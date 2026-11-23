El presidente estadounidense Donald Trump detuvo el lunes la detonación prevista de varias toneladas de material degradado para fabricar bombas en una planta de municiones de Iowa, e instó a un tribunal federal de apelaciones a que primero dé su visto bueno a lo que calificó como la forma más segura de manejar la situación.

La detonación de 68 barriles de azida de plomo estaba prevista inicialmente para el viernes pasado, pero el Ejército ha cambiado la fecha tres veces desde entonces tras una oleada de preocupación pública por posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente. Habían planeado una detonación para el próximo miércoles, ya que consideraban que ese día el clima era el más favorable.

El Ejército no hizo comentarios de momento cuando se le preguntó sobre la publicación del presidente en redes sociales.

Ambientalistas presentaron una demanda la semana pasada para detener la detonación, al poner en duda un permiso de emergencia aprobado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que despejó el camino para la operación. El tribunal suspendió temporalmente el permiso, lo que llevó al Ejército a argumentar que, después de todo, no necesitaba autorización dado que se trataba de una emergencia.

Un abogado de los ambientalistas dejó claro el lunes que la impugnación jurídica se centra en la validez del permiso, no en la decisión del Ejército de seguir adelante con la detonación bajo la disposición de emergencia.

“Si tienen información que los lleve a creer que esto es realmente una emergencia, deberían actuar en interés del público”, expresó Rachel Rintelmann, abogada de Earthjustice, una organización que proporciona servicios jurídicos gratutitos para hacer valer leyes ambientales. Dijo también que la publicación de Trump sólo suma más confusión a lo que ha sido un periodo caótico para algunos residentes de Iowa.

“Si el Ejército ha cambiado sus planes, tiene el deber de informar al público”, señaló. “La gente de Iowa merece algo mejor que esto”.

Trump dice que culparía al gobernador entrante por cualquier “muerte o destrucción”

“Considero que lo correcto es acabar con este añejo problema. No obstante, les he ordenado a los militares que no lo hagan hasta que el Octavo Circuito esté de acuerdo en que podemos efectuarlo”, publicó Trump.

Trump manifestó que, si el gobernador electo entrante Rob Sand y el tribunal no están de acuerdo, el gobierno no tendrá más opción que no proceder con la detonación prevista, y agregó que, en ese caso, responsabilizaría al gobernador entrante por “toda muerte o destrucción causada por esta situación tan desafortunada y añeja”.

Sand escribió en redes sociales el domingo que, debido a decisiones previas que ya se han tomado, “no existen buenas opciones y la situación es más peligrosa e impredecible de lo que jamás debió haber sido”.

Cuestionó por qué se canceló un contrato para eliminar el riesgo explosivo, por qué no se hizo nada y “por qué ahora, a finales de noviembre, nos estamos apresurando a realizar la demolición”.

“La seguridad de los habitantes de Iowa debería ser la máxima prioridad de todos los involucrados”, expresó. “Todos los recursos pertinentes de los gobiernos federal, estatal y local deberían concentrarse en proteger a todos los que podrían verse afectados”.

La gobernadora Kim Reynolds activó el viernes la oficina estatal de gestión de emergencias. El estado también creó un sitio web dedicado a información sobre la operación.

Los residentes quedan en el limbo mientras se preparan para la detonación

Algunos residentes cerca de Middletown, donde se ubica la planta de municiones, han estado sellando sus ventanas y puertas como precaución para impedir la entrada de cualquier polvo de plomo que pudiera resultar de la detonación. Otros que viven más lejos expresaban preocupación en redes sociales sobre las posibles trayectorias que podría seguir la nube, dependiendo de los cambios en el viento.

Las autoridades reconocen que el plomo es tóxico y le han recomendado que la gente permanezca en interiores cuando ocurra la detonación, y que después limpie con agua las superficies exteriores para limitar la exposición a cualquier partícula de plomo.

