Supertifón podría dejar sin luz a partes de las Islas Marianas del Norte durante varias semanas

Algunas de las zonas más afectadas de las Marianas del Norte podrían pasar varias semanas sin agua ni electricidad tras el paso de un supertifón por las islas en el océano Pacífico, informó un funcionario el jueves.

El único hospital de Saipán, una de las islas del archipiélago, sufrió graves inundaciones, además de que se recibieron reportes de grandes complejos turísticos que perdieron sus generadores de respaldo, señaló Ed Propst, un exlegislador que trabaja en la oficina del gobernador.

“Las condiciones son bastante malas en estos momentos”, declaró Propst, añadiendo que los residentes se preparaban para un largo periodo sin luz ni agua.

Las autoridades apenas comenzaban a evaluar los daños que dejó el paso del supertifón Sinlaku. La tormenta golpeó las islas el martes por la noche y mantuvo su azote con fuertes vientos e intensas lluvias por varias horas el miércoles, volcando autos, derribando postes de servicios públicos y desprendiendo techos de lámina. Hasta el momento no se han reportado muertes.

No había servicio de luz y agua y muchos caminos quedaron intransitables en Saipán y Tinian, islas de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, un territorio de Estados Unidos donde viven unas 45.000 personas, indicaron funcionarios.

“Todavía tenemos una orden de resguardo, por lo que los equipos de primera respuesta no han podido realizar una evaluación completa de los daños”, señaló Bernard Villagomez, funcionario de información pública de la Oficina de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias del territorio, en un mensaje de texto a The Associated Press.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA por sus iniciales en inglés) tiene planeado enviar a personal y suministros adicionales a la región.

La tormenta también azotó Guam, otro territorio de Estados Unidos y sede de varias bases militares, con vientos de fuerza tropical.

El tifón —el ciclón tropical de mayor intensidad en lo que va del año— registraba vientos máximos sostenidos de hasta 241 km/h (150 mph) al momento de tocar tierra en las islas, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

La enorme tormenta aún tenía vientos de 201 km/h (125 mph) a última hora del miércoles, a medida que desplazaba hacia el norte de las islas de Saipán, Tinian y Rota, indicó el servicio meteorológico. Se tiene previsto que el meteoro se desvíe hacia una serie de islas volcánicas poco pobladas en el extremo norte de las Marianas.

El vórtice de la tormenta se encontraba el jueves a unos 274 kilómetros (170 millas) al noroeste de Saipán. Muchos sensores en la isla estaban fuera de servicio, pero el servicio meteorológico estimó vientos de entre 97 y 113 km/h (60 y 70 mph).

Los vientos crearon condiciones peligrosas en el exterior, pero algunas tiendas de Tinian abrieron el jueves y la población aprovechó para comprar suministros, señaló el residente Mathew Masga.

“Mientras conducía por la zona, vi varias casas de madera y con partes de concreto con los techos dañados debido al paso del tifón", dijo a la AP en un mensaje por Facebook. "Cabe destacar que se cayeron muchos de nuestros postes y líneas eléctricas”.

Imágenes tomadas desde Saipán y Tinian mostraban terrenos residenciales cubiertos de escombros y árboles destrozados. Los vientos aplastaron las gradas metálicas de un campo deportivo.

El residente Dong Min Lee grabó un video de un auto que estaba encima de otros dos en el estacionamiento del edificio residencial donde vive. Los vientos arrancaron parte de la barandilla de su balcón.

La Cruz Roja Estadounidense y sus socios resguardaron a más de 1.000 residentes en Guam y las Marianas del Norte, informó la portavoz de la agencia, Stephanie Fox.

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Los periodistas de The Associated Press Audrey McAvoy, en Honolulu, y Gabriela Aoun Angueira, en San Diego, contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.