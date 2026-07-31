La ONU advierte que un inusual fenómeno de El Niño empeorará “un planeta que ya está en llamas”

Un fenómeno meteorológico de El Niño cada vez más fuerte ya ha batido récords de intensidad en sus primeras etapas, y probablemente provocará un clima aún más extremo en todo el mundo a medida que crezca, “echando leña a un planeta que ya está en llamas”, advirtieron funcionarios de las Naciones Unidas el viernes.

Una zona clave del océano Pacífico que se usa para medir la fuerza de El Niño alcanzó esta semana su nivel más cálido e intenso jamás registrado por 15ta semana desde que se formó, lo cual es muy temprano en su ciclo de vida, informaron científicos de la Universidad de Columbia.

El Niño, un calentamiento natural del Pacífico cerca del ecuador que distorsiona los patrones meteorológicos en todo el mundo, no alcanzará su punto máximo sino hasta dentro de varios meses y debería durar hasta la primavera de 2027. La Organización Meteorológica Mundial OMM), un organismo de la ONU, advirtió el viernes que probablemente desencadenará calor extremo, sequía y lluvias intensas hasta bien entrado el próximo año.

“Hace dos meses advertí que El Niño estaba llegando a nuestra puerta. Ahora está dentro de la casa, y subiendo la temperatura”, dijo el viernes a los periodistas el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. “Ya hemos soportado un verano de extremos: domos de calor que rompieron récords, incendios forestales apocalípticos que arrasan España, Francia y mucho más allá, miles de vidas perdidas en condiciones abrasadoras”.

“Pero según la ciencia más reciente, esto es solo un acto de preparación”, afirmó Guterres, y añadió que, a medida que El Niño se fortalezca, estará “echando leña a un planeta que ya está en llamas”.

“Estamos en territorio desconocido”, sostuvo. “La crisis climática está a toda marcha”.

La mayoría de los modelos de pronóstico por computadora muestran que este fenómeno de El Niño probablemente romperá el récord histórico de intensidad cuando alcance su punto máximo, en algún momento hacia finales del otoño o por esas fechas, pero eso no está garantizado, señalaron los científicos.

Se avecinan extremos caóticos de lluvia, sequía y un calor nunca visto

Aún es temprano en la vida —casi de un año— de un El Niño típico como para ver muchos efectos directos, pero llegarán, indicaron los científicos, lo cual coincide con las advertencias de Guterres. Los efectos de El Niño se combinarán con el calentamiento global de largo plazo provocado por la quema de carbón, petróleo y gas.

“Estamos viendo algo que es el julio más cálido jamás registrado para esa región específica”, utilizada como indicador de El Niño, dijo Jeffrey Shaman, climatólogo de la Universidad de Columbia. “Dentro de un año, va a hacer muchísimo calor en el hemisferio norte. Y posiblemente tengamos un verano como nunca hemos experimentado a nivel mundial”.

Pero antes de eso, es probable que el potente fenómeno cause cambios en los patrones de lluvia que traerán extremos caóticos a distintas partes del mundo en otoño e invierno. Hay una alta probabilidad de sequía e incendios forestales en Indonesia, India y otras partes de Asia, el sur y el este de Australia, zonas de Sudamérica y regiones del sur de África, advirtió la OMM. Otras áreas, entre ellas, gran parte de Estados Unidos y el sur de Europa afectado por incendios, recibirán lluvias por encima del promedio.

“Este El Niño, que se desarrolla sobre el telón de fondo de un calor oceánico sin precedentes y temperaturas en aumento, brinda a los gobiernos y las comunidades una ventana de oportunidad para anticipar riesgos y actuar antes de que se desplieguen los impactos”, dijo Celeste Saulo, secretaria general de la OMM.

El Niño amplifica el calentamiento causado por el ser humano

Aunque El Niño y el cambio climático son fenómenos separados, sus efectos crean una combinación dañina, y la gente no toma este vínculo con la seriedad suficiente, dijo Guterres.

“Escuchamos mucho sobre calor, sequía e incendios forestales récord, pero no lo suficiente sobre el verdadero cambio que impulsa estos eventos: la crisis climática que se acelera, alimentada por los combustibles fósiles”, expresó Guterres.

Guterres señaló que el mundo está demasiado absorto en dramáticas guerras en Ucrania, Oriente Medio y Sudán como para notar los peligros del cambio climático. Además, “existe una campaña deliberada, en particular por parte de la industria de los combustibles fósiles y algunos países, para fingir que los problemas que estamos presenciando en realidad no existen”.

La ONU debe ser más activa y movilizar la opinión pública “para decirles a los gobiernos que es hora de reconocer esta amenaza como una amenaza existencial para todos nosotros”, declaró a los periodistas.

Gran parte del calor producido por la quema de combustibles fósiles queda atrapado en los océanos, pero “durante un El Niño el océano, en cierto sentido, puede devolver parte de las acumulaciones de calor del calentamiento global a la atmósfera”, explicó Shaman. Aunque este El Niño terminará, el calor liberado permanece en el aire, junto con las temperaturas más altas, que volverán a subir en el próximo El Niño, agregó.

Guterres pidió más sistemas de alerta temprana y sistemas de enfriamiento para afrontar el calor extremo. Afirmó que la industria y los gobiernos deben hacer que el trabajo sea más seguro, y destacó la industria de la confección, que cuenta con 90 millones de trabajadores, la mayoría mujeres. En 17 de los 23 mayores centros de fabricación de ropa, los días peligrosamente calurosos aumentaron en más de un 10% en los últimos 20 años, “y sin embargo la mayoría de las marcas globales no fija ningún estándar de calor para las fábricas que las abastecen”.

Pero, sobre todo, dijo Guterres, “el mundo debe dejar de alimentar la crisis.... Más carbón, petróleo y gas provocarán un futuro más combustible”.

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Borenstein informó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.