El alcalde de Middletown, Rodney Johnson, dijo que la detonación debe realizarse “para que podamos seguir con nuestras vidas”.

“Las cosas salen mal cuando hay almacenamiento y eliminación inadecuados”, escribió en redes sociales.

Gobernantes de estados limítrofes con Iowa también expresaron preocupación. El gobernador de Missouri, Mike Kehoe, dijo que las autoridades no creen que haya efectos significativos en la salud de las personas y el ganado, pero que agencias estatales están trabajando para establecer monitoreo adicional de la calidad del aire y del agua, la salud pública y los recursos agrícolas.

“Pero quiero enfatizar: esta es una operación federal”, dijo Kehoe. “Los estados de Iowa, Missouri e Illinois no tienen voz sobre cuándo se lleva a cabo. Sí me uno a mis colegas gobernadores y a los funcionarios de agencias en estados vecinos en su frustración por cómo se ha manejado esto”.

La senadora demócrata Tammy Baldwin envió el lunes una carta al secretario del Ejército, Adam Telle, en la que expresó “alarma y desaprobación” por la manera en que se ha manejado el material en Iowa.

El Ejército dice que con los planes se busca evitar algo peor

En documentos presentados ante el tribunal el fin de semana, el coronel del Ejército Aaron Teller, especialista en respuesta a emergencias de municiones, explicó que menos líquido dentro de los barriles significa que la solución en su interior es más susceptible a congelarse, lo que incrementa la sensibilidad de los cristales que se han formado alrededor del interior del borde y en la parte inferior de las tapas.

“Incluso una pequeña cantidad de fricción puede romper la formación cristalina, provocando una reacción en cadena explosiva”, indicó en su declaración ante el tribunal.

El personal de la Planta de Municiones del Ejército en Iowa encontró en marzo varias decenas de barriles de azida de plomo degradada, que se utiliza en la producción de municiones. La cristalización del material creó una situación inestable y peligrosa, lo que llevó al Ejército a reunir a expertos en química de municiones, ingeniería y seguridad ambiental para elaborar un plan.

Según documentos de la EPA, se consideraron alternativas como neutralizar y descomponer el contenido de los tambores con otros químicos. Pero las autoridades dijeron que manipular los tambores aumentaría la probabilidad de una detonación accidental y mortal.

Los grupos ambientalistas discreparon y argumentaron en sus escritos judiciales que no se consideraron plenamente otras alternativas. También criticaron a las autoridades por no compartir más información con el público.

Las autoridades sostienen que el riesgo de una explosión fuera de control está aumentando, en particular a medida que bajan las temperaturas. Indicaron que existe el riesgo de que los químicos exploten, ya que se espera que las temperaturas desciendan por debajo de 30 grados Fahrenheit (-1 Celsius) en los próximos días.

Expertos dicen que no hay respuestas fáciles La azida de plomo es “muy sensible” y también susceptible al calor, la congelación, los golpes, la fricción y “todo tipo de cosas que podrían causar una detonación accidental”, dijo John Goodpaster, profesor de química en la Universidad de Indiana, en Indianápolis. Además es antigua, lo que incrementa el riesgo porque los explosivos se vuelven cada vez más inestables a medida que envejecen, explicó.

Si se suma la amenaza ambiental causada por el plomo que escapará a la atmósfera, el desafío es considerable, señaló Goodpaster.

“No envidio al Ejército”, comentó Goodpaster. “Están en una situación en la que tienen una gran cantidad de material muy peligroso y no muchas buenas opciones en términos de intentar deshacerse de él”.

Pero es imposible predecir cuándo podría explotar por sí solo, añadió.

“Cuanto más esperemos, más se acumula el riesgo de que tengan una explosión accidental”, dijo Goodpaster.

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Los periodistas de The Associated Press Scott Bauer en Madison, Wisconsin, y Jacques Billeaud en Phoenix contribuyeron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.