cero neto alrededor de 2050.

Si se adoptan, las regulaciones entrarán en vigor en 2027. Los grandes barcos oceánicos de más de 5.000 toneladas brutas, que emiten el 85% del total de emisiones de dióxido de carbono del transporte marítimo internacional, tendrían que pagar penalizaciones por sus emisiones a partir de 2028, según la OMI.

La Cámara Internacional de Transporte Marítimo, que representa más del 80% de la flota mercante mundial, ha apoyado que se apruebe la normativa.

Reparos sobre los biocombustibles producidos con cultivos alimentarios

El fuelóleo pesado, el gas natural licuado y el biodiésel serán dominantes durante la mayor parte de las décadas de 2030 y 2040, a menos que la OMI incentive aún más las alternativas verdes, según un modelo de Transporte y Medio Ambiente, una organización no gubernamental ambiental con sede en Bruselas.

La forma en que están diseñadas las reglas hace que los biocombustibles sean esencialmente el combustible más barato a usar para cumplir, pero los biocombustibles requieren enormes cantidades de cultivos, desplazando la producción de alimentos menos rentable, lo que a menudo conlleva una mayor deforestación y limpieza de tierras, dijo Faig Abbasov, director de transporte marítimo en T&E.

La organización instó a la OMI a promover alternativas verdes escalables, y no fomentar de forma imprudente biocombustibles producidos a partir de cultivos alimentarios, dijo Abbasov. Tal como está ahora, el acuerdo ante la OMI no logrará emisiones netas cero para 2050, agregó.

El amoniaco ecológico alcanzará un precio que será atractivo para los propietarios de barcos a finales de la década de 2040, bastante tarde en la transición, según el modelo. La ONG también cree que el metanol ecológico puede desempeñar un papel importante en la transición a largo plazo.

La votación en la reunión de Londres

La OMI busca el consenso en la toma de decisiones, pero es probable que las naciones voten sobre la adopción de las regulaciones.

En la reunión de abril se convocó una votación para aprobar el contenido de las regulaciones. Estados Unidos fue una ausencia notable en abril, pero planea participar en esta reunión.

Durante la sesión de apertura el martes, Arabia Saudí, Estados Unidos, Rusia y algunos otros países intervinieron para expresar sus reservas sobre la agenda de la reunión, muy centrada en adoptar el Marco de Cero Neto para el final de la semana.

Teresa Bui, de Pacific Environment, dijo que es optimista de que "el impulso global está de nuestro lado" y que la mayoría de los países apoyarán la aprobación. Bui es directora senior de campaña climática para la organización ambiental sin fines de lucro, que tiene estatus consultivo, o sin derecho a voto, en la OMI.

Si la propuesta no sale adelante, la descarbonización del transporte marítimo se retrasará aún más.

“Es difícil saber con certeza cuáles serán las consecuencias precisas, pero el fracaso esta semana ciertamente llevaría a un retraso, lo que significa que los barcos emitirán más gases de efecto invernadero de lo que habrían hecho y durante más tiempo, continuando con su desproporcionada contribución a la crisis climática”, afirmó John Maggs, de la Clean Shipping Coalition, quien estaba en la reunión de Londres.

