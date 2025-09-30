Schwarzenegger resta importancia a Trump y apoya iniciativa del Vaticano sobre calentamiento global

Arnold Schwarzenegger minimizó el escepticismo climático de la administración Trump el martes y respaldó la iniciativa ambiental del Vaticano, afirmando que la elección individual, las regulaciones locales y el liderazgo moral de la Iglesia Católica son mucho más importantes para "terminar" con el calentamiento global.

Schwarzenegger estuvo en el Vaticano para encabezar una conferencia climática de tres días que marca el décimo aniversario de la encíclica ambiental de 2015 del papa Francisco, Laudato Si (Alabado Seas). El documento, uno de los principales legados de Francisco, presenta la salvación de la creación de Dios como un imperativo moral urgente y lanzó un amplio movimiento de base que el papa León XIV ha abrazado plenamente y hecho suyo.

Schwarzenegger, el exgobernador republicano de California, ha dedicado tiempo a causas ambientales desde que dejó el cargo político en 2011. Su Iniciativa Climática Schwarzenegger es uno de los patrocinadores de la conferencia del Vaticano, que se lleva a cabo en el recién inaugurado centro educativo ambiental de la Santa Sede en Castel Gandolfo, al sur de Roma.

En una conferencia de prensa, se le preguntó a Schwarzenegger sobre los recientes comentarios del presidente Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU, donde afirmó falsamente que el cambio climático era "una farsa". Trump ha sido durante mucho tiempo un crítico de la ciencia climática y de las políticas destinadas a ayudar al mundo a transitar hacia energías verdes como la eólica y la solar. Su administración ha revertido regulaciones históricas, retirado fondos para proyectos climáticos y, en cambio, ha reforzado el apoyo a la producción de petróleo y gas en nombre de una agenda de "dominación energética estadounidense".

"No usen al gobierno federal como excusa", declaró Schwarzenegger en la sesión informativa del Vaticano. "Es una salida fácil".

Recordó sus batallas legales con la administración Bush sobre las regulaciones ambientales de California cuando era gobernador, y una victoria en particular donde "dijimos 'Hasta la vista, baby'", expresó Schwarzenegger, citando su famosa línea de "Terminator 2".

Schwarzenegger afirmó que son mucho más importantes las elecciones individuales sobre apagar las luces al salir de una habitación y las políticas estatales que promueven la energía solar. Con sus 1.400 millones de personas y 400.000 sacerdotes, la Iglesia Católica también tiene una masa crítica de personas que pueden respaldar iniciativas ambientales, señaló.

___________________________________

La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.