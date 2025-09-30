La deforestación afecta los "ríos voladores" que hidratan al Amazonas, señala estudio

Las sequías han marchitado cultivos en Perú, los incendios han arrasado con el Amazonas y las represas hidroeléctricas en Ecuador batallan para generar electricidad porque los ríos se secan. Los científicos dicen que la causa puede encontrarse muy por encima de la selva tropical, donde “ríos voladores” invisibles llevan la lluvia desde el océano Atlántico al resto de Sudamérica.

Un nuevo análisis advierte que la deforestación implacable está interrumpiendo ese flujo de agua y sugiere que la continua pérdida de árboles empeorará las sequías en el suroeste del Amazonas y podría eventualmente provocar que esas regiones cambien de selva tropical a sabana, un pastizal con muchos menos árboles y más seca.

“Estas son las fuerzas que realmente crean y sostienen la selva amazónica”, señaló Matt Finer, investigador principal del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) de Amazon Conservation, que rastrea la deforestación y las amenazas climáticas en toda la cuenca y quien realizó el análisis.

“Si interrumpes ese bombeo talando demasiada selva, las lluvias dejan de llegar a donde deben ir”.

¿Qué son los ríos voladores y cómo funcionan?

La mayor parte de la lluvia del Amazonas comienza sobre el Atlántico. El aire húmedo es empujado tierra adentro por vientos constantes que soplan hacia el oeste a lo largo del ecuador, conocidos como vientos alisios. La selva actúa entonces como una bomba, retransmitiendo el agua miles de kilómetros hacia el oeste mientras los árboles absorben el agua y luego la liberan de nuevo al aire.

El científico climático brasileño Carlos Nobre fue uno de los primeros investigadores que calculó cuánto del vapor de agua del Atlántico podría atravesar y luego salir de la cuenca del Amazonas. Él y sus colegas acuñaron el término “ríos voladores” en una reunión científica en 2006, y el interés creció a medida que los científicos advirtieron que un debilitamiento de los ríos podría empujar al Amazonas a un punto de inflexión donde la selva tropical se convierta en sabana.

Eso es importante porque la selva amazónica es un vasto almacén de dióxido de carbono que en gran medida impulsa el calentamiento global. Un cambio así devastaría la vida silvestre y las comunidades indígenas y amenazaría la agricultura, el suministro de agua y la estabilidad climática mucho más allá de la región.

Señales de advertencia en Perú y Bolivia

El análisis del grupo de Finer encontró que el sur de Perú y el norte de Bolivia son especialmente vulnerables. Durante la estación seca, los ríos voladores pasan por el sur de Brasil antes de llegar a los Andes, precisamente donde la deforestación es más intensa. La pérdida de árboles significa que llega menos vapor de agua al oeste, aumentando el riesgo de sequía en áreas protegidas icónicas como el Parque Nacional Manu de Perú.

“Perú puede hacer todo bien para proteger un lugar como Manu”, dijo Finer. “Pero si la deforestación sigue interrumpiendo el bombeo en Brasil, las lluvias que lo sostienen pueden nunca llegar”.

Nobre dijo que hasta el 50% de la lluvia en el oeste del Amazonas cerca de los Andes depende de los ríos voladores.

Corine Vriesendorp, directora de ciencia de Amazon Conservation con sede en Cusco, Perú, señaló que los cambios ya son visibles.

“Los últimos dos años han traído las condiciones más secas que el Amazonas haya visto”, dijo Vriesendorp. “Los calendarios ecológicos que las comunidades indígenas usan —cuándo plantar, cuándo pescar, cuándo se reproducen los animales— están cada vez más desincronizados. Tener menos lluvia y más impredecible tendrá un impacto aún mayor en sus vidas de lo que ya está teniendo el cambio climático”.

Los agricultores enfrentan cosechas fallidas, las familias indígenas batallan con las temporadas de pesca y caza interrumpidas y las ciudades que dependen de la energía hidroeléctrica padecen de cortes de luz a medida que los ríos que proporcionan la energía se secan.

La selva como una bomba frágil

Los investigadores de MAAP encontraron que los patrones de lluvia dependen de cuándo y dónde los ríos voladores cruzan la cuenca. En la temporada de lluvias, su ruta norte fluye principalmente sobre selvas intactas en Guyana, Surinam y el norte de Brasil, manteniendo el sistema fuerte.

Pero en la estación seca —cuando las selvas ya están estresadas por el calor— los ríos aéreos cruzan el sur de Brasil, donde los frentes de deforestación se extienden a lo largo de carreteras y granjas y simplemente hay menos árboles para ayudar a mover la humedad.

“Es durante los meses secos, cuando la selva más necesita agua, que los ríos voladores están más interrumpidos”, indicó Finer.

Finer señaló carreteras que pueden acelerar la deforestación, destacando que la controvertida carretera BR-319 en Brasil, un proyecto para pavimentar un camino que atraviesa una de las últimas partes intactas del sur del Amazonas, podría crear un frente de deforestación completamente nuevo.

El debate sobre el punto de inflexión

Durante años, los científicos han advertido que el Amazonas se inclina a ser una sabana. Finer dijo que el nuevo estudio complica esa imagen.

“No es un colapso único y total”, dijo. “Ciertas áreas, como el suroeste del Amazonas, son más vulnerables y sentirán los impactos primero. Y ya estamos viendo signos tempranos de reducción de lluvias en dirección del viento hacia áreas deforestadas”.

Nobre dijo que los riesgos son claros. Las selvas amazónicas ya han perdido un 17% de su cobertura, principalmente por el ganado y la soja. Esos ecosistemas reciclan mucha menos agua.

“La estación seca ahora es cinco semanas más larga de lo que era hace 45 años, con un 20 a 30% menos de lluvia”, dijo. “Si la deforestación supera el 20 al 25% y el calentamiento alcanza los 2 grados Celsius, no hay forma de evitar que el Amazonas alcance el punto de inflexión”.

¿Qué se puede hacer?

Proteger las selvas intactas, apoyar los derechos de tierras indígenas y restaurar áreas deforestadas son los caminos más claros a seguir, dicen los investigadores.

“Para evitar el colapso necesitamos cero deforestación, degradación e incendios, de inmediato”, dijo Nobre. “Y debemos comenzar una restauración forestal a gran escala, no menos de medio millón de kilómetros cuadrados. Si hacemos eso, y mantenemos el calentamiento global por debajo de 2 grados, aún podemos salvar el Amazonas”.

Finer dijo que los gobiernos deberían considerar nuevas categorías de conservación diseñadas específicamente para proteger los ríos voladores, salvaguardando no solo la tierra, sino los flujos atmosféricos que hacen posible la selva tropical.

Para Vriesendorp, eso significa cooperación regional. Elogió a Perú por crear vastos parques y reservas indígenas en el sureste, incluido el Parque Nacional Manu. Pero, dijo, “esto no puede ser resuelto por un solo país. Perú depende de Brasil, y Brasil depende de sus vecinos. Necesitamos soluciones para toda la cuenca”.

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.