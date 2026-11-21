Lluvias dispersas seguían agravando el sábado los efectos de las históricas inundaciones en el centro de Florida, mientras que funcionarios del norte de California se preparaban para un diluvio sin precedentes durante las mareas altas, de cara a la intensa semana de viajes por Acción de Gracias.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, advirtió que una situación “extremadamente grave” estaba a punto de golpear la ciudad, con base en los pronósticos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica y del Servicio Meteorológico Nacional, e instó a la gente a considerar no viajar para el feriado.

“Estamos esperando mareas que el Servicio Meteorológico Nacional nos dijo que nunca han visto antes en la historia registrada aquí en San Francisco", comentó Lurie en la red social X. "Aprovechen este fin de semana para prepararse; por favor, abastézcanse de suministros, hagan sus compras y sepan que la ciudad estará trabajando todo el fin de semana haciendo todo lo posible para proteger a nuestros residentes y a nuestros pequeños negocios”.

Los sistemas de tormentas que afectan a Florida y California son una derivación de El Niño, el calentamiento natural del océano Pacífico cerca del ecuador que altera los patrones meteorológicos en todo el mundo. Florida, por ejemplo, suele experimentar su estación seca de octubre a mayo.

El diluvio previsto en California coincide con las mareas más altas del año, llamadas "mareas reales". Los meteorólogos indicaron que sería probable que hubiera inundaciones de hasta 60 centímetros (2 pies) en zonas bajas cerca de las líneas costeras y de vías fluviales influenciadas por las mareas hasta las 6 a.m. del lunes, y hasta las 4 p.m. del jueves en otras áreas de la costa del Pacífico.

Los meteorólogos también advirtieron el sábado sobre peligros a lo largo de la costa atlántica de Florida. El servicio meteorológico emitió avisos marítimos para navegantes debido a tormentas eléctricas capaces de generar trombas marinas, y recomendó a quienes van a la playa tener cuidado con el oleaje fuerte y las corrientes de resaca.

La meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional Melissa Watson, en Melbourne, dijo que, aunque las lluvias más intensas ya pasaron, se esperaba que los niveles del agua siguieran aumentando a lo largo del río St. Johns, el más largo de Florida, debido a la continuidad de chubascos más ligeros. Cerca de la ciudad de Cocoa, el río superó el jueves un récord de 1953.

“Independientemente de cualquier lluvia adicional, esperamos que estas inundaciones fluviales continúen durante un periodo prolongado”, Watson afirmó:

Las fuertes lluvias de principios de esta semana sumergieron grandes extensiones de la costa atlántica de Florida, dejando a personas atrapadas en inundaciones en la parte noreste del estado. ___ La periodista de The Associated Press Donna Warder contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.