De Irán a California: los destinos con las temperaturas más extremas del mundo

Este artículo se publicó originalmente en agosto de 2020

Las temperaturas se han disparado en el Reino Unido, con previsiones de máximas de 42 grados Celsius (108 grados Fahrenheit). En el resto de Europa, la ola de calor está provocando incendios forestales en Francia, España y Portugal.

El récord actual de la temperatura más alta jamás registrada en Europa es de 48 grados Celsius (119 grados Fahrenheit), que se registró en Atenas, Grecia, en 1977. Pero el año pasado las autoridades regionales de la isla italiana de Sicilia registraron una temperatura de 48,8 grados Celsius (120 grados Fahrenheit) el 11 de agosto de 2021.

Si lo verifica la OMM (Organización Meteorológica Mundial), será un nuevo récord para Europa.

He aquí otros 10 lugares que son casi demasiado calurosos.

1. Valle de la Muerte, California, EE.UU.

El bien llamado Furnace Creek ostenta actualmente el récord de temperatura del aire más caliente jamás registrado. El valle desértico alcanzó máximas de 56,7 grados Celsius (134 grados Fahrenheit) en el verano de 1913, lo que aparentemente llevaría a los límites de la supervivencia humana. Existe un debate sobre la validez de esta temperatura, pero, aunque se demuestre que es falsa, Furnace Creek sigue estando a la cabeza: en agosto de 2020 se registró una temperatura de 54,4 grados Celsius (130 grados Fahrenheit). Las temperaturas medias máximas alcanzan hoy los 47 grados Celsius (117 grados Fahrenheit) durante el verano, y es el lugar más seco de los Estados Unidos.

The 10 hottest places on earth Show all 10

2. Ouargla, Argelia

La temperatura más alta jamás registrada de forma fiable en África fue de 51,3 grados Celsius (124 grados Fahrenheit) en Ouargla, en el desierto del Sahara argelino, el 5 de julio de 2018. Hay un montón de afirmaciones históricas sobre la temperatura más cálida de África —incluyendo 55 grados Celsius (131 grados Fahrenheit) en Kebili, Túnez, el actual récord oficial—, pero todas ellas suenan a alarma por la forma en que se registraron, en los puestos militares franceses e italianos durante el periodo colonial.

3. Mitribah, Kuwait

Mitribah, una zona remota del noroeste de Kuwait, alcanzó unos sofocantes 53,9 grados Celsius (129 grados Fahrenheit) el 21 de julio de 2016. No solo fue la tercera temperatura más alta jamás registrada, sino que también es la temperatura más alta jamás registrada para la región continental de Asia.

open image in gallery Dallol tiene la temperatura media más alta de un lugar habitado ( Getty Images/Vetta )

4. Basora, Irak

El 22 de julio de 2016 se registró una temperatura de 53,9 grados Celsius (129 grados Fahrenheit) en el aeropuerto internacional de Basora, en Irak.

5. Turbat, Pakistán

Turbat, una ciudad situada en el sur de Baluchistán (Pakistán), registró el 28 de mayo de 2017 la cuarta temperatura más alta de la historia: 53.7 grados Celsius (128,6 grados Fahrenheit).

6. Dallol, Etiopía

Este campo hidrotermal con formaciones salinas, aguas termales ácidas y géiseres de gas tuvo una temperatura máxima diaria media de 41 grados Celsius (106 grados Fahrenheit) registrada entre 1960 y 1966. Estas cifras tan elevadas significan que tiene la temperatura media más alta de cualquier lugar habitado del planeta.

7. Aziziyah, Libia

La antigua capital del distrito de Jafara, a 25 millas (40 kilómetros) al sur de Trípoli, solía reclamar el título de lugar más caluroso del planeta: en 1922 se registró una temperatura de 58 grados Celsius (136 grados Fahrenheit). Sin embargo, fue despojada de su título en 2012 cuando los meteorólogos lo declararon inválido debido a una serie de factores, entre ellos el hecho de que la persona que lo registró era inexperta. Sin embargo, la ciudad sigue experimentando de manera habitual temperaturas superiores a los 48 grados Celsius (118 grados Fahrenheit) en pleno verano.

open image in gallery Kebili es una ciudad desértica conocida por sus dátiles ( Getty Images )

8. Quriyat, Omán

La ciudad omaní de Quriyat, situada al sureste de la capital, Mascate, registró el 26 de junio de 2018 la temperatura mínima -es decir, nocturna- más alta de la historia. El mercurio del termómetro no bajó de los 42,6 grados Celsius (108,6 grados Fahrenheit) esa noche, para superar el anterior récord de 41,9 grados Celsius (107,4 grados Fahrenheit), también registrado en Omán.

9. Dasht-e Loot, Irán

Esta meseta desértica tiene las temperaturas del suelo más calientes del planeta: las mediciones por satélite realizadas entre 2003 y 2009 encontraron una temperatura máxima de unos asombrosos 70,7 grados Celsius (159 grados Fahrenheit). No hace falta decir que la región está deshabitada.

open image in gallery Ghadames es un sitio del patrimonio mundial de la Unesco ( Getty Images )

10. Bandar-e Mahshahr, Irán

Esta sofocante ciudad alcanzó el segundo índice de calor más alto del que se tiene constancia. El índice de calor combina la temperatura del aire y la humedad relativa. Bandar-e Mahshahr registró un índice de calor de 74 grados Celsius (165 grados Fahrenheit) en julio de 2015. La temperatura más alta registrada allí es de 51 grados Celsius (124 grados Fahrenheit).