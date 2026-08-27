Restricciones en Canal de Panamá por el fenómeno El Niño aumentarán el costo de tránsito de buques

Cruzar el Canal de Panamá podrá costar millones de dólares adicionales a los buques que no tengan reserva de paso mientras la vía se ve obligada a reducir el tránsito para administrar el agua, indispensable para su operación, ante un fenómeno de El Niño que podría ser más severo y adelantar la temporada seca.

Por la vía interoceánica transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial y pasan entre 36 y 38 barcos diarios, aunque en abril y por el efecto de la guerra en Medio Oriente sobre el Estrecho de Ormuz, la demanda aumentó y llegaron a transitar hasta 41 buques diarios.

La mayoría de los barcos asegura su cupo con meses de anticipación, mientras otros buques sin reserva pueden competir por los espacios disponibles mediante subastas.

A partir del 3 de septiembre el canal dispondrá de 34 cupos diarios, 25 de los cuales serán para transitar por las viejas esclusas y nueve por las de la vía ampliada operativa desde hace una década. Desde el 15 del mismo mes se reducirán a 32, de ellos 23 por las viejas esclusas que son más chicas. Además, se reorganizarán las subastas, por lo que los buques que lleguen sin una reserva confirmada podrían enfrentar mayores tiempos de espera.

Serían las restricciones más importantes desde la crisis por la sequía registrada en 2023 y 2024 que obligó al canal a medidas más drásticas que ocasionaron congestionamientos de buques.

La presión por conseguir un cupo se ha visto reflejada en las subastas incluso antes de que entren en vigor las restricciones. Este mes se registró en una subasta el récord de 5,3 millones de dólares para poder pasar el próximo 1 de septiembre, según información de un funcionario de la industria marítima de Panamá que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a dar esa información. En condiciones normales, las subastas rondan entre 50.000 y 100.000 dólares.

Las restricciones buscan anticiparse a una temporada seca que podría comenzar antes de lo habitual y prolongarse durante unos cinco meses, obligando al canal a administrar y hacer rendir el agua dulce disponible en sus lagos hasta el regreso de las lluvias previsto para abril o mayo de 2027.

“Es posible que la estación seca se adelante por lo menos un mes”, explicó el administrador del canal Ricaurte Vásquez en entrevista con The Associated Press.

Agregó que "el agua que tenemos, la que aspiramos tener y que vamos observando día a día, es la que nosotros estamos tratando de mantener y mejor utilizar de tal forma de que podamos ofrecer la máxima capacidad a nuestros clientes”.

Recalcular rutas

La reducción del tránsito en el canal entra en los cálculos de navieras y propietarios de carga que buscan conectar mercados, particularmente entre Asia y la costa este de Estados Unidos. Conocer anticipadamente las restricciones, explicó Vásquez, les permitirá decidir cuándo y por dónde mover la mercancía.

Vázquez también señaló que el tráfico por el canal “no llega al 3% del precio final de la mercancía”, por lo que no prevé que las restricciones tengan un impacto en el precio final.

Actualmente hay anclados en aguas del canal más de 110 barcos, la mayoría con reserva. Los buques que no tienen cupo tienen un tiempo de espera de siete días, los que vienen del Pacífico, y 11 los provenientes del Atlántico.

Para el propietario de una carga la espera puede determinar la ruta. Vásquez puso como ejemplo mercancías destinadas a las ventas de otoño o Navidad en la costa este de Estados Unidos que pueden viajar por el Canal de Suez o por el Canal de Panamá dependiendo de cuándo necesiten llegar al mercado y cuánto se esté dispuesto a pagar.

Ricardo Lince, presidente de la Asociación Marítima de Panamá (MAPA), elogió la implementación de restricciones para evitar que en noviembre o diciembre las autoridades del canal se vean obligadas a tomar "decisiones extremas”.

Ante una reducción del tránsito por el canal, el puente terrestre de Panamá —por carretera y ferrocarril— puede convertirse en una alternativa para mantener la carga en movimiento, como ocurrió durante las restricciones de 2023 en las que se llegó a limitar el tránsito a un mínimo operativo histórico de 22 buques diarios, además de reducir el calado máximo permitido.

Las opciones fuera del país también son limitadas: según Carlos Urriola, consultor en temas portuarios, las terminales cercanas al área del canal no tienen actualmente capacidad suficiente y otras alternativas regionales, como Cartagena, se encuentran bastante llenas.

Los efectos de El Niño

Steve Paton, director del Programa de Monitoreo Físico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, señaló que desde abril las precipitaciones en la cuenca del canal han alcanzado apenas dos tercios del promedio y presentan una tendencia a la baja.

“El canal se basa en sus reservas hídricas... y en un año normal tenemos grandes aportes de las lluvias, sobre todo que vienen de la parte alta de la cuenca”, dijo el científico.

La incidencia en Panamá del fenómeno El Niño de este año —que provocará un alza en la temperatura del Pacífico y reducirá las lluvias— hace prever menor operabilidad en el canal.

“Tenemos siglos de monitorear condiciones atmosféricas en el mar, pero nunca jamás hemos documentado un evento con la magnitud pronosticada para este”, dijo Paton.

El especialista explicó que Panamá no va a dejar de recibir fuertes aguaceros, “es el quinto país más lluvioso", pero si las precipitaciones se reducen entre 25% y 35% será menor el volumen de agua acumulado en los lagos que servirá para atravesar la estación seca.

Para noviembre, cuando normalmente la cuenca recibe entre 350 y 500 milímetros de precipitaciones mensuales, estimó un escenario de alrededor de 300 milímetros.

A largo plazo el canal tiene previsto invertir cerca de 1.500 millones de dólares en un nuevo lago que le dará capacidad para el paso de 10 barcos diarios adicionales y al mismo tiempo asegurará la provisión de agua para más de dos millones de habitantes, el 50% de la población del país, que se abastece de las mismas fuentes que el canal.