Durante aproximadamente un minuto, aparatos de radio y televisión de todo Estados Unidos emitieron el martes una alerta de emergencia simulada de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Y luego, pese a los sombríos pronósticos, llegó a su fin.

En la semana previa al simulacro de la FEMA hubo importantes interrupciones de comunicaciones y servicios en el país, las cuales inutilizaron Outlook y otros programas de Microsoft, obligaron a miles de vuelos a quedarse en tierra, bloquearon el acceso a JPMorgan Chase y detuvieron las comunicaciones internas en la Agencia de Seguridad Nacional. La prueba, programada cada tres años para identificar problemas en el sistema, ha sido en ocasiones anteriores un foco de teorías conspirativas y desinformación. Y este año lo fue aún más.

En internet, afirmaciones falsas y engañosas cuestionaron la causa de las interrupciones o las vincularon con amenazas de apagones internacionales provocados por actores rebeldes o misteriosos. Los relatos se propagaron a través de fronteras y en distintos idiomas, con implicaciones particulares y conexiones culturales ligadas a afirmaciones en español que circularon por comunidades hispanas de todo el mundo.

Aunque la desinformación no se limitó a comunidades hispanas o en las que se habla español, algunos expertos advirtieron que estas conversaciones en línea muestran cómo la creciente desconfianza hacia las élites y las instituciones influye de manera particular en el consumo de medios entre los hispanos.

“Esta sensación de desconfianza general dentro de muchas comunidades, pero especialmente en la comunidad hispana en Estados Unidos, alimentará y luego será amplificada por el discurso en línea en torno a ello”, expresó el doctor Arthur Soto-Vásquez, quien enseña estudios étnicos y de equidad en la Universidad de Nevada, plantel Las Vegas.

Afirmaciones falsas y “pizcas de verdad”

En los días previos a la prueba programada de la FEMA, teorías conspirativas entrelazaron hechos reales para impulsar teorías falsas. Se citó el momento de la secuencia previa de interrupciones de servicios como supuesta evidencia de una catástrofe internacional de gran envergadura para la que la gente debía prepararse.

Publicaciones en redes sociales cuestionaron si la prueba realmente formaba parte de iniciativas más amplias de preparación, a medida que crecen las preocupaciones por el impacto del cambio climático y la creciente dependencia en la tecnología. Mencionaron programas como Fortress America, una iniciativa del Departamento de Defensa para reforzar las iniciativas de preparación en bases militares de Estados Unidos, y la campaña británica “Be Ready”, que insta al público a abastecerse con suministros que permitan sobrevivir durante 72 horas.

“El éxito en la viralidad de estos rumores se debe a que están anclados en cosas que son reales”, apuntó Rafael Olavarría, consultor de investigación del Digital Democracy Institute of the Americas (DDIA, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro dedicada a fortalecer la democracia digital.

El DDIA analizó más de 2.200 publicaciones y artículos en español, subidos a internet entre el 11 y el 17 de noviembre, con el fin de rastrear la propagación de afirmaciones que pronosticaban un “apagón mundial”. El contenido, que acumuló más de 95 millones de visualizaciones y 6 millones de interacciones, llegó más lejos cuando fue impulsado por “medios convencionales y de estilo sensacionalista” que recurrían a “titulares alarmistas”, los cuales, a menudo, desmentían tales afirmaciones dentro de sus propios artículos.

La desinformación en inglés se centró sobre todo en la posibilidad de apagones prolongados en todo el país, algunos de los cuales se originaron en un video falso del presidente Donald Trump, en el que advertía que “antes de que termine el año, ocurrirá un apagón de 90 días”. En español, las afirmaciones erróneas hacían referencia a hechos reales ocurridos en el extranjero, distorsionándolos para presentarlos como “pruebas” de supuestos apagones en sus propios países.

“Los rumores, según los datos que recopilamos, proliferaron en internet después de lo que vimos con la caída de los sistemas en aeropuertos y bancos”, le comentó Olavarría a la AP. “La desinformación, cuando va acompañada de una pizca de verdad, tiende a volverse más eficaz”.

Lo que distinguió a la desinformación en español, según Roberta Braga, fundadora y directora ejecutiva del Digital Democracy Institute of the Americas, fueron las motivaciones de actores malintencionados para aprovechar “los niveles de desconfianza entre los hispanos hacia las élites y las instituciones”.

La propia investigación del DDIA muestra que la mayoría de los hispanos no confía en que los directores generales de empresas tecnológicas, compañías de inteligencia artificial, políticos e instituciones gubernamentales podrán mantenerlos a salvo a medida que la tecnología sigue desarrollándose.

“Creo que todo esto apunta a una incomodidad que la gente siente con la digitalización de sus vidas”, expresó Braga. “Muchos aspectos de su día a día y de su seguridad dependen de sistemas digitales”.

“Maldita sea, otro apagón”

“Maldita sea, otro apagón”, se lamenta Bad Bunny en su tema “El Apagón”, el cual recoge parte del sentir de muchos hispanos sobre los cortes generalizados de energía, que les parecen algo más que simples amenazas que se viralizan. Los apagones eléctricos son dificultades cada vez más omnipresentes, desde las islas del Caribe hasta países de Centro y Sudamérica.

Sin embargo, estos apagones rara vez se ven como conspiraciones. El incremento en su frecuencia se debe al aumento de las temperaturas y al cambio climático, que sobrecargan redes eléctricas que, en algunos países, han sido descuidadas durante años por limitaciones económicas o por ineficiencia y corrupción gubernamental.

Para poblaciones que “crecieron desconfiando de quienes están en el poder”, esta vulnerabilidad se convierte en algo que las campañas de desinformación pueden explotar al dirigirse a comunidades hispanas globales y a su desconfianza hacia las instituciones.

“El miedo y la movilización de lo que está ocurriendo quizá se basan en la desconfianza por experiencias previas con otras formas de pánico o temor”, señaló el doctor Soto-Vásquez. “El factor moderador constante es simplemente esta sensación general de desconfianza”.

Aunque no hubo un “apagón” generalizado con la alerta de prueba el martes, los relatos falsos ofrecieron una oportunidad para que la gente examine las fuentes de información en línea que está utilizando.

“Si el apagón no ocurre hoy, ahora sabes que ese influencer, esa cuenta, compartió algo que no pasó”, expresó Olavarría el martes.

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La periodista de la AP Melissa Goldin en Nueva York contribuyó a este despacho.

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Rincon ha participado en el programa Latinos Media and Democracy del Digital Democracy Institute of the Americas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.