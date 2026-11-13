Fenómeno del “súper El Niño” ha llegado oficialmente, y ya trajo consigo un caos climático

El fenómeno de El Niño extremo, también conocido como “súper El Niño”, oficialmente se está produciendo, según anunció el jueves el Centro de Predicción Climática de la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE. UU.).

Las temperaturas del agua en el océano Pacífico alcanzaron el umbral necesario para la designación, al elevarse al menos 0,5 °C por encima del promedio durante tres meses consecutivos. Este patrón climático natural ha estado vigente desde finales de la primavera, lo que ha provocado inundaciones históricas en el sur de Estados Unidos y ha generado enormes marejadas ciclónicas a lo largo de las costas.

Pero EE. UU. aún no ha experimentado lo peor de sus impactos, y se esperan más durante la primavera siguiente.

“El fenómeno de El Niño continúa intensificándose, y es probable que se mantenga entre enero y marzo de 2027”, declaró la NOAA.

open image in gallery Ya es oficial. El “súper El Niño” está aquí, y sus efectos se prolongarán hasta la próxima primavera. Las lluvias ya han afectado a algunas zonas de EE. UU. ( Getty Images )

Este fin de semana, los estadounidenses de costa a costa se enfrentan a un clima lluvioso. Se espera que una tormenta del Pacífico provoque más lluvias en el oeste, mientras que una tormenta del noreste, influenciada por la corriente en chorro subtropical, continúa azotando la región.

Según FOX Weather, El Niño aumenta las probabilidades de que se produzcan tormentas importantes, los incluidos temporales del noreste, y se prevé un aumento de la actividad borrascosa a principios del próximo año.

“Este invierno de El Niño podría presentar más del doble de la cantidad normal de tormentas fuertes en la costa este, con 19 pronosticadas en comparación con las nueve habituales según el ECMWF (Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio)”, dijo el jueves en las redes sociales Ben Knoll, meteorólogo.

¿Qué es El Niño?

El fenómeno de El Niño es un patrón climático que se produce cuando los vientos alisios que soplan de este a oeste sobre el Pacífico se debilitan, lo que permite que el agua cálida se desplace hacia el este.

Ese cambio es lo que alimenta la formación de más tormentas y nubes en la región, lo que puede provocar efectos en cadena en la atmósfera global.

Estos fenómenos ocurren cada dos a siete años y presentan cuatro niveles de intensidad diferentes, que van desde “débil” hasta “muy fuerte”. Se prevé que el fenómeno de El Niño de este año sea uno de los más intensos de la historia, debido al aumento de la temperatura oceánica provocado por el cambio climático antropogénico.

“La diferencia ahora radica en que llega a un océano que ya está más cálido que antes, por lo que el mismo fenómeno eleva las temperaturas y el nivel del mar más de lo que lo habría hecho en el pasado”, explicó en octubre Kristen Davis, profesora asociada de la Universidad de Stanford.

La última vez que el fenómeno de El Niño fue tan intenso fue en 1877, cuando una hambruna mundial causó la muerte de más de 50 millones de personas.

open image in gallery Este otoño, El Niño ha provocado mareas gigantes e inundaciones costeras a lo largo de la costa de California, y se prevén inundaciones aún más graves ( Getty Images )

¿Qué ha estado pasando?

Los estadounidenses ya están viendo los efectos de este fenómeno de El Niño en todo el país.

Según el climatólogo Daniel Swain, las temperaturas de la superficie del mar a lo largo de la costa de California son entre 8 y 10 °F más altas que el promedio, “rompiendo récords”.

Las altas temperaturas del Pacífico han provocado un aumento del nivel del mar y de la energía de las olas, lo que ha causado inundaciones costeras masivas en California semanas antes de las mareas altas “rey” de este mes.

Las aguas cálidas también están alterando lo que sucede bajo la superficie, desplazando poblaciones de vida marina cientos de kilómetros más allá de su área de distribución habitual. Si bien esto ha sido maravilloso de observar para los científicos y amantes del océano, también ha provocado la muerte por inanición de miles de aves marinas que ya no pueden acceder a su alimento.

open image in gallery En 2015, se examina un mérgulo en un centro de rescate de California. Las aves marinas se están muriendo de hambre debido a los efectos de El Niño ( Getty Images )

En el sur de EE. UU., El Niño también ha contribuido a las lluvias torrenciales que han provocado inundaciones mortales.

En Arizona, Williams Singavarapu (73) fue hallado muerto este mes tras caer en las aguas de una inundación que entraron en un túnel de drenaje, según informó el canal FOX 10 de Phoenix. Otro hombre, Benny Sutton jr. (63), también falleció la semana pasada después de que su camioneta fuera arrastrada por las aguas de una inundación, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Yavapai.

Por otro lado, el fenómeno de El Niño ha tenido algunos aspectos positivos. Tras la peor sequía primaveral registrada en EE. UU., el nivel del agua en el lago Powell, el segundo embalse más grande del país, subió 6 m después de alcanzar un mínimo histórico.

“Se trata de un impulso inesperado por parte de la Madre Naturaleza”, declaró a Associated Press Martin Hoerling, científico climático e hidrólogo de la Universidad de Colorado. Sin embargo, el lago Powell todavía está 4 m por debajo del nivel del año pasado por estas fechas, aclaró Swain.

Traducción de Sara Pignatiello