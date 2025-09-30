Tormenta tropical Octave se forma en el océano Pacífico, lejos de tierra

Una tormenta tropical se formó en el Océano Pacífico lejos de tierra, informaron meteorólogos.

La Tormenta Tropical Octave se encontraba bien alejada de la costa de México, centrada aproximadamente a 930 millas (1.500 kilómetros) al sur-suroeste de la punta sur de la península de Baja California, según el Servicio Meteorológico Nacional en Miami.

Octave tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y se movía hacia el noroeste a 7 km/h (5 mph). No había vigilancias ni advertencias en efecto en relación con la tormenta tropical.

Los meteorólogos indicaron que Octave no está prevista a fortalecerse mucho en los próximos días, pero el sistema podría intensificarse hacia el final de la semana.

Por ahora no hay peligro para tierra.

Mientras tanto, en el Océano Atlántico, los huracanes Humberto e Imelda se acercaban al territorio insular de Bermudas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.