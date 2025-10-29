Inundaciones mortales azotan el centro de Vietnam y causan al menos 10 muertos

Las inundaciones arrasaron el centro de Vietnam esta semana tras un récord de precipitaciones y causaron al menos 10 fallecidos y cinco desaparecidas, según las autoridades. Las crecidas afectaban también a ciudades, tierras de cultivo y redes de transporte.

En la ciudad costera de Danang se reportaron seis decesos y cuatro desapariciones. Ademá, 19 personas más resultaron heridas y hogares, cultivos y miles de animales de granja fueron arrastrados por la crecida, explicaron las autoridades locales.

La ciudad está considerada un futuro motor de crecimiento para Vietnam, lo que eleva la preocupación por los daños.

En Hue, la antigua capital imperial, una persona se ahogó y una niña de cinco años fue reportada como desaparecida tras caer al agua, de acuerdo con la prensa estatal. Gran parte de la ciudad estaba anegada y los ríos continuaban desbordados luego de que las lluvias arrojaron 1,08 metros (42 pulgadas) de agua en 24 horas hasta el lunes por la noche, la cifra más alta jamás registrada nunca en Vietnam, explicó la agencia meteorológica nacional.

Al menos tres personas perdieron la vida en la provincia de Quang Ngai, que registró más de 120 deslaves a lo largo de las principales carreteras, de acuerdo con los medios estatales. Algunas carreteras permanecían cortadas y 50 personas llevaban tres días atrapadas en 37 vehículos.

La rotura de un dique fluvial, la crecida de las aguas y los deslizamientos de tierra en zonas montañosas han aislado docenas de localidades en partes rurales de la provincia.

La agencia meteorológica de Vietnam explicó que una oleada de aire frío del norte chocó con vientos cálidos y húmedos del mar, lo que provocó una serie de tormentas que azotaron las provincias centrales durante días. Los vientos empujaron a las nubes cargadas de lluvia contra las montañas, provocando lluvias aún más intensas.

Los meteorólogos advierten que ese patrón continuará hasta el jueves por la noche, manteniendo el suelo saturado y el riesgo de más inundaciones y deslaves alto.

Las policía y el ejército se han desplegado en las áreas afectadas, y las autoridades en Quang Ngai están probando a entregar alimentos y suministros con drones a los residentes aislados.

El centro de Vietnam suele registrar lluvias intensas y tormentas tropicales, pero los expertos sostienen que la escala e intensidad de las inundaciones de esta semana subrayan los crecientes peligros vinculados a los cambiantes patrones de lluvia en un clima cada vez más cálido. El país es uno de los más propensos del mundo a sufrir inundaciones, y casi la mitad de su población vive en zonas de alto riesgo.

___

La cobertura climática y ambiental de Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es el único responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.