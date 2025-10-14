Una inusual tormenta de octubre lleva aguaceros y posibles aludes de tierra al sur de California

Las autoridades ordenaron evacuar algunas viviendas en vecindarios de Los Ángeles afectados por incendios forestales, ante una inusual tormenta de octubre en el sur de California que se esperaba azotara la región con fuertes lluvias, vientos intensos y posibles aludes de tierra.

“Estamos muy preocupados por el clima”, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en una conferencia de prensa el lunes por la noche. Los equipos de respuesta, rescatistas y helicópteros estaban listos para abordar los efectos de la tormenta, añadió.

Las evacuaciones afectaban a unos 115 hogares, principalmente en Pacific Palisades y Mandeville Canyon, ambos afectados por un enorme incendio en enero que mató a más de 30 personas y destruyó más de 17.000 hogares y edificios en el condado Los Ángeles. Los incendios forestales pueden dejar las laderas sin vegetación que mantenga la tierra en su lugar, lo que facilita que el terreno se afloje durante las tormentas.

Bass y otros funcionarios advirtieron a los residentes de toda la región que se mantuvieran alerta y permanecieran en interiores. Se esperaba que lo peor comenzara temprano el martes y continuara durante la tarde, y más de 16.000 personas ya estaban sin electricidad para el lunes por la noche, según PowerOutage.us.

La tormenta podría dejar hasta 10,2 centímetros (cuatro pulgadas) de lluvia en algunos lugares, según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles, que lo describió como un "sistema de tormenta raro y muy potente".

Ariel Cohen, meteorólogo a cargo del Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles, dijo que la tormenta podría incluso provocar un par de tornados, y uno de los principales desafíos es su imprevisibilidad.

"La naturaleza de este sistema es tal que no podemos estar seguros de exactamente cuándo y dónde estos impactos golpearán, los detalles exactos hasta justo antes de que ocurran en el mejor de los casos", manifestó.

Equipos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles habían comenzado a patrullar el área el lunes por la noche y una sección de la Ruta Estatal 27, comenzando en la Pacific Coast Highway, fue cerrada en preparación para la tormenta, dijo el Departamento de Transporte de California, conocido como Caltrans, en las redes sociales.

El servicio meteorológico también advirtió sobre vientos fuertes que podrían derribar árboles y líneas eléctricas.

Al norte, se esperaba hasta un metro (tres pies) de nieve en las montañas para partes de la Sierra Nevada.

Las fuertes lluvias ya habían comenzado a caer el lunes por la noche en gran parte del norte de California, provocando algunas inundaciones urbanas alrededor del área de la bahía de San Francisco.

El restaurante Gladstones, ubicado a lo largo de la Pacific Coast Highway, dijo que cerraría el martes en anticipación a las fuertes lluvias. El establecimiento de Pacific Palisades está ubicado en una intersección que ha experimentado un fuerte flujo de escombros durante lluvias pasadas.

En febrero, las lluvias torrenciales provocaron flujos de escombros y deslizamientos de tierra en varios vecindarios incendiados por los fuegos de enero. En la comunidad de Sierra Madre, cerca del sitio del incendio Eaton, un torrente de agua, escombros y rocas descendió de la montaña, atrapando autos en el lodo y dañando varios garajes de viviendas. Una parte de la autopista de la Costa del Pacífico cerca de Pacific Palisades quedó sumergida en al menos tres pies de lodo, y un rápido flujo de escombros arrastró un vehículo del Departamento de Bomberos de Los Ángeles al océano.

Las preocupaciones sobre los flujos de escombros después de los incendios han sido especialmente altas desde 2018, cuando la ciudad de Montecito, al norte de Los Ángeles, fue devastada por deslizamientos de tierra después de que un aguacero golpeara las laderas de las montañas quemadas por un gran incendio. Cientos de hogares fueron dañados y 23 personas murieron.

En otras partes de Estados Unidos, el tifón Halong llevó vientos con fuerza de huracán y devastadoras marejadas y aguas de inundación que arrasaron algunas viviendas en Alaska durante el fin de semana. Una persona murió y dos estaban desaparecidas en el oeste de Alaska el lunes, mientras que más de 50 personas habían sido rescatadas, algunas de los tejados.

Los funcionarios advirtieron sobre un largo camino hacia la recuperación y la necesidad de apoyo continuo para las comunidades más afectadas con el invierno a la vuelta de la esquina.

En Tempe, Arizona, una ráfaga y tormenta eléctrica el lunes dejó caer alrededor de 1,3 centímetros (media pulgada) de lluvia en diez minutos, según el Servicio Meteorológico Nacional. La tormenta causó daños significativos, como árboles arrancados de raíz que cayeron sobre vehículos y edificios, o quedaron en calles y aceras. Un complejo de negocios vio su tejado arrancado, y miles de hogares se quedaron sin electricidad.

Golden informó desde Seattle. La periodista de Associated Press Becky Bohrer contribuyó desde Juneau, Alaska.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.