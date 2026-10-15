Incendios en Amazonía alteran la vida diaria de sus habitantes y avivan los ataques políticos

Las autoridades brasileñas investigan si un reciente aumento en el número de incendios forestales en la selva amazónica fue provocado intencionalmente por motivos políticos, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a finales de este mes.

Los conteos de focos de incendio en todo el bioma, que este año se habían mantenido cerca de mínimos históricos, se han triplicado desde el 4 de octubre, cuando los brasileños votaron en la primera vuelta de las elecciones nacionales. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47% de los votos, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibió el 45%. Ambos se enfrentarán en una segunda vuelta el 25 de octubre.

“El indicio es que ha habido un esfuerzo premeditado” para iniciar los incendios, declaró al The Associated Press el ministro de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco.

Capobianco y funcionarios de fiscalización ambiental sobrevolaron el domingo zonas quemadas e hicieron un nuevo recorrido el miércoles. El ministro señaló que observaron incendios en áreas de bosque protegido dispuestos en un patrón geométrico distintivo, lo que sugiere que pudieron haber sido provocados deliberadamente.

No se sabe quién pudo haber iniciado los incendios ni cuáles podrían ser sus motivaciones. En los últimos días, los incendios forestales han golpeado especialmente a los estados de Amazonas y Pará. El humo ha alterado la vida cotidiana en Manaus, la capital de Amazonas y la ciudad más grande de la Amazonía brasileña. Se cancelaron las clases en las escuelas públicas y se instó a los residentes a usar mascarillas.

Los incendios alimentan los choques políticos

Según un monitoreo de Barometro, una herramienta desarrollada por la agencia brasileña de estrategia climática FALA, parte de la coalición global Climate Action Against Disinformation, los políticos conservadores del estado de Amazonas han sido quienes más han levantado la voz sobre los incendios.

En el análisis se examinaron 165 publicaciones sobre incendios y humo en el estado, provenientes de 41 políticos, y se determinó que casi el 55% procedía de la derecha. Con el paso de las semanas, las publicaciones personales dieron paso a disputas políticas, en las que dirigentes locales se atribuyen el mérito de los esfuerzos de combate al fuego o acusan a las autoridades de no actuar.

“El mismo tema sirve simultáneamente como advertencia de salud pública, agenda de política ambiental y herramienta de campaña”, según el informe.

Los incendios también se han convertido en un punto de disputa fuera de la Amazonía, en una campaña electoral en la que la protección del bosque y el cambio climático han recibido poca atención.

La deforestación en la Amazonía se disparó durante el gobierno del expresidente Bolsonaro, mientras que Lula la ha reducido al nivel más bajo en una década. Flávio Bolsonaro ha negado el cambio climático, pero ha afirmado que es un defensor del medio ambiente, sin ofrecer detalles sobre cómo proteger la Amazonía o respaldar el financiamiento forestal. En sus discursos, ha pedido modernizar las leyes ambientales, algo que muchos ambientalistas interpretan como una flexibilización.

Los aliados más populares de los Bolsonaro —Nikolas Ferreira, legislador del estado de Minas Gerais, y el gobernador reelecto de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ambos del sureste de Brasil— mencionaron los incendios forestales la semana pasada para criticar al gobierno de Lula. De Freitas sostuvo que los miembros del Partido de los Trabajadores de Lula eran hipócritas y que “desaparecieron” mientras la Amazonía ardía.

Lula no respondió a las críticas, pero afirmó en un video publicado el sábado en X que había hablado con el gobernador de Amazonas, Roberto Cidade, y que el gobierno federal estaba enviando recursos para apoyar los esfuerzos de combate al fuego.

“El pueblo de Amazonas puede contar con el gobierno federal. Estamos juntos en esta lucha para proteger vidas, preservar el bosque y apoyar a quienes enfrentan esta emergencia”, afirmó el presidente.

La actividad humana y las condiciones más secas agravan los riesgos de incendio

Susana Braz, una bióloga de 35 años en Manaus que estudia cómo la ceniza tóxica de los incendios amazónicos afecta los ríos de la región, contó que no pudo dormir en su propia cama porque su dormitorio, lleno de humo, parecía una parrilla.

“Llegamos a casa y la casa está llena de humo”, relató Braz. “Salimos y había humo por todas partes”.

La gente ha intentado seguir con su vida con normalidad, pero el empeoramiento del humo en los últimos 10 días ha alimentado la frustración. “¿De verdad vamos a aceptar este humo como algo normal, como si todo estuviera bien y simplemente tuviéramos que vivir con ello?”, añadió.

La Amazonía almacena enormes cantidades de carbono y libera humedad que regula el clima mucho más allá de Sudamérica. Pero el cambio climático y la deforestación la están volviendo más caliente, más seca y más inflamable. El Niño, un patrón climático recurrente, puede agravar el calor y la sequía.

“Casi todas las igniciones en la región son causadas por actividad humana, principalmente para renovar pastizales o despejar tierras”, explicó Ane Alencar, directora científica del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, una organización sin fines de lucro de Brasil. “Durante períodos muy secos, esos fuegos pueden salirse de control”.

Se esperaba que los conteos de incendios aumentaran en esta época del año con el desarrollo de El Niño, pero el momento en torno a las elecciones sigue siendo llamativo, señaló Alencar.

“En los últimos 10 días, hemos visto que los puntos críticos de incendios casi se triplicaron en comparación con los 10 días previos a la elección, principalmente alrededor de Manaus”, indicó. “Algo ocurrió que llevó a la gente a quemar más”.

Los bomberos enfrentan una variedad de causas

João Morita, coordinador del ICMBio, la agencia federal que administra las áreas protegidas de Brasil, ha estado en la primera línea combatiendo incendios en áreas de conservación de la Amazonía. Dijo que varios factores podrían explicar el aumento de la semana pasada en la región, incluidos residentes de bosques nacionales que queman parcelas de cultivo, pese a que existe una prohibición.

“Los incendios comienzan por todo tipo de razones. Algunos son represalias por acciones de fiscalización. Otros se provocan deliberadamente con intención maliciosa. Cualquier quema no autorizada es un delito, así que hay un abanico de posibilidades”, expresó Morita.

Funcionarios e investigadores han advertido que los efectos de El Niño sobre la Amazonía podrían ser peores en 2027 que este año.

En un comunicado enviado a la AP, el gobierno de Amazonas informó que se reunió con funcionarios federales durante el fin de semana para hablar sobre los esfuerzos de combate al fuego y que había declarado el estado de emergencia en municipios afectados por incendios forestales.

“La medida toma en cuenta el empeoramiento de las condiciones climáticas causado por El Niño, con precipitaciones por debajo del promedio y pronósticos de altas temperaturas, lo que favorece el inicio y la propagación de incendios”, señaló el gobierno estatal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.