Un nuevo grupo de unos 200 migrantes procedentes de Honduras comenzó a caminar el lunes por el sur de México mientras otro de unos 800 avanzaba un poco más al norte, en lo que parece ser un intento obstinado de acercarse a la frontera estadounidense, aunque en los últimos años ninguno de los grupos ha logrado siquiera llegar al centro del país.

La formación de estos grupos o caravanas de migrantes, entre las que suele haber hombres, mujeres y familias enteras con niños, suele coincidir con momentos políticos relevantes en Estados Unidos, donde recientemente el Partido Demócrata obtuvo el control del Congreso, y por eso analistas y organizaciones activistas, entre ellas Pueblo sin Fronteras, han denunciado un posible uso político de los migrantes y sus esperanzas.

Los actuales grupos de varios cientos de personas procedentes de Honduras, muchas de ellas deportadas recientemente, volvieron a reactivarse desde septiembre, cuando se acercaba el periodo de elecciones intermedias en Estados Unidos. Después de los comicios, algunos de sus integrantes contaban a The Associated Press que confiaban en que con la victoria de los demócratas hubiera más oportunidades para ellos.

“Yo llevaba más de 15 años allá (en Estados Unidos) cuando me detuvieron y me deportaron, pese a que ya estaba arreglando papeles”, explicaba el lunes por la tarde la hondureña Daniela Molina mientras caminaba por Tapachula, una ciudad importante en la frontera sur mexicana. La mujer dijo que fue deportada hace tres meses y quiere regresar para reunirse con su esposo y sus dos hijas, que se encuentran en Texas.

Rubén Rodríguez, otro hondureño, confiaba en llegar a Monterrey, en el norte de México, para intentar arreglar allí su situación legal en el país y esperar a que mejore la situación en Estados Unidos. “Hay que darle tiempo al tiempo... tal vez pueden abrir las fronteras otra vez y podemos entrar legalmente”, afirmó.

Previamente se habían visto caravanas de más de 2.000 personas antes de las elecciones presidenciales de 2024, en las que el presidente Donald Trump ganó, y poco antes de que asumiera su segundo mandato en enero de 2025, en el que el republicano ha enfatizado su discurso sobre la necesidad de aplicar una política de mano dura contra los migrantes.

En los últimos días, Trump ha manifestado que Estados Unidos enfrenta lo que él considera una invasión de extranjeros tras las elecciones de mitad de mandato.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha evitado polemizar con Trump sobre este tema, y ha dicho que las autoridades mexicanas han sabido gestionar las caravanas para que no avanzaran hasta la frontera norte. Además les ha recordado a los migrantes que es muy difícil llegar a Estados Unidos.

Los grupos que han avanzado por México son apenas de unos pocos centenares de personas. Las autoridades los han disuelto después de que recorrieran unos cientos de kilómetros, ofreciéndoles trabajo temporal en el sur o algún tipo de documentos temporales para moverse por el país.

En algunas ocasiones, organizaciones civiles y autoridades han denunciado que los beneficiados de alentar rumores sobre cambios en las políticas estadounidenses, que podrían facilitar el ingreso a ese país, han sido las redes de tráfico de migrantes.

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El videoperiodista de la AP Raúl Mendoza Vera colaboró con este despacho desde Tapachula, Chiapas.