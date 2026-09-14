La mayor refinería de África abre a propiedad pública, entusiasmando a inversores

El industrial nigeriano Aliko Dangote abrió su refinería a la propiedad pública el lunes, con planes de recaudar 1.600 millones de dólares de inversores minoristas de todo el continente en la mayor oferta pública inicial de África.

Dangote, el hombre más rico de África, calificó la medida como una "oferta para el pueblo” expresando deseos de que todos puedan ser dueños de una parte. Los inversores minoristas pueden comprar acciones de la extensa refinería con sede en Lagos por 5.250 nairas (4 dólares) por acción, con una compra mínima de 10 acciones. Dangote retendrá el 87% de la propiedad de la refinería, la mayor de África.

La escala de la refinería y sus posibles rendimientos, especialmente en un momento en que los precios mundiales del petróleo han subido tras la guerra entre Estados Unidos e Irán, han generado entusiasmo entre los inversores minoristas.

“Sería una tonta si no participara y viera cómo va. Estoy poniendo mucho énfasis en su nombre y en que la refinería sea la más grande de África”, declaró a The Associated Press Titi Adetoye, una gerente de operaciones con sede en Abuya que espera comprar hasta 1.000 acciones.

Bamboo, una plataforma nigeriana de inversión digital, informó que los usuarios tuvieron dificultades para acceder a su plataforma debido a un “tráfico mayor de lo esperado que intentaba entrar en la oferta" de Dangote.

Nigeria ha dependido durante muchas décadas del refinado de su petróleo en el extranjero debido al deterioro de las refinerías estatales, muchas de las cuales operan por debajo de su capacidad o han permanecido estancadas durante años por un mantenimiento deficiente.

Pero cuando la refinería de 19.000 millones de dólares comenzó a producir en 2024, transformó al país, rico en energía y con más de 210 millones de habitantes, de importador de petróleo refinado a exportador.

“Será una oferta bursátil que cambiará las reglas del juego para los mercados de Nigeria”, estimó Mohammed Saidu, jefe de investigación y análisis de inversiones en TrustBanc, con sede en Lagos. Vaticinó que habrá millones de nuevos inversores a partir de la oferta.

La medida ha suscitado preguntas sobre el hecho de que Dangote conserve una propiedad significativa y sobre la supuesta valoración de la refinería tras la oferta. Con 49.000 millones de dólares, la valoración es más del doble de lo que costó construirla. Los directivos de la refinería han negado que su valoración esté inflada.

“No es algo que se pueda calificar de medida popular si (el empresario) retiene todavía el 87% de la refinería", estimó Joachim McEbong, analista sénior para África Occidental en Control Risks. "Hay muchas maneras en que esa narrativa se desmorona”.

La introducción bursátil también tiene sus escépticos. Abdulkabeer Tijani, un investigador con sede en Lagos que invierte con regularidad en acciones nigerianas, comentó que, con un precio de 525 nairas (0,40 dólares) por acción, quizá ya sea demasiado cara.

“(El precio de la acción) impone una mayor carga a la refinería, lo que sugiere que, para justificar una valoración aún más alta a partir de los aproximadamente 47 billones de nairas (49.000 millones de dólares), la refinería necesita generar ganancias y flujo de caja muy sustanciales de manera constante”, explicó Tijani.

La refinería de Dangote alcanzó su capacidad total de 650.000 barriles por día a principios de este año. Dangote anunció el año pasado planes para aumentar la capacidad a 1,4 millones de barriles por día, una medida que, según sus directivos, la convertirá en la mayor refinería del mundo al superar la planta de Jamnagar, en India.

Dangote también se ha propuesto expandirse hacia África Oriental y ha planteado construir una refinería en Kenia para 2030.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.