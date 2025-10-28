Lluvias récord causan graves inundaciones en Vietnam y sumergen edificios históricos

Las fuertes lluvias han causado importantes inundaciones en el centro de Vietnam, donde ríos desbordados inundaron hogares y tierras de cultivo, y sumergieron destinos turísticos como las ciudades antiguas de Hue y Hoi An.

La lluvia en la ciudad central de Hue alcanzó el lunes por la noche los 1.085,8 milímetros (42 pulgadas) en 24 horas, el volumen más alto jamás registrado en Vietnam, según el departamento meteorológico del país.

El martes por la mañana, los niveles de agua en el emblemático río Perfume de Hue habían subido a 4,62 metros (15 pies), mientras que la antigua capital imperial, incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad la UNESCO, y la antigua ciudad de Hoi An experimentaron inundaciones que llegaban hasta la cintura. Los turistas fueron evacuados en embarcaciones el lunes desde la antigua ciudad de Hoi An después de que las lluvias persistentes y las liberaciones de las represas hidroeléctricas provocaran que el agua en el río Hoai subiera casi dos metros (6,5 pies).

Las inundaciones en Hue sumergieron hogares y cortaron las principales calles, ya que 32 de sus 40 áreas residenciales estaban inundadas, informó la prensa estatal, agregando que los residentes navegaban en botes por las calles sumergidas.

La ruta de tren entre Hanói, en el norte y la capital financiera, Ciudad Ho Chi Minh, en el sur, también fue suspendida debido a las inundaciones, lo que afectó a miles de pasajeros, según la prensa estatal.

El lunes por la noche, los ferrocarriles de Vietnam posicionaron 19 vagones de tren cargados con piedras pesadas que pesaban 980 toneladas (1.080 toneladas estadounidenses) en un puente para evitar que fuera arrastrado por las aguas de la inundación, informó la prensa estatal.

Alrededor de 1.000 personas en áreas rurales de la afectada provincia de Thua Thien Hue necesitaban ayuda, ya que sus hogares habían quedado aislados por las inundaciones y deslizamientos de tierra, dijo la organización australiana sin fines de lucro Blue Dragon Children’s Foundation. Esto incluye a 200 niños bajo su cuidado.

Los pronosticadores habían advertido que el centro de Vietnam recibiría fuertes lluvias que resultarían en inundaciones y aludes de tierra a medida que la tormenta Fengshen se acercaba a Vietnam.

El calentamiento global está haciendo que esas tormentas sean más fuertes y húmedas, según los expertos, ya que los océanos más cálidos proporcionan a las tormentas tropicales más energía, impulsando vientos más intensos, lluvias más fuertes y cambiando los patrones de precipitación en toda Asia Oriental.

Vietnam es uno de los países más propensos a inundaciones en el mundo, y casi la mitad de su población vive en áreas de riesgo.

