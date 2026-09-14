EEUU eliminará norma que limita emisiones de gases de plantas eléctricas

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos se dispone a revocar normas que limitan las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de centrales eléctricas alimentadas con carbón y gas natural, una medida que según el administrador Lee Zeldin eliminará miles de millones de dólares en costos para la industria y ayudará a “desatar” a la energía estadounidense.

El cambio de norma, propuesto el año pasado, podría anunciarse tan pronto como el lunes, según dos personas familiarizadas con la propuesta, y representa un giro fundamental respecto de los esfuerzos de los presidentes demócratas Joe Biden y Barack Obama por abordar el cambio climático y reducir la contaminación industrial, a menudo en comunidades de bajos ingresos y mayoritariamente negras o hispanas.

La norma, que podría enfrentar impugnaciones legales, también podría impedir que futuras administraciones regulen las emisiones de gases de las centrales eléctricas, indicaron las personas familiarizadas con la propuesta. Hablaron bajo condición de anonimato porque la norma aún no se había hecho definitiva.

La agencia ambiental, conocida como la EPA por sus siglas en inglés, no respondió a una solicitud de comentarios. El New York Rimes fue el primero en reportar sobre el cambio. La media busca cumplir la promesa del presidente republicano Donald Trump de “desatar la energía estadounidense” y facilitar que las empresas de servicios públicos suministren electricidad a hogares y negocios.

La norma sobre centrales eléctricas figura entre casi tres docenas de regulaciones ambientales que Zeldin puso en la mira a inicios de 2025, cuando anunció “el día de desregulación más trascendental en la historia estadounidense”.

Zeldin sostuvo al proponer las nuevas normas el año pasado que estaban destinadas a poner fin a la “guerra contra gran parte de nuestro suministro energético interno” de las administraciones de Biden y Obama.

Grupos ambientalistas y de salud pública condenaron la medida como retrocesos peligrosos y prometieron impugnarla en los tribunales.

“Desmantelar las protecciones contra la contaminación de las centrales eléctricas tendrá costos enormes para la salud, la seguridad y el bienestar de las familias en todo el país”, declaró Vickie Patton, asesora jurídica general del Environmental Defense Fund. “La gente en todo Estados Unidos ya está sufriendo por un calor récord, inundaciones y tormentas más peligrosas, y costos de seguros disparados”.

La EPA tiene la responsabilidad legal de proteger al público de la contaminación dañina, señaló Patton, agregando que “existen tecnologías limpias, asequibles y confiables para abastecer de energía nuestros hogares y negocios”.

Las centrales eléctricas alimentadas con carbón, gas y petróleo son responsables de aproximadamente una cuarta parte de la contaminación climática total del país, solo por detrás del sector del transporte. La contaminación de las centrales eléctricas es una de las mayores fuentes de contaminación que altera el clima en el mundo.

Las normas que el gobierno de Trump desea eliminar podrían evitar unas 30.000 muertes y ahorrar 275.000 millones de dólares cada año según un examen de The Associated Press del año pasado que incluyó evaluaciones previas de la propia agencia y una amplia gama de otras investigaciones.

Incluso un desmantelamiento parcial de las normas implicaría más contaminantes como smog, mercurio y plomo y, especialmente, más diminutas partículas en el aire que pueden alojarse en los pulmones y causar problemas de salud, concluyó el análisis de AP. También significaría mayores emisiones de gases de efecto invernadero, lo que llevaría el calentamiento de la Tierra a niveles más mortales.

Biden, demócrata, había hecho de la lucha contra el cambio climático un sello distintivo de su presidencia. Las centrales eléctricas a carbón habrían sido obligadas a capturar las emisiones de sus chimeneas o a cerrar bajo una estricta norma de la EPA emitida en 2024. Esas normas ahora están siendo borradas.

En su propuesta del año pasado, la EPA de Trump argumentó que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero procedentes de centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles “no contribuyen de manera significativa a una contaminación peligrosa” ni al cambio climático y, por lo tanto, no cumplen un umbral establecido en la Ley de Aire Limpio para una acción regulatoria. Las emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas a carbón y gas “son una parte pequeña y decreciente de las emisiones globales”, indicó la EPA.

Zeldin, republicano y excongresista por Nueva York, afirmó que las normas de la era Biden estaban diseñadas para “asfixiar nuestra economía con el fin de proteger el medio ambiente”, con la intención de regular a la industria del carbón “hasta hacerla desaparecer”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.