Chiclayo se vuelca con el "Padre Roberto" en el regreso del papa León XIV

El papa León XIV regresó el viernes a su querida diócesis de Chiclayo y dijo que era una alegría estar en casa, un emotivo retorno que subrayó su amor por sus fieles peruanos y el orgullo de ellos de que su pastor ahora dirige la Iglesia católica.

El pontífice, conocido aquí como “Padre Roberto”, llegó al aeropuerto de Chiclayo, en la costa del Pacífico, y de inmediato se trasladó a un vasto y polvoriento campo a las afueras de la ciudad para su primera misa en suelo peruano. El Vaticano calcula que 1 millón de personas se alinearon a lo largo de la ruta de su caravana hacia la misa y que asistieron 500.000 fieles.

La multitud vitoreó con entusiasmo al pontífice cuando llegó y circuló entre la multitud en su papamóvil, bajo un sol abrasador y temperaturas de 31 °C (88 °F).

Al inicio de su homilía, León expresó su alegría por volver a Chiclayo y dijo que era una bendición estar con sus fieles una vez más, no sin agradecer a los fieles especialmente por sus oraciones durante su reciente hospitalización por cáncer de pulmón. Dijo estar superando el susto de la enfermedad con la ayuda de Dios.

Chiclayo, con una población de 700.000 habitantes, es el centro comercial de la costa norte del Pacífico de Perú. Pero gran parte del mundo oyó hablar de ella por primera vez la noche de la elección de León, el 8 de mayo de 2025, cuando mencionó a Chiclayo, en español, desde la logia de la Basílica de San Pedro.

Y el viernes, la ciudad recibió de vuelta a su antiguo pastor.

Amado por su cercanía con los pobres

El papa, antes conocido como Robert Prevost, pasó dos décadas como sacerdote misionero y obispo en Perú y atribuye al lugar y a su gente haberle enseñado cómo ser pastor. El papa Francisco envió al agustino nacido en Chicago para asumir como obispo de Chiclayo en 2014, y permaneció allí hasta que el difunto papa lo llamó a Roma en 2023 para dirigir la oficina de obispos del Vaticano.

En retrospectiva, el traslado a Roma en 2023 indica que Francisco veía en Prevost a un posible sucesor, ya que el cargo es uno de los más importantes en la Iglesia y le daría al actual pontífice la experiencia vaticana que muchos consideran necesaria para ser un candidato viable al papado.

Pero el corazón de Prevost está en Chiclayo, donde sigue siendo muy querido por impulsar causas de justicia social y por su cercanía con la gente, especialmente con los pobres, en tiempos de crisis. Y enfrentó unas cuantas durante su gestión: el COVID-19, inundaciones devastadoras y un aumento de migrantes venezolanos a medida que la situación humanitaria se agravaba en aquel país en 2018.

Cerca de allí, el restaurante El Trébol se presenta con orgullo como el restaurante del papa, y su imagen aparece en fotos enmarcadas de Prevost montando a caballo, caminando por el barro con botas de goma y celebrando su cumpleaños con un pastel.

Un letrero en su mesa favorita — la número 3 — con vista a la catedral dice: “mesa bendita”. Como muchos otros lugares de la ciudad, el restaurante vende “papaletas” con la imagen de León en chocolate blanco.

A pocos pasos del restaurante, una figura de cartón en tamaño real del papa ahora da la bienvenida a los visitantes a su antigua residencia en la diócesis, donde una exhibición muestra los solideos de color púrpura amaranto, escarlata y blanco que usó como obispo, cardenal y ahora papa.

Un papa exultante en su tierra

Desde que León pisó suelo peruano el miércoles, el mundo ha visto a un papa muy distinto.

Normalmente reservado y sereno, León, de 71 años, ha parecido por momentos abiertamente exultante y sobrepasado por la emoción hasta las lágrimas.

Eso resultó claro la noche del jueves, cuando unos 60.000 jóvenes peruanos cantaron para él en el estadio de Lima. También ocurrió cuando cantó el himno nacional en el palacio presidencial al llegar el miércoles.

León también ha cantado canciones populares e himnos, marcando el ritmo con los dedos desde un sillón.

En otras ocasiones, se ha mostrado tan relajado y cómodo que ha bromeado sobre su salud. Al hablar con obispos peruanos, bromeó sobre cómo algunos “Tomases” incrédulos no creían que lo lograría debido a su reciente cirugía por cáncer de pulmón.

Un santo del siglo XVI es su inspiración

Después de la misa, otros de los eventos principales del día para León incluyen una reunión con el clero y los seminaristas de Chiclayo y un discurso en la universidad católica donde fue canciller durante sus años como obispo. La universidad lleva el nombre de santo Toribio de Mogrovejo, que vivió en el siglo XVI y fue el primer arzobispo de Lima.

León es particularmente devoto de Mogrovejo y, en muchos sentidos, modeló su ministerio a partir del de él.

Mogrovejo es venerado por haber recorrido largas distancias a caballo para estar con sus fieles y por haber defendido los derechos de los pueblos indígenas y de las personas esclavizadas. Estudió quechua y aimara y supervisó la impresión de la enseñanza de la Iglesia en estas lenguas indígenas, porque creía que la fe debía transmitirse en un idioma que la gente pudiera entender.

El reverendo John Lydon, un agustino que vivió con León en Perú durante más de 10 años, afirma que su compromiso con los peruanos, los derechos humanos y la participación de los laicos en la conducción de iniciativas de la Iglesia nació primero cuando era un joven sacerdote misionero en Chulucanas, luego en Trujillo y finalmente como obispo en Chiclayo.

Lydon recordó que León llegó por primera vez a Perú a mediados de la década de 1980 y vio el periodo de la campaña de terror de Sendero Luminoso y la posterior represión del régimen autoritario de Fujimori. A finales de la década de 1990, el entonces reverendo Prevost encabezó una campaña para recolectar firmas con el fin de conmemorar el 50mo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Según Lydon, este tipo de cosas son las que marcan su identidad.

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El periodista de The Associated Press Mauricio Savarese contribuyó a este despacho desde Lima.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